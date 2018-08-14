Новый флагман Huawei Mate 20 будет работать на секретном 7 нм процессоре

Анонс нового топового мобильного процессора Kirin 980 может состояться уже в конце августа, вместе с запуском нового флагманского смартфона Mate 20 на его основе. Таким образом, Huawei может обогнать Apple с выпуском первого 7 нм мобильного чипа.

Новая мобильная платформа Huawei

Китайский новостной портал CNMO опубликовал скриншоты утилиты для определения аппаратной платформы гаджетов (на китайском языке), на которых впервые идентифицирован будущий флагманский мобильный процессор Kirin 980 компании HiSilicon (входит в корпорацию Huawei) и определены особенности архитектуры чипа.

Эксперты CNMO полагают, что с высокой вероятностью чипы Kirin 980 лягут в основу нового поколения флагманских смартфонов линейки Huawei Mate 20. Ранее портал CNMO также опубликовал скриншоты утилиты AnTuTu с результатами тестирования предположительно смартфонов Huawei Mate 20, которые, как ожидается, первыми получат процессоры Kirin 980 и начнут поступать в продажу в октябре 2018 г.

Сравнение прототипа Huawei Mate 20 с другими смартфонами

Новые чипы показали рекордную производительность на уровне 356918 баллов, более чем на треть обогнав смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro на чипах Huawei Kirin 970, производимыми с нормами 10 нм, и показав большую производительность, чем Samsung Galaxy S9+ на процессоре Qualcomm Snapdragon 845.

Особенности мобильной платформы HiSilicon Kirin 980

Согласно данным скриншотов, представленных CNMO, процессор Kirin 980 выполнен на восьми 64-битных ядрах ARM по традиционной технологии BigLittle. Четыре ядра Cortex-A77 высокопроизводительного кластера работают на тактовой частоте 2,80 ГГц, тактовая частота четырех ядер Cortex-A55 экономичного кластера пока остается неизвестной.

Скриншот с данными процессорной архитектуры HiSilicon Kirin 980

Согласно данным скриншотов, процессор поддерживает оперативную память нового поколения LPDDR4X (Low Power DDR4X) в двухканальном режиме. От нынешней памяти LPDDR4 новая LPDDR4X отличается пониженным до 0,6 В напряжением питания, что должно отразиться на более экономном расходе энергии батареи.

Данные о памяти, графике и интерфейсах Kirin 980

Скриншоты также подтвердили, что новый процессор Kirin 980 получит новую высокопроизводительную графическую подсистему на ядре Mali-G72 MP24, обладающую вдвое большим количеством ядер по сравнению с 12 ядрами у графического ускорителя Mali-G72 MP12, интегрированного в нынешний флагманский процессор компании Kirin 970.

Список характеристик чипа Kirin 980, представленных на скриншотах, также подтверждает обновление архитектуры HiAI до второго поколения нейронного сопроцессора (NPU, Neural Processing Unit), обеспечивающего значительный прирост производительности в задачах машинного обучения и искусственного интеллекта.

Данные об интерфейсах, NPU и ISP чипа Kirin 980

Список других возможностей чипа Kirin 980, отраженный на скриншотах, также включает наличие тройного процессора обработки изображений (ISP), что теоретически позволяет предположить наличие у будущего флагмана Huawei Mate 20 тройной основной камеры – по аналогии с Huawei PЗ20. Процессор также включает поддержку LTE Cat.19 со скоростью загрузки данных до 1,6 Гбит/с, 2-диапазонный модуль Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) и поддержку беспроводного интерфейса Bluetooth 5.0.

Когда ожидать анонс

Эксперты CNMO полагают, что процессор Kirin 980 будет представлен на официальной презентации Huawei в рамках выставки IFA 2018 в Берлине.

Журналисты уже получили приглашение на презентацию Huawei, которая состоится 31 августа 2018 г. Не исключено, что в рамках этого мероприятия также впервые будут показаны смартфоны линейки Mate 20.

Приглашение Huawei на ближайшую презентацию новинок

Ранее CNews сообщил что TSMC приступила к массовому производству новых мобильных процессоров Apple A12 с нормами 7 нм еще в конце мая 2018 г. Новые чипы для смартфонов Apple iPhone 2018 года, анонс которых ожидается по традиции в сентябре, будут более экономичными по сравнению с процессорами A11 в нынешних iPhone.

На представленных CNMO скриншотах четко отмечено, что процессоры Kirin 980 будут производиться уже в третьем квартале 2018 г. с применением самых прецизионных на сегодняшний день норм техпроцесса 7 нм. Такими возможностями в настоящее время располагают фабрики тайваньской компании TSMC, давнего производственного партнера Huawei и HiSilicon.

Таким образом, Huawei может провести официальную презентацию своих мобильных процессоров с нормами 7 нм раньше Apple. Новый мобильный процессор Samsung с нормами техпроцесса 7 нм ожидается только в 2019 г. одновременно с анонсом нового поколения флагманских смартфонов Galaxy S10.