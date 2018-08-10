Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений

29-летний житель Республики Марий Эл написал и сумел дважды успешно продать собственное вредоносное ПО для взлома ОС Android. Суд избрал за это наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 2 месяца. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает за такое преступление до пяти лет тюрьмы.

Решение суда

В Республике Марий Эл суд вынес приговор россиянину, создавшему программу для взлома мобильных устройств под управлением ОС Android, и успевшему продать ее двум лицам. В качестве наказания было избрано ограничение свободы на 1 год и 2 месяца, сообщает прокуратура республики на своем сайте. Решение было принято Горномарийским районным судом.

Ограничение свободы — это мера наказания, которая напоминает домашний арест или условное осуждение. В настоящий момент в России ограничение свободы выражается в ряде запретов, в том числе покидать место жительства в определенное время суток, посещать определенные места и массовые мероприятия, менять место жительства или работу без согласия властей и т. п.



Как показало слушание, с 11 марта по 2 мая 2017 г. подсудимый занимался компилированием вредоносного ПО, которые давало возможность получить несанкционированный доступ к некоторым функциям Android-телефонов. Работы по созданию программы обвиняемый проводил по месту жительства — в своей квартире в Козьмодемьянске. Ему удалось создать пригодное к эксплуатации решение, которое он опробовал на собственном телефоне.

Затем в июле 2017 г. подсудимый осуществил продажу этого ПО двум пользователям сервиса мгновенной передачи сообщений Jabber, что послужило доказательством его корыстной заинтересованности при написании вредоносной программы. Обвиняемому 29 лет, свою вину он признал.

Варианты наказания

Расследование по делу проводилось следственным отделом УФСБ России по региону, его курировала прокуратура республики. Прокуратура отмечает на своем сайте, что решение было принято с учетом совокупности смягчающих обстоятельств.

В общей сложности подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, которые описывет часть 2 статьи 273 Уголовного кодекса России. Статья предусматривает наказание за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

Суд приговорил создателя ПО для взлома Android к ограничению свободы

Часть 2 данной статьи описывает ситуацию, когда такие деяния были совершены в том числе из корыстной заинтересованности. За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как вариант, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с возможным штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет и с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Похожие случаи

Вредоносные программы, предназначенные для взлома мобильных ОС, могут быть использованы для кражи средств с банковских счетов граждан. В 2017 г. МВД России задержало преступную группировку, которая подозревалась в краже денег со счетов граждан с использованием троянской программы. По данным МВД, за время работы группы от ее действий пострадало около 1 млн. пользователей мобильных устройств. Общий ущерб от действий преступников составил более 50 млн. руб.

Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Скрытые смс-команды давали возможность переводить средства пользователей на счета группировки. Следствие установило, что группа состояла из 20 участников — выходцев из Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Группировка была сформирована 30-летним злоумышленником, проживающим в Иваново.

В общей сложности следствие осуществило 20 обысков в 6 регионах России, во время которых удалось изъять компьютеры, а также банковские и сим-карты, полученные на подставных лиц. Количество карт исчисляется сотнями.

До этого в России были зарегистрированы массовые случаи незаконного вывода средств с кредитных карт с помощью вредоносного ПО, которое распространялось под видом игры Pokemon Go. Программа перехватывала SMS-сообщения, присланные банком, а также обеспечивала доступ к интернет-банкингу. Для максимально широкого распространения ПО преступники воспользовались популярностью игры Pokemon Go, официальный релиз которой в России до сих пор не состоялся.