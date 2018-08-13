Из-за падения рубля Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми iPhone. Опрос
Россия – в пятерке
Россия оказалась европейской страной с самыми дешевыми смартфонами iPhone X. Здесь флагманский аппарат Apple продается по цене в $1,2 тыс. Первое место в мире досталось Японии: в Стране Восходящего Солнца новый гаджет обойдется в сумму чуть больше $1 тыс.
На родине Apple, в США, желающему приобрести iPhone X придется расстаться с $1,08 тыс. – это второй лучший результат сразу после Японии. Самые дорогие iPhone X оказались в Венгрии – там любители «яблочной» продукции вынуждены платить $1,36 тыс. за одно устройство.
Авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика» по образцу «индекса бигмака» составили собственный «индекс iPhone», отражающий сколько iPhone X в минимальной комплектации (с 64 ГБ памяти) можно приобрести на $100 тыс. в тех или иных странах. Цены на каждую модель взяты из официального интернет-магазина Apple, а расчеты произведены по курсу на 10 августа 2018 г., равному 66,65 руб. за доллар.
|Позиция
|Государство
|Цена в $
|Индекс iPhone
|1
|Япония
|1 015
|99
|2
|США (Нью-Йорк)
|1 088
|92
|3
|Канада (Торонто)
|1 133
|88
|4
|Австралия
|1 153
|87
|5
|Россия
|1 200
|83
|6
|Сингапур
|1 203
|83
|7
|Швейцария
|1 208
|83
|8
|Китай
|1 247
|80
|9
|Швеция
|1 264
|79
|10
|Турция
|1 275
|78
|11
|Великобритания
|1 279
|78
|12
|Люксембург
|1 289
|78
|13
|Норвегия
|1 319
|76
|14
|Австрия
|1 321
|76
|15
|Бельгия
|1 333
|75
|16
|Испания
|1 333
|75
|17
|Франция
|1 333
|75
|18
|Нидерланды
|1 335
|75
|19
|Дания
|1 335
|75
|20
|Польша
|1 344
|74
|21
|Чехия
|1 350
|74
|22
|Ирландия
|1 356
|74
|23
|Португалия
|1 356
|74
|24
|Финляндия
|1 356
|74
|25
|Италия
|1 367
|73
|26
|Венгрия
|1 368
|73
Факторы, влияющие на стоимость смартфонов
На стоимость смартфонов Apple и других импортных товаров на Российском рынке оказывает влияние множество различных факторов. Один из них – курс рубля к американскому доллару и евро.
В апреле 2018 г. США расширили санкционный список. В него попало 24 российских бизнесмена и госслужащих, а также 14 аффилированных компаний. За три дня доллар подорожал на 3 руб., актуальный курс составил 62,73 руб. за доллар, а стоимость iPhone X с 64 ГБ памяти подскочила почти на 1 тыс. руб.
В начале августа 2018 г. рядом СМИ был распространен текст проекта нового пакета американских антироссийских санкций, на что курс рубля отреагировал падением до с 60,32 до 64,5 руб. за доллар и с 71,68 до 75 руб. за евро.
На стоимости всех товаров и услуг, в том числе и на iPhone, должно сказаться и грядущее повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. О нем в середине июня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что данная мера позволит за шесть лет покрыть треть суммы дополнительных расходов, необходимых для реализации майского указа Президента, оцененные в 8 трлн руб.