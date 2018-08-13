На рынке IoT не хватает отраслевых решений

Согласно прогнозам аналитиков Bain&Co, к 2021 г. мировой рынок интернета вещей вырастет более чем вдвое. Сегодня ключевую роль на нем играют облачные провайлеры, такие как Amazon Web Services и Microsoft Azure. Однако дальнейших рост рынка будет обеспечен в основном за счет создания отраслевых решений и решения проблем безопасности и интеграции IoT в уже имеющуюся инфраструктуру заказчика.

Мировой рынок

Мировой рынок интернета вещей (IoT) к достигнет к 2021 г. $520 млрд, что более чем в 2 раза больше, чем в 2017 г. ($235 млрд), говорится в очередном отчете, подготовленном консалтинговой компанией Bain&Co. Среднегодовые темпы роста (CAGR) это рынка составят 20%. Наиболее быстрорастущими будут сегменты облачных услуг по хранению и анализу данных (50% в год) и системной интеграции (40% в год).

Крупные компании по-прежнему заинтересованы во внедрении интернета вещей, однако они пришли к пониманию того, что для получения ощутимого эффекта от реализации таких проектов может потребоваться больше времени, чем они предполагали. «За последние 2 года поставщики решений в сфере интернета вещей не смогли добиться значительного прогресса в снижении наиболее существенных барьеров для внедрения IoT, таких как недостаточный уровень безопасности, сложность интеграции с уже имеющимися решениями, неопределенность возврата инвестиций. Из-за этого заказчики в среднем планируют к 2020 г. менее масштабные IoT-проекты, чем это было 2 года назад», – говорят аналитики Bain&Co.

Основные препятствия

Результаты опроса более 600 руководителей, ответственных за внедрение IoT в средних и крупных компаниях, показали, что наиболее серьезными препятствиями для внедрения решений IoT являются проблемы безопасности (42%), интеграция с уже имеющимися решениями (29%), неопределенность возврата инвестиций (28%), отсутствие необходимой экспертизы (25%), отсутствие интероперабельности (25%) и проблема переносимости данных (23%).

Тем не менее, число заказчиков, которые планируют внедрение интернета вещей в своих компаниях, растет – в 2018 г. об этом заявили 60% опрошенных против 40% в 2016 г. Основная причина этого –растущийинтерес к технологиям и повышение доступностирешений.

Основными игроками рынка IoT являются поставщики облачных услуг, такие как Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. Они помогают заказчикам упростить тестирование, реализацию и масштабирование IoT-проектов. Однако несмотря на это на рынке остается достаточно возможностей для системных интеграторов, разработчиков корпоративных приложений, отраслевых специалистов по IoT, производителей устройств и телекоммуникационных компаний. По мнению аналитиков Bain&Co, наиболее эффективным для них было бы сосредоточиться на разработке отраслевых решений. «Ориентация на две-три отрасли позволит поставщикам развить компетенции, которые обеспечат им конкурентные преимущества по сравнению с облачными провайдерами», – говорится в отчете.