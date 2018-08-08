К 2022 г. в Европе будет более 100 млн «умных» домов

По данным ABI Research, к 2022 г. в Европе будет более 100 млн домохозяйств, оснащенных системами «умный» дом. Развитие рынка будет обеспечено в основном за счет европейских компаний, а также благодаря появлению все новых и новых «умных» устройств.

«Умные» дома Европы

Аналитики ABI Research представили прогноз развития европейского рынка «умных» домов. По их данным, к 2022 г. на рынке Евросоюза ежегодно будет продаваться около 154 млн домашних «умных» устройств. А число домохозяйств, оснащенных системами «умный» дом, достигнет 103 млн.

Основным драйвером развития рынка, по мнению аналитиков, станет рост прямых инвестиций и развитие европейских компаний, которые, в отличие от своих конкурентов из США, cмогут предложить решения, адаптированные к требованиям законодательства как Евросоюза в целом, так и входящих в него стран. «Европейские провайдеры умных домашних хозяйств, среди которых есть как известные во всем мире, такие как Signify (ранее Philips Lighting), так и локально ориентированные игроки, такие как Hive, Tado и Netatmo, все чаще предлагают решения, ориентированные на специфические требования рынка, – говорит аналитик ABI Research Джонатан Коллинз. – Тем не менее, влияние американских гигантов, таких как Amazon, Apple и Google, и, в частности, наличие у них интеллектуальных домашних голосовых платформ с поддержкой европейских языков, помогут сформировать и стимулировать появление европейского «умного» внутреннего рынка в течение последующих лет».

К 2022 г. на рынке Евросоюза ежегодно будет продаваться около 154 млн домашних «умных» устройств

Локальные игроки

Что касается европейских телекоммуникационных компаний, то часть из них, такие как Deutsche Telekom и Swisscom, предлагают услуги на рынке «умных» домов уже более 10 лет. В текущем году на этот рынок впервые вышли Vodafone и BT. Рост конкуренции между этими компаниями, а также расширение списка «умных» устройств и появление интеллектуальных функций у традиционного оборудования, также будут оказывать существенное влияние на развитие рынка в ближайшие 5 лет. «Успеха смогут добиться те компании, которые понимают мировые тенденции развития рынка «умных» домов и умеют адаптировать их к особенностям каждой отдельной страны», – говорит Джонатан Коллинз.