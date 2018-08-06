«Яндекс» поглотил нового разработчика ПО для таксопарков

«Яндекс» приобрел разработчика сервисов для управления таксопарками «Оптеум». «Яндекс.Такси» собирается предложить его сервисы всем партнерским таксопаркам без дополнительной платы.

«Яндекс.Такси» покупает «Оптеум»

«Яндекс.Такси» покупает компанию «Оптеум», которая занимается разработкой онлайн-сервисов для управления таксопарками. Сервисы предоставляют руководителям таксопарков функциональность для расчета вознаграждения водителей, а также оптимизации их работы на линии. Кроме того, они дают возможность арендовать такси в автоматическом режиме и быстро составлять финансовые отчеты.

Команда «Оптеума» присоединиться к коллективу «Яндекс.Такси» и продолжит заниматься разработкой сервисов. В перспективе планируется интеграция программы «Оптеума» для таксопарков в сходное по возможностям решение «Яндекс.Такси» под названием «Диспетчерская». Офис «Оптеума», который находится в Набережных Челнах, послужит базой для создания нового офиса «Яндекс.Такси» в том же городе.

«Команда «Оптеума» смогла создать лучший на рынке продукт, который автоматизирует практически все бизнес-процессы таксопарков любого размера. Теперь перед нами стоит задача масштабировать эти решения. Мы хотим предложить его всем таксопаркам-партнерам «Яндекс.Такси» — они смогут пользоваться им без дополнительной платы», — прокомментировал сделку генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Сервисы «Оптеум» были запущены в 2012 г. Как сообщает «Яндекс», сейчас ими пользуются примерно 200 таксопарков в России и других странах.

Покупка «Рос.Такси»

Напомним, в 2015 г. «Яндекс» приобрел диспетчерский сервис для таксопарков «Рос.Такси» и перевел его разработчиков в команду «Яндекс.Такси». Сумма приобретения не раскрывалась, но «Роем.ру» писал, что «Яндекс» заплатил 500 млн руб. наличными и обязался доплатить еще столько же акциями через три года, если будет выполнен план по количеству проведенных через программу поездок.

«Яндекс» приобрел разработчика сервисов для управления таксопарками

Облачный сервис «Рос.Такси», разработанный компанией «Росинфотех», обладает функциями приема заказов, координации работы водителей и ведения отчетности. В программный комплекс «Рос.Такси» входит мобильное приложение «Таксометр», обеспечивающее подсчет стоимости поездки и связь водителей с диспетчерской. Кроме того, с помощью «Рос.Такси» таксопарки могут подключаться к «Яндекс.Такси».

Бизнес-модель «Росинфотеха» состояла в продаже таксопаркам лицензий «Рос.Такси» и дополнительных услуг. По словам представителей поисковика, «Рос.Такси» был крупнейшим в Москве диспетчерским продуктом из семи, с которыми работал «Яндекс.Такси» К нему на тот момент было подключено 70% машин, работающих с «Яндексом» (316 таксопарков и диспетчерских в Москве) и обслуживалось 60% заказов «Яндекс.Такси».

Другие приобретения «Яндекс.Такси»

В декабре 2017 г. «Яндекс» сообщил о приобретении сервиса доставки еды Foodfox. Сделка была осуществлена через дочернее предприятие «Яндекса» — «Яндекс.Такси». Сумма сделки не разглашалась, но по данным агентства «Интерфакс» она составила около 500 млн руб.

Foodfox — премиальный сервис доставки еды из ресторанов, основанный в 2016 г. и сотрудничающий в настоящее время примерно с 2 тыс. ресторанов Москвы. В год основания сервис привлек от фонда Target Global и сооснователей онлайн-ритейлера Lamoda Флориана Янсена и Нильса Тонзена $1 млн. В 2017 г. сервис привлек еще $5 млн от Target Global и других инвесторов.

В январе 2018 г CNews писал, что Яндекс.Такси» намерен объединить Foodfox с принадлежащим ему UberEats в общую дочернюю структуру — ООО «Яндекс.Еда». По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,9% уставного капитала нового предприятия принадлежит «Яндекс.Такси».