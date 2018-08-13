Lenovo выпустила свой «самый тонкий и легкий» профессиональный ноутбук. Фото

Профессиональный ноутбук Thinkpad P1 с сенсорным 4К-дисплеем оснащается 6-ядерным процессором Intel Xeon или Core восьмого поколения, ускорителем Nvidia Quadro P и SSD до 4 ТБ.

Мобильная замена мощной настольной системы

Компания Lenovo анонсировала новый профессиональный ноутбук Thinkpad P1. Новая модель станет «самой тонкой и легкой» моделью Lenovo в категории «мобильная рабочая станция»: вес Thinkpad P1 составляет 1,7 кг, толщина составляет 18,4 мм, при этом габариты ноутбука уменьшены на 35% по сравнению с предыдущей мобильной рабочей станцией компании.

Особенностью исполнения новинки Lenovo является перенос оформления в классическом стиле ThinkPad на мобильную рабочую станцию с высокопроизводительными компонентами без ущерба для дизайна и функциональности.

Ноутбук Thinkpad P1 получил все атрибуты полноценной рабочей станции: 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K, профессиональный графический ускоритель серии Nvidia Quadro P (до P2000), процессоры Xeon или Intel Core восьмого поколения, поддержку оперативной памяти DDR4 до 64 ГБ и накопитель до 4 ТБ.

Особенности исполнения Thinkpad P1

Ноутбук ThinkPad P1 ориентирован на профессионалов, нуждающихся в производительности мощной рабочей станции, но при этом не ограничивающих себя работой за единственным рабочим местом в офисе. Габариты ноутбука составляют 361,8 x 245,7 x 18,4 мм.

Мобильная рабочая станция Thinkpad P1

Мобильная рабочая станция Lenovo ThinkPad P1 проходит сертификацию на прочность и ударостойкость по армейскому стандарту MIL-SPEC по 12 категориям и 21 тесту. Ноутбук получил сертификат Energy Star 6.1 за экономичное энергопотребление. По данным теста «MobileMark 2014. Battery», ноутбук обеспечивает время автономной работы до 13 часов.

Lenovo P1 полностью унаследовала классический дизайн ThinkPad

Ноутбук Thinkpad P1 будет доступен в двух вариантах исполнения 15,6-дюймового дисплея – с разрешением Full HD или 4K UHD. 4K-версия дисплея (3840 x 2160 пикселей) выполнена на матрице IPS, оснащена сенсорной функциональностью, и обеспечивает яркость до 400 нит при цветовом охвате 100% гаммы Adobe и 10-битной глубине цвета.

Для заказа будут доступны варианты Thinkpad P1 с процессором Intel восьмого поколения: 6-ядерный Intel Core i7-8850H с 9 МБ кэш-памяти, технологией vPro и тактовой частотой 2,60 ГГц (до 4,30 в режиме Turbo Boost), или 6-ядерный Intel Xeon E-2176M с 12 МБ кэш-памяти, технологией vPro и тактовой частотой 2,70 ГГц (до 4,40 ГГц в режиме Turbo Boost).

Клавиатура ноутбука Thinkpad P1

В первом случае система поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой до 2666 МГц, для второго процессора доступна поддержка до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с коррекцией ошибок (ECC). Ноутбук также комплектуется профессиональной дискретной графической картой Nvidia Quadro вплоть до версии P2000 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5.

Размещение интерфейсов ноутбука Thinkpad P1

Thinkpad P1 поставляется с твердотельным накопителем емкостью до 4 ТБ со скоростным интерфейсом NVMe. В качестве беспроводных коммуникаций представлены интерфейсы Wi-Fi (Intel 9560? 802.11AC 2 x 2) и Bluetooth 5.0.

Оформление корпуса ноутбука Thinkpad P1

Список портов и интерфейсов Lenovo ThinkPad P1 также включает встроенный кардридер «4 в одном», порты Thunderbolt 3, USB-A, HDMI 2.0, mini Gigabit Ethernet, аудио разъем для гарнитуры и считыватель смарт-карт. Стандартная оснастка также включает инфракрасную камеру и веб-камеру высокого разрешения.

Thinkpad P1, фронт и тыл

Thinkpad P1 будет доступен в рознице с предустановленной операционной системой Windows 10 Home 64, Windows 10 Pro 64 или Windows 10 Pro for Workstations 64 (только для версии с чипами Xeon). Список дополнительных аксессуаров для новинки включает док-станцию ThinkPad Thunderbolt Workstation, фирменный рюкзак под 15,6-дюймовые ноутбуки, а также внешний 32-дюймовый монитор ThinkVision P32u.

Начало поставок и цены

В глобальном масштабе поставки мобильной рабочей станции Thinkpad P1 стартуют в конце августа 2018 г. Цена Thinkpad P1 в минимальной комплектации для рынка США начинается с $1949. Для российского рынка цены пока не объявлены.