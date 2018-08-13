МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов

МТС развернул в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. По мнению руководства Microsoft, появление сервисов свидетельствует о востребованности гибридных решений в России.

Запуск Microsoft Azure Stack

Сотовый оператор МТС начал предоставлять облачные сервисы на базе платформы Microsoft Azure Stack в рамках проекта #CloudМТС из собственных ЦОДов на территории России. Клиенты могут воспользоваться сервисами «инфраструктура как услуга» (Iaas), «платформа как услуга» (PaaS), а также средствам разработки приложений. Ранее сообщалось, что МТС планировал осуществить запуск этих сервисов в начале 2018 г.

Клиенты получили возможность разворачивать собственные гибридные приложения — в их распоряжении находятся мощности ЦОДов МТС и возможности глобального Microsoft Azure. Хранить данные и запускать виртуальные машины можно в своем дата-центре или у партнеров, а также либо в России, либо в одной из 140 стран, где работает Microsoft Azure.

Оператор обещает заказчикам обработку данных на территории страны, функционал, аналогичный глобальному Microsoft Azure, и экономию на адаптации технологических решений, а также бесшовную интеграцию между локальной площадкой и публичным облаком, которая должна ускорить запуск бизнес-продуктов и дать возможность гибко их масштабировать.

Оплата использования Azure Stack из облака МТС будет осуществляться по модели pay-as-you-use, то есть клиент будет оплачивать только фактически потребленные объемы сервисов.

Платформа Microsoft Azure Stack и связанные с ней сервисы были развернуты при участии облачного провайдера #CloudМТС и «дочки» МТС — системного интегратора «Энвижн Груп». МТС отмечает, что в июне 2018 г. «Энвижн Груп» стала победителем конкурса Microsoft Partner Awards 2018 в России в номинации Datacenter Transformation в том числе за первый в России запуск Microsoft Azure Stack.

Какие именно сервисы доступны

Заказчикам уже сейчас доступна IaaS-платформа, которая дает возможность создавать виртуальные машины и управлять ими. Масштабирование осуществляется по технологии VM Scale Set. Платформа использует механизм повышения надежности VM Availability Set.

МТС начал раздавать Microsoft Azure Stack из собственных ЦОДов

Также клиентам предоставляются средства организации виртуальных сетей Site-to-Site VPN, которые позволяют соединить локальную и облачную инфраструктуру и сбалансировать сетевую нагрузку. Помимо этого, заказчик может использовать BLOB-хранилища.

Кроме того, доступны сервисы типа «инфраструктура, как код» (IaaC), в том числе возможности интеграции с сервисами Azure Stack инструментов разработки и управления ПО, таких как Visual Studio Enterprise, PowerShell, Jenkins, Chef и другие.

Клиент также получает доступ к Azure Marketplace, где представлены решения сторонних разработчиков.

В ближайшем будущем МТС собирается добавить к этому ассортименту сервис создания облачных приложений AppServices, бессерверную архитектуру Azure Functions и SQL-решение типа «база данных, как услуга» (DBaaS).

Azure Stack в России

Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе. При этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure. Поскольку Azure Stack является расширением Azure, клиент может в любой момент перейти на работу в публичном облаке, а затем снова вернуться на собственные мощности. Сервисы Iaas и PaaS, а также управление ими через PowerShell или веб-портал в Azure Stack идентичны тому, как все это работает в публичном Azure.

По словам Дмитрия Марченко, директора по маркетингу и операциям Microsoft в России, появление в стране Azure Stack подтверждает востребованность здесь гибридных облачных сценариев. Директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков отмечает, что услуги на базе Azure Stack от #CloudМТС уже тестируют различные компании, в том числе автоконцерны, веб-разработчики, ритейлеры, представители сектора e-commerce. По мысли Хренкова, новые сервисы помогут иностранным компаниям выполнять российское законодательство в части локализации обработки данных, а местным компаниям помогут быстрее выйти на мировой рынок.

Облачные услуги МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

С августа 2016 г. оператор начал предоставлять клиентам услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса. В сентябре 2017 г. МТС запустил сервис обработки больших данных в облаке Big-Data-as-a-Service (BdaaS).

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы МТС, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. У оператора есть ЦОДы и в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора.