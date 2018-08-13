Galaxy S9 не помог: Samsung закрывает фабрику флагманов из-за низкого спроса

Samsung может закрыть одну из своих фабрик по производству телефонов в Китае, на которой ежегодно изготавливается 36 млн устройств. Причина — падение спроса на флагманы Galaxy S9 и S9+, которое привело к снижению выручки мобильного подразделения Samsung во втором квартале.

Ликвидация фабрики

Samsung может остановить производство на своей фабрике Tianjin Samsung Telecom Technology, расположенной в китайском Тяньцзине, передает Reuters со ссылкой на южнокорейское СМИ Electronic Times. Сама компания сообщает, что судьба фабрики пока не решена окончательно. Вопрос о закрытии производства был поставлен в связи со спадом продаж флагманов Samsung и ростом затрат на рабочую силу.

Производство в Тяньцзине является одной из двух фабрик Samsung в Китае. Фабрика производит 36 млн мобильных телефонов в год. Вторая фабрика, которая находится в Хойчжоу, выпускает порядка 72 млн устройств в год.

В последние годы Samsung больше сосредоточена на развитии двух фабрик во Вьетнаме, которые в общей сложности ежегодно производят 240 млн устройств, а также на своих производственных мощностях в Индии. В частности, в прошлом месяце компания открыла крупнейшую в мире фабрику по производству смартфонов неподалеку от Нью-Дели.

Спад продаж и рост конкуренции

Спад продаж новых флагманов Galaxy S9 и S9+ сказался на результатах Samsung во втором квартале 2018 г. — выручка мобильного подразделения упала на 22% до $20,2 млрд. Компания также предупредила, что во втором полугодии на рынке для нее сохранятся сложные условия в связи с ценовой конкуренцией и запуском новых продуктов. Напомним, на днях Samsung представила новый флагман Galaxy Note 9.

Что касается ценовой конкуренции, то ранее в этом месяце китайская компания Huawei, смартфоны которой дешевле, чем у Samsung, спрогнозировала рост своих продаж до уровня 200 млн устройств в год и сообщила, что надеется отобрать у Samsung статус крупнейшего в мире производителя телефонов к концу 2019 г. Прогноз основан на том, что в первом полугодии 2018 г. Huawei уже отгрузила 95 млн телефонов, что даст ей возможность превысить целевой показатель в 180 млн устройств за весь год.

Фабрика Samsung в китайском Тяньцзине

Reuters отмечает, что пять лет назад Samsung принадлежало 20% китайского рынка, сейчас же доля компании на этом рынке составляет менее 1%. В качестве причины сокращения доли издание указывает сильную конкуренцию со стороны китайских производителей более дешевых устройств — Huawei, Xiaomi и других.

Новые флагманы Galaxy S9 и S9+

Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и S9+ в феврале 2018 г. Смартфон Galaxy S9 оснащен 5,8-дюймовым Quad HD+ изогнутым Super AMOLED дисплеем с соотношением сторон 18,5:9 и пиксельной плотностью 570 ppi (пикселей на дюйм), Galaxy S9+ получил 6,2-дюймовый Quad HD+ изогнутый Super AMOLED дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и пиксельной плотностью 529 ppi. Габариты аппаратов составляют 147,7 x 68,7 x 8,5 мм и 158,1 x 73,8 x 8,5 мм, вес 163 г и 189 г, соответственно. Оба смартфона обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфоны выполнены на 64-битных 8-ядерных процессорах собственного производства компании и оснащены 4 ГБ (Galaxy S9) или 6 ГБ (Galaxy S9+) оперативной памяти, 64 ГБ (Galaxy S9) или 64 ГБ/256 ГБ (Galaxy S9+) встроенной памяти. Каждый смартфон имеет один слот Nano SIM и второй универсальный слот с возможностью использования карт Nano SIM или флеш-карт MicroSD емкостью до 400 ГБ.

Обе модели поддерживают стандарт быстрой проводной зарядки, совместимый с QC 2.0, и беспроводную зарядку, совместимую с WPC и PMA. Смартфон Galaxy S9 получил аккумулятор емкостью 3000 мАч, Galaxy S9+ емкостью 3500 мАч.

Galaxy S9 получил основную 12 МП камеру Dual Pixel с автофокусом, оптической стабилизацией и объективом F1.5/F2.4, а также фронтальную 8 МП камеру с автофокусом и апертурой F1.7. Galaxy S9+ оснащается основной сдвоенной автофокусной 2 х 12 МП камерой Dual Pixel с двойной оптической стабилизацией: одна из камер оснащена широкоформатным объективом F1.5/F2.4, вторая оптикой F2.4; фронтальная 8 МП камера имеет объектив с апертурой F1.7.