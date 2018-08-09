Чистая прибыль Toshiba взлетела в 20 раз и превысила выручку

Рекордный квартальный рост прибыли Toshiba обусловлен получением средств от продажи полупроводникового подразделения Toshiba Memory. Годовые прогнозы по прибыли и выручке гораздо скромнее.

Рекордная выручка за счет продажи активов

Японская корпорация Toshiba объявила о рекордной чистой прибыли за второй финансовый квартал 2018 г. Согласно данным официальной отчетности компании, за прошедший квартал Toshiba получила чистую прибыль в размере 1,02 трлн иен (порядка $9,16 млрд), что почти в 20 раз превышает чистую прибыль в 50,33 млрд иен ($452,92 млн), полученную за аналогичный период прошлого года. Прогноз аналитиков, опрошенных до этого Thomson Reuters, составил в среднем 570,29 млрд иен ($5,13 млрд).

По данным Reuters, рекордный рост прибыли компании связан с закрытием сделки по продаже полупроводникового подразделения Toshiba Memory, занимавшего вторую строчку в мировом рейтинге производителей чипов флеш-памяти типа NAND. Сумма, полученная Toshiba в прошедшем квартале от этой сделки, составила 966 млрд иен (около $8,69 млрд), при этом суммарный размер сделки по продаже полупроводникового подразделения Toshiba консорциуму во главе с частной акционерной компанией Bain Capital, составил $18 млрд.

Квартальная выручка Toshiba сократилась на 7,3% и составила 842,28 млрд иен ($7,6 млрд). Таким образом, чистая прибыль компании за истекший квартал оказалась выше выручки.

Доход, полученный Toshiba от продажи полупроводникового бизнеса, не учитывается в сумме операционной прибыли, поэтому за прошедший квартал этот показатель составил только 730 млн иен ($6,55 млн), снизившись на рекордные 94,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

В качестве причин такого значительного спада представители Toshiba называют не прекращающиеся убытки энергетического бизнеса компании.

Отсечь руку ради спасения головы

Еще в сентябре 2017 г. корпорация Toshiba официально объявила о заключении сделки по продаже своего полупроводникового бизнеса Toshiba Memory по выпуску флеш-памяти за $18 млрд консорциуму компаний во главе с инвестфондом Bain Capital.

Чистая прибыль Toshiba за квартал составила $9,16 млрд

Закрытие сделки затянулось на несколько месяцев – главным образом, из-за позиции производственного партнера японской компании, американской Western Digital, которая в октябре 2017 г. обратилась в Международный Арбитражный суд (International Court of Arbitration) с иском об ущемлении собственных прав при продаже части Toshiba Memory. В случае срыва сделки Toshiba была бы вынуждена второй год подряд объявить об отрицательной чистой стоимости компании, и, таким образом, дойти до делистинга (снятия акций с торгов) по условиям Токийской фондовой биржи (Tokyo Stock Exchange).

Toshiba отказалась продавать свой бизнес Western Digital, поскольку американский партнер получил бы в результате значительную долю, и это в любом случае затянуло бы рассмотрение сделки антимонопольными регуляторами.

О закрытии сделки по продаже Toshiba Memory было объявлено 1 июня. Средства, необходимые на приобретение Toshiba Memory, были предоставлены в следующих объемах: Bain Capital выложила 212 млрд иен ($1,88 млрд), Hoya Corporation 27 млрд иен ($240 млн), южнокорейская SK Hynix 395 млрд иен ($3,5 млрд), группа компаний из США (Apple, Kingston Technology, Seagate Technology и Dell Technologies Capital) 415,5 млрд иен ($3,7 млрд).

Непосредственно Toshiba предоставила 350,5 млрд иен ($3,1 млрд) в качестве реинвестиций, оставляя, таким образом, долю компании за собой, и еще порядка 600 млрд иен ($5,3 млрд) было привлечено в виде внешних займов.

Благодаря инвестициям Hoya, входящей в консорциум, и реинвестициям Toshiba, вклад японских компаний в Toshiba Memory остался существенным.

Причины финансового кризиса

Причиной продажи части подразделения по выпуску флеш-памяти стала борьба Toshiba с многомиллиардными убытками от рискованных сделок в сфере ядерной энергетики США.

В 2006 г. Toshiba приобрела 77% акций американской Westinghouse Electric. В декабре 2015 г. Westinghouse Electric, теперь уже дочернее предприятие японской корпорации, купило АЭС Chicago Bridge & Iron's, занимающуюся в том числе, строительством, за $229 млн.

В марте 2017 г. Toshiba была вынуждена объявить о банкротстве, при этом суммарные денежные потери Westinghouse Electric составили рекордные 1,01 трлн иен (порядка $9,1 млрд).

1 апреля 2017 г. корпорация Toshiba объявила о выделении собственного бизнеса по разработке и производству флеш-памяти в отдельную компанию под названием Toshiba Memory Corporation (TMC) и рассмотрении вопроса о ее продаже.

Дальнейшие перспективы корпорации

По итогам 2019 финансового года, который закончится для Toshiba 31 марта 2019 г., в компании прогнозируют выручку в объеме 3,6 трлн иен ($32,3 млрд) и чистую прибыль на уровне 1,07 трлн иен ($9,6 млрд) против 1,11 трлн иен по прогнозу аналитиков.

Финансовый расклад по подразделениям Toshiba

Представители Toshiba заявили, что отсутствие полного контроля за подразделением Toshiba Memory не помешает компании компания показать рост, компенсируя финансовый пробел за счет роста эффективности других подразделений.