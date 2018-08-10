Флагман Samsung Galaxy Note 9 получил улучшенную батарею и огромную память. Цены в России

Новое поколение смартфонов Note 9 с рукописным вводом получило лучший процессор компании, 6,4-дюймовый экран без «моноброви» и почти без рамок, мощную батарею с проводной и беспроводной зарядкой, а также новый стилус и встроенную память до 512 ГБ, расширяемую картами microSD до 1 ТБ.

По максимуму, но без революций

Компания Samsung Electronics анонсировала новый флагманский смартфон Galaxy Note 9 – пополнение в линейке мобильных устройств с электронным пером S Pen.

Новый Note 9 получил самый мощный в линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy аккумулятор емкостью 4000 мАч, заряда которого, по данным компании, достаточно для разговоров по телефону, отправки текстов, игр и фильмов с утра до вечера.

Смартфон будет доступен в рознице появится со встроенной памятью объемом 128 ГБ или 512 ГБ, однако в дополнение Note 9 способен поддерживать карты флеш-памяти microSD емкостью до 1 ТБ.

В качестве дополнительных преимуществ смартфонов Galaxy Note 9 компания отмечает защиту от влаги и пыли по стандарту IP68 (погружение на 1,5 м в пресную воду на срок до 30 минут), быструю беспроводную зарядку, многоуровневую защиту Knox корпоративного класса, а также биометрическую идентификацию и широкое портфолио собственных сервисов Samsung, включая Samsung Health, Samsung Pay и другие.

В Samsung также отмечают, что владельцы Galaxy Note 9 могут работать на смартфоне как на компьютере в режиме ПК (DeX), для перехода в который достаточно портативного HDMI-адаптера для подключения к монитору Galaxy Note 9. Таким образом можно управлять виртуальным рабочим столом, работать в режиме трэкпада или с полноценным вторым экраном.

Особенности Samsung Galaxy Note 9

Galaxy Note 9 получил встроенную систему охлаждения процессора с карбоновой подложкой (Water Carbon Cooling) и предустановленный алгоритм адаптации производительности на базе искусственного интеллекта. Габариты смартфона 161,9 x 76,4 x 8,8 мм, вес 201 г, габариты стилуса S Pen 5,7 x 4,35 x 106,37 мм, вес 3,1 г.

Особенности дизайна смартфона Galaxy Note9

Так называемый «безграничный» дисплей Galaxy Note 9 на матрице Super AMOLED имеет диагональ 6,4 дюйма, разрешение Quad HD+ (2960x1440 пикселей, 516 пикселей на дюйм. Дисплей дополняют стереодинамики AKG, которые обеспечивают объемный звук Dolby Atmos.

Galaxy Note 9 выполнен на современном 64-битном 8-ядерном процессоре Samsung Exynos 9810, изготавливаемом с соблюдением норм техпроцесса 10 нм, и оснащенный 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, внутренним накопителем 128 ГБ или 512 ГБ.

«Безграничный» дисплей Galaxy Note9 и новое перо S Pen

Galaxy Note 9 комплектуется новым электронным пером S Pen, расширяющим возможности смартфона для работы, письма, рисования и управления устройством.

Новое перо S Pen оснащено поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE). Одним нажатием кнопки можно сделать селфи и групповое фото, перелистнуть слайд презентации в режиме ПК (DeX), поставить на паузу или запустить видео и др.

Управление смартфоном Galaxy Note9 с помощью S Pen

Аппарат поддерживает две SIM-карты формата Nano SIM, при этом второй слот гибридный, с поддержкой карт MicroSD. Поддерживаются сети передачи данных с самой высокой скоростью из доступных на рынке (LTE Cat.18, до 1,2 Гбит/c) для стриминга игр, просмотра видео или скачивания файлов без замедления работы. Список интерфейсов также включает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5ГГц), Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou.

Проводная зарядка смартфона совместима со стандартами QC2.0 и AFC, беспроводная зарядка совместима со стандартами WPC и PMA.

Рукописный ввод на Galaxy Note9 с помощью S Pen

Основная камера смартфона выполнена на двух сенсорах с оптической стабилизацией изображения (OIS), 2-кратным оптическим и 10-кратным цифровым зумом: основной сенсор 12 МП с автофокусом оснащен объективом с апертурой F2.4, второй сенсор 12 МП, также с автофокусом, оснащен широкоугольной оптикой Super Speed Dual Pixel с апертурой F1.5.

Фронтальная автофокусная селфи-камера на матрице 8 МП оснащена объективом в апертурой F1.7.

Варианты цветового оформления S Pen

Galaxy Note 9 получил «умную» камеру с технологией искусственного интеллекта, которые используются для распознавания элементов фото. Система автоматически анализирует полученный снимок и определяет его в одну из 20 категорий, а затем оптимизирует изображение в зависимости от подходящей категории.

Фронтальная камера смартфона также работает в качестве интеллектуального сканера радужной оболочки и распознавания лица для разблокировки устройства и дополнительной безопасности при некоторых способах аутентификации

Сроки поставок и цены в России

Galaxy Note 9 с предустановленной операционной системой Android 8.1 (Oreo) поступит в продажу 31 августа 2018 года. На мировом рынке смартфон будет доступен черном, индиго, розовом и медном цветах исполнения корпуса, однако в России в рознице будут доступны три цвета: черный, индиго и медь. Все модели по умолчанию комплектуются новым стилусом S Pen.

Варианты цветового оформления Galaxy Note9

Рекомендованная в России розничная цена смартфона Galaxy Note 9 составит 69 990 руб. за версию с оперативной памятью 6 ГБ и накопителем 128 ГБ, и 89 990 руб. за версию с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

C 9 по 30 августа 2018 г. Galaxy Note 9 можно оформить по предварительному заказу в официальном интернет-магазине Samsung или в магазинах фирменной розницы. Разместившие предзаказ с предоплатой получают в подарок беспроводное мультизарядное устройство.

При оформлении заявки на покупку Galaxy Note 9 по схеме Trade-In дополнительным бонусом к выкупной цене старого устройства пользователя предоставляется дополнительные 10 тыс. руб., при этом выгода при приобретении нового Samsung Galaxy Note 9 может достигать 50 тыс. руб.