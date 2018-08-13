Из-за падения рубля Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми iPhone. Опрос

Из-за ослабления курса рубля к доллару, Россия вошла в число лидеров по дешевизне одной из самых популярных моделей смартфона за всю историю существования Apple – iPhone X.

Россия – в пятерке

Россия оказалась европейской страной с самыми дешевыми смартфонами iPhone X. Здесь флагманский аппарат Apple продается по цене в $1,2 тыс. Первое место в мире досталось Японии: в Стране Восходящего Солнца новый гаджет обойдется в сумму чуть больше $1 тыс.

На родине Apple, в США, желающему приобрести iPhone X придется расстаться с $1,08 тыс. – это второй лучший результат сразу после Японии. Самые дорогие iPhone X оказались в Венгрии – там любители «яблочной» продукции вынуждены платить $1,36 тыс. за одно устройство.

Авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика» по образцу «индекса бигмака» составили собственный «индекс iPhone», отражающий сколько iPhone X в минимальной комплектации (с 64 ГБ памяти) можно приобрести на $100 тыс. в тех или иных странах. Цены на каждую модель взяты из официального интернет-магазина Apple, а расчеты произведены по курсу на 10 августа 2018 г., равному 66,65 руб. за доллар.

Сколько iPhone X с 64 ГБ памяти можно купить в стране на $100 тыс.

Позиция Государство Цена в $ Индекс iPhone 1 Япония 1 015 99 2 США (Нью-Йорк) 1 088 92 3 Канада (Торонто) 1 133 88 4 Австралия 1 153 87 5 Россия 1 200 83 6 Сингапур 1 203 83 7 Швейцария 1 208 83 8 Китай 1 247 80 9 Швеция 1 264 79 10 Турция 1 275 78 11 Великобритания 1 279 78 12 Люксембург 1 289 78 13 Норвегия 1 319 76 14 Австрия 1 321 76 15 Бельгия 1 333 75 16 Испания 1 333 75 17 Франция 1 333 75 18 Нидерланды 1 335 75 19 Дания 1 335 75 20 Польша 1 344 74 21 Чехия 1 350 74 22 Ирландия 1 356 74 23 Португалия 1 356 74 24 Финляндия 1 356 74 25 Италия 1 367 73 26 Венгрия 1 368 73

Факторы, влияющие на стоимость смартфонов

На стоимость смартфонов Apple и других импортных товаров на Российском рынке оказывает влияние множество различных факторов. Один из них – курс рубля к американскому доллару и евро.

В апреле 2018 г. США расширили санкционный список. В него попало 24 российских бизнесмена и госслужащих, а также 14 аффилированных компаний. За три дня доллар подорожал на 3 руб., актуальный курс составил 62,73 руб. за доллар, а стоимость iPhone X с 64 ГБ памяти подскочила почти на 1 тыс. руб.

Apple iPhone X

В начале августа 2018 г. рядом СМИ был распространен текст проекта нового пакета американских антироссийских санкций, на что курс рубля отреагировал падением до с 60,32 до 64,5 руб. за доллар и с 71,68 до 75 руб. за евро.

На стоимости всех товаров и услуг, в том числе и на iPhone, должно сказаться и грядущее повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. О нем в середине июня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что данная мера позволит за шесть лет покрыть треть суммы дополнительных расходов, необходимых для реализации майского указа Президента, оцененные в 8 трлн руб.