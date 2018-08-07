Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России

У нового министра связи Константина Носкова появился заместитель - куратор телекоммуникационной отрасли. Им стал Олег Иванов, который до сих курировал эту же отрасль в Роскомнадзоре.

Олег Иванов перешел из Роскомнадзора в Минкомсвязи

Правительство России назначило Олега Иванова заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. До сих пор он был заместителем руководителя Роскомнадзора, курирующим телекоммуникационную отрасль. Ожидается, что в министерстве Олег Иванов также будет курировать сферу телекоммуникаций.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили CNews, что вопросы, за которые отвечал Олег Иванов, теперь возложены на другого замруководителя ведомства - Александра Панкова. Иных распоряжений на данный счет не было, добавили в пресс-службе ведомства.

Какие перестановки происходят в министерстве связи

В мае 2018 г. в Правительстве России появилась должность вице-премьера по цифровому развитию, транспорту и связи. Им стал Максим Акимов, который до этого руководил правительственной подкомиссией по цифровой экономике.

После этого Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Министром вместо Николая Никифорова стал Константин Носков, который до этого был гендиректором автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при правительстве» (АЦ). На базе данной организации был создан проектный офис программы «Цифровая экономика».

Новый замглавы Минкомсвязи Олег Иванов

Затем Константин Носков стал набирать собственную команду. Его заместителями в министерстве стали его бывшие заместители по АЦ: Евгений Кисляков (руководил проектным офисом программы «Цифровая экономика») и Олег Войтенко.

Из прежних заместителей Николая Никифорова из министерства ушло четыре человека: Дмитрий Алхазов (курировал телекоммуникации), Алексей Козырев (занимался электронным правительством), Рашид Исмаилов (международное сотрудничество) и Михаил Евраев (сначала занимался почтовой отраслью затем Реестром отечественного ПО).

Еще четверо заместителей Никифорова продолжают работать в министерстве. Это Олег Пак (статс-секретарь, также занимается координацией расходов на информатизацию), Сергей Калугин (пришел в министерство в 2017 г. с должности президента «Ростелекома»), Алексей Волин (медиа-отрасль) и Алексей Соколов (курирует ИТ-отрасль, а с недавних пор еще и почтовую связь).

Агентство «Интерфакс» уже сообщало, что вместо Алхазова курировать телекоммуникациии в министерстве связи будет Олег Иванов. Иванов с 1982 г. по 2011 г. служил в Вооруженных силах, в том числе руководил войсками радиоэлектронной борьбы. В 2011 г. он стал заместителем глав Роскомнадзора.

Как власти боролись с Telegram

С 2012 г. Роскомнадзор стал отвечать за работу Реестра запрещенных сайтов, а Иванов - следить за блокировкой интернет-провайдерами доступа к запрещенным ресурсам. В 2018 г. Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram, за исполнение которой отвечал Роскомнадзор.

Роскомнадзор стал блокировать целые блоки IP-адресов - «подсети», принадлежащие зарубежным хостинг-провайдерам, с которыми сотрудничает Telegram: Google, Amazon Web Services, Digital Ocean, Microsoft Azure и др. В апреле число заблокированных IP-адресов составляло 20 млн.

Это привело к массовым сбоям в работе различных интернет-сервисов и вызвало резкое недовольство пользователей и участников интернет-рынка. В результате Роскомнадзор снизили число заблокированных IP-адресов до 3,7 млн. Сам Telegram продолжает работу на мобильных устройствах без серьезных проблем.