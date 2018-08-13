Lenovo выпустила свой «самый тонкий и легкий» профессиональный ноутбук. Фото
Мобильная замена мощной настольной системы
Компания Lenovo анонсировала новый профессиональный ноутбук Thinkpad P1. Новая модель станет «самой тонкой и легкой» моделью Lenovo в категории «мобильная рабочая станция»: вес Thinkpad P1 составляет 1,7 кг, толщина составляет 18,4 мм, при этом габариты ноутбука уменьшены на 35% по сравнению с предыдущей мобильной рабочей станцией компании.
Особенностью исполнения новинки Lenovo является перенос оформления в классическом стиле ThinkPad на мобильную рабочую станцию с высокопроизводительными компонентами без ущерба для дизайна и функциональности.
Ноутбук Thinkpad P1 получил все атрибуты полноценной рабочей станции: 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K, профессиональный графический ускоритель серии Nvidia Quadro P (до P2000), процессоры Xeon или Intel Core восьмого поколения, поддержку оперативной памяти DDR4 до 64 ГБ и накопитель до 4 ТБ.
Особенности исполнения Thinkpad P1
Ноутбук ThinkPad P1 ориентирован на профессионалов, нуждающихся в производительности мощной рабочей станции, но при этом не ограничивающих себя работой за единственным рабочим местом в офисе. Габариты ноутбука составляют 361,8 x 245,7 x 18,4 мм.
Мобильная рабочая станция Lenovo ThinkPad P1 проходит сертификацию на прочность и ударостойкость по армейскому стандарту MIL-SPEC по 12 категориям и 21 тесту. Ноутбук получил сертификат Energy Star 6.1 за экономичное энергопотребление. По данным теста «MobileMark 2014. Battery», ноутбук обеспечивает время автономной работы до 13 часов.
Ноутбук Thinkpad P1 будет доступен в двух вариантах исполнения 15,6-дюймового дисплея – с разрешением Full HD или 4K UHD. 4K-версия дисплея (3840 x 2160 пикселей) выполнена на матрице IPS, оснащена сенсорной функциональностью, и обеспечивает яркость до 400 нит при цветовом охвате 100% гаммы Adobe и 10-битной глубине цвета.
Для заказа будут доступны варианты Thinkpad P1 с процессором Intel восьмого поколения: 6-ядерный Intel Core i7-8850H с 9 МБ кэш-памяти, технологией vPro и тактовой частотой 2,60 ГГц (до 4,30 в режиме Turbo Boost), или 6-ядерный Intel Xeon E-2176M с 12 МБ кэш-памяти, технологией vPro и тактовой частотой 2,70 ГГц (до 4,40 ГГц в режиме Turbo Boost).
В первом случае система поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой до 2666 МГц, для второго процессора доступна поддержка до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с коррекцией ошибок (ECC). Ноутбук также комплектуется профессиональной дискретной графической картой Nvidia Quadro вплоть до версии P2000 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5.
Thinkpad P1 поставляется с твердотельным накопителем емкостью до 4 ТБ со скоростным интерфейсом NVMe. В качестве беспроводных коммуникаций представлены интерфейсы Wi-Fi (Intel 9560? 802.11AC 2 x 2) и Bluetooth 5.0.
Список портов и интерфейсов Lenovo ThinkPad P1 также включает встроенный кардридер «4 в одном», порты Thunderbolt 3, USB-A, HDMI 2.0, mini Gigabit Ethernet, аудио разъем для гарнитуры и считыватель смарт-карт. Стандартная оснастка также включает инфракрасную камеру и веб-камеру высокого разрешения.
Thinkpad P1 будет доступен в рознице с предустановленной операционной системой Windows 10 Home 64, Windows 10 Pro 64 или Windows 10 Pro for Workstations 64 (только для версии с чипами Xeon). Список дополнительных аксессуаров для новинки включает док-станцию ThinkPad Thunderbolt Workstation, фирменный рюкзак под 15,6-дюймовые ноутбуки, а также внешний 32-дюймовый монитор ThinkVision P32u.
Начало поставок и цены
В глобальном масштабе поставки мобильной рабочей станции Thinkpad P1 стартуют в конце августа 2018 г. Цена Thinkpad P1 в минимальной комплектации для рынка США начинается с $1949. Для российского рынка цены пока не объявлены.