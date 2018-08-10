«Астерос» признан банкротом из-за 44 миллионов при долге в 8,5 миллиардов

Несмотря на множество финансовых претензий к «Астеросу», которые в случае нескольких банков измеряются миллиардами, процедура признания интегратора банкротом была формально осуществлена по ходатайству весьма скромной в размерах своих притязаний компании.

Официально: «Астерос» — банкрот

После нескольких месяцев судебных разбирательств ИТ-интегратор «Астерос» официально был признан банкротом. Решение о введении в отношении компании процедуры наблюдения в июле 2018 г. принял Арбитражный суд Москвы. В день выхода материала сайт «Астероса» был недоступен. По данным CNews, в организации уже упразднены многие подразделения, например маркетинг.

Как посчитал CNews, при общих долгах банкам и партнерам на сумму не менее 8,5 млрд руб. формально поводом для банкротства компании стала неисполненная договоренность на сумму порядка 44 млн руб.



Заявление о собственном банкротстве изначально было подано самим «Астеросом» 26 марта 2018 г. Однако в процессе судебных перипетий оно было возвращено заявителю, а дело в итоге рассматривалось по ходатайству компании «Аэронавигатор», хотя позже к разбирательству в различной форме подключились и другие кредиторы интегратора, включая Сбербанк, Тинькофф банк, «Аувикс», «Нетвилл» и др.

Перед «Аэронавигатором» на дату судебного заседания обязательства «Астероса» составляли 41 млн руб. некоего основного долга, 2,5 млн руб. неустойки и 200 тыс. руб. за расходы по оплате госпошлины.

Удовлетворив ходатайство «Аэронавигатора», суд назначил арбитражным управляющим в процедуре банкротства «Астероса» представителя саморегулируемой организации «Евросиб» Алексея Белокопыта.

«Астерос» обанкрочен «за копейки»

На момент выхода материала в «Астеросе» не смогли сообщить CNews, довольны ли в компании исходом разбирательства, и устраивает ли руководство организации кандидатура арбитражного управляющего.

Сумма общих долгов

Напомним, еще в начале июня 2018 г. CNews посчитал, что совокупные долги «Астероса» перед различными организациями, не дождавшимися выплат и подавшими на интегратора в суд, превысили 3 млрд руб. Позднее, в начале июля 2018 г. агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка сообщило, что отдельно этой кредитной организации «Астерос» задолжал еще более 3,5 млрд руб. Кроме того, 2 августа иск на 1,92 млрд руб. был подан банком «Российский капитал».

То есть даже не считая множества мелких исков (на суммы до 80 млн руб.), поданных за последнее время различными другими компаниями, долги «Астероса», как мы и писали выше, находятся на уровне не менее 8,5 млрд руб.

Объем бизнеса «Астероса»

До возникших проблем «Астерос» был одной из крупнейших ИТ-компании России, выступив, в частности, подрядчиком в масштабных проектах по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и на московском стадионе «Лужники». По итогам 2016 г. интегратор занял 16 строчку в рейтинге CNews100 с годовой выручкой 21,4 млрд руб. и уровнем прироста этого показателя по сравнению с предыдущим годом в 12%. Принять участие в рейтинге по итогам 2017 г. «Астерос» уже отказался.

Некоторые нюансы

Отметим, что ряд находящихся на рассмотрении суда исков поданы одновременно к «Астеросу» и к ООО «Кабест». Однако учредителем «Кабест» через цепочки юрлиц более чем на 75% выступает Юрий Бяков — президент «Астероса».

По данным «Спарка», главным владельцем непосредственно «Астероса» является также он. Компания на 86,5% принадлежит кипрской Asteros Technology Solutions Holdings Limited, а она через кипрскую B&Partners Investments Ltd. на 82% — Бякову.