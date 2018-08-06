Постройка цифровых платформ обойдется в 24 миллиарда. Кто получит эти деньги?

Программа «Цифровая экономика» предполагает реализацию целого ряда мероприятий по развитию в России цифровых платформ стоимостью 23,77 млрд руб. В том числе на платформу электронного правительства будет выделено 12 млрд руб., на поддержку разработчиков цифровых платформ – еще 5 млрд руб. Отдельные платформы будут созданы для транспортной отрасли, анализа статистической информации и защиты интеллектуальных прав.

Определить потребности экономики в цифровых платформах

По плану мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» должны быть разработаны цифровые платформы работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. Основными исполнителями мероприятий будут Минкомсвязи и «Ростелеком».

Общая стоимость работ составит, по подсчетам CNews, 23,77 млрд руб. Большая часть этой суммы, 20,07 млрд руб, будет взята из федерального бюджета, оставшиеся 3,7 млрд руб будут получены из внебюджетных источников.

В первую очередь, предлагается определить понятийный аппарат в области цифровых платформ, перечень существующих и перспективных сквозных технологий работы с данными и текущий уровень внедрения сквозных технологий работы с данными, включая выявление ограничения их применимости на территории России.

Далее будут разработаны предложения по развитию отечественных сквозных технологий работы с данными. Этим мероприятиями займется «Ростелеком» при участии «Росатома», «Ростеха», РВК, Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Параллельно Минэкономразвития и Минкомсвязи проведут исследование потребностей отечественной экономики в цифровых инфраструктурных платформах. Соответствующая задача должна быть утверждена экспертным сообществом, федеральный бюджет выделит на эти цели 50 млн руб.

Развитие в России цифровых платформ по программе «Цифровая экономика» обойдется 23,77 млрд рублей

Планируется разработать методики и определить ключевые отрасли экономики, а также соответствующие бизнес-процессы, в которых целесообразно первоочередное внедрение цифровых инфраструктурных платформ. Также будут предложены механизмы мотивации для создания и использования сервисов цифровых инфраструктурных платформ. Далее будет разработан и утвержден план создания цифровых инфраструктурных платформ в отраслях экономики и секторах социальной сферы.

План будет предусматривать: фиксацию и ежегодную актуализацию перечня цифровых инфраструктурных платформ, востребованных в экономике; определение и формирование благоприятных условия для создания и внедрения отечественных цифровых инфраструктурных платформ, в интересах органов власти всех уровней, компаний и граждан; определение и запуск работ по созданию механизмов партнерства государства и частных компаний при создании, внедрении, эксплуатации и развитии цифровых инфраструктурных платформ (например, концессия, лизинг, контракты жизненного цикла и др).

Кроме того, план будет предполагать внесение изменений в стратегии государственных институтов развития, связанных с ориентацией на поиск, развитие и содействие выходу на рынок инновационный компаний, развивающих сквозные технологии работы с данными и соответствующие цифровые инфраструктурные платформы.

Данные институты развития проведут открытые технологические конкурсы и закрытые экспертные сессии в целях отбора инновационных компаний, участвующих в создании цифровых инфраструктурных платформ, и окажут поддержку конкретным проектам по развитию сквозных технологий работы с данными и соответствующих цифровых инфраструктурных платформ.

4,7 млрд руб. на поддержку разработчиков цифровых платформ

Планируется осуществить грантовую поддержку разработчиков цифровых платформ. На эти цели будет выделено 1,2 млрд руб., которые будут равномерно расходоваться в 2019 г. и в 2020 г. Из этой суммы 1 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 200 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.

Предполагается выделение грантов малым инновационным предприятия на конкурсной основе, реализующим проекты по разработке и внедрению цифровых инфраструктурных платформ или технологий для них. Этим займется «Фонд содействия инновациям», кураторами станут Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минобрнауки.

В 2019 г. институты развития окажут грантовую поддержку 15 соответствующим проектам на посевной стадии, в 2020 г. еще 30 проектам. Таким образом гранты получат 45 проектов.

Также планируется осуществить еще и инвестиционную поддержку разработчиков цифровых платформ. Этим займутся Внешэкономбанк и «Фонд содействия инновациям», кураторами станут те же три ведомства: Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Будут реализованы программы соинвестирования и инвестирования в уставной капитал разработчиков и созданы венчурные фонды для финансирования разработки цифровых инфраструктурных платформ или технологий для них.

На соответствующие цели из внебюджетных источников будет выделено 3,5 млрд руб. Из этой суммы 1,5 млрд руб. будет выделено в 2019 г., 2 млрд руб. – в 2020 г. Такого рода поддержка в 2019 г. будет оказана трем проектам, в 2020 г. – еще 10. То есть инвестиционную поддержку получат 13 проектов.

Общие затраты на грантовую и инвестиционную поддержку разработчиков цифровых платформ составят 4,7 млрд руб. Принятые меры позволят обеспечить внедрение не менее 10 цифровых инфраструктурных платформ для конца 2024 г.

14,75 млрд руб. на цифровую платформу электронного правительства

Другое направление документа - развитие и эксплуатация электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию. Этим будут заниматься Минкомсвязи и «Ростелеком» в 2018-2020 гг.

На соответствующие цели федеральный бюджет выделит 12,142 млрд руб. В том числе в 2018 г. будет выделено 3,66 млрд руб., в 2019 г. – 4,074 млрд руб., в 2020 г. – 4,408 млрд руб.

2,6 млрд руб. на систему взаимодействия с пользователями госуслуг

Кроме того, запланировано проведение работ по определению потребностей в доработке государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде для хранения и предоставления данных об оказании услуг внешним информационным системам.

Затем будет проведена разработка концепции, технического задания и расчет затрат на создание Автоматизированной омниканальной системы взаимодействия с пользователями (АОС ВП). В рамках соответствующих мероприятий Минкомсвязи и «Ростелеком» сформируют стандарт информации о предоставлении государственных услуг.

АОС ВП будет пилотирована до конца 2018 г., а ее внедрение для всех систем цифровой платформы предоставления гражданам государственных услуг в электроном виде произойдет к марту 2019 г. На разработку АОС ВП федеральный бюджет выделит 610 млн руб., еще 2 млрд руб. будут потрачены на поддержку работы системы в 2018-2020 гг. То есть суммарные затраты на систему составят 2,61 млрд руб.

Внедрение АОС ВП позволит обеспечить возможность обращения пользователей в службу технической и информационной поддержки для всех систем цифровой платформы предоставления госуслуг в электронном виде. Это, в свою очередь, позволит повысить качество технической и информационной поддержки граждан и снизить операционные затраты. С учетом АОС ВП общие расходы на инфраструктуру электронного правительства составят 14,75 млрд руб.

400 млн руб. на цифровые платформы для транспортной отрасли

Документ предполагает реализацию не менее трех проектов по внедрению сквозных технологий по работе с данными в транспортной отрасли и цифровой платформе транспортного комплекса. В том числе речь идет о распределенном ведении реестров и ведении прав, обработки биометрических данных, видеоаналитики, высокоточном позиционировании, цифровом моделировании и проектировании.

Этим проектом займутся Минтранс и госпредприятие «Защитаинфотранс». На реализацию выбранных пилотных проектов федеральный бюджет потратит в 2018-2020 гг. 395 млн руб.

500 млн руб. на классификацию мастер-данных

Еще одно направление документа состоит в систематизации и классифицировании государственных и негосударственных источников мастер-данных для использования в цифровой экономики. На соответствующие цели федеральный бюджет потратит в 2018-2020 гг. 490 млн руб.

Основной проблемой построения систем управления данными и метаданными является отсутствие устойчивой эталонной модели метаданных как основы для создания и использования архитектур управления, структурирования и связывания мастер-данных.

«Без наличия устойчивой концептуальной модели универсальных смыслов для разработки эталонных моделей мастер-данных в любой сфере деятельности решение задачи идентификации и классификации источников мастер-данных во многом теряет свой смысл, поскольку такие источники, будучи выявленными, не могут быть сопоставлены и «увязаны» в одном семантическом пространстве для последующего использования в процессах машинной обработки», - отмечают авторы документа.

«В этой связи первоначально необходимо задать базовую (опорную) онтологическую модель: «ядро» в виде перечня универсальных концептов и связей между ними, а также набор правил для расширения «ядра» и получения более развитых, но также непротиворечивых моделей, - отмечают авторы документа. – Затем на основе базовой онтологической модели разработать индустриальные модели, в рамках которых идентифицировать источники мастер-данных».

Преемственность индустриальных моделей (и содержащихся в них источников) по отношению к опорной онтологической модели позволит впоследствии обеспечить интероперабельность систем в над-индустриальном измерении, что имеет принципиальной значение для организации управления объектами и процессами цифровой экономики как единым целым.

600 млн руб. на создание Национальной системы управления мастер-данных

Документ предполагает разработку и реализацию Национальной системы управления мастер-данными (НСУМД), в том числе органов государственной власти и местного самоуправления на всем жизненном цикле. Проект положения о НСУМД должен быть готов до конца 2018 г., а ввод системы в опытную эксплуатацию состоится летом 2020 г. На создание НСУМД федеральный бюджет потратит в 2018-2020 гг. 605 млн руб.

Эскизный проект НСУМД должен обеспечивать доступность и качество мастер-данных, предназначенных для использования в процессах цифровой экономики. При проектировании системы должен будет учитываться не только национальный контекст развития цифровой экономики, но и текущее состояние развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза с тем, чтобы обеспечить в рамках системы поддержку соответствующего информационного взаимодействия.

Должны быть определены основные категории пользователей системы, базовые сценарии их взаимодействия с системой, форматы представления мастер-данных и метаданных, протоколы взаимодействия с НСУМД, функционально-технические характеристики быстродействия, требования к инструментам построения и расширения моделей типов информационных объектов.

При проектировании системы должны быть разработаны финансово-экономическое обоснование стоимости цены владения НСУМД на полном этапе жизненного цикла системы и модель постепенного возврата затраченных на создание системы средств и перехода к ее самоокупаемости путем коммерциализации сервисов НСУМД для нужд игроков коммерческого рынка.

Организационная модель функционирования НСУМД будет учитывать интересы субъектов цифровой экономики (в том числе операторов цифровых платформ) путем их вовлечения в специальные межведомственные рабочие органы по развитию данной системы.

Авторы документа надеются, что благодаря НСУМД данные, в том числе государственные, будут доступны для использования в цифровых платформах. С этой целью Фонд «Сколково», «Ростелеком», Минкомсвязи и Минэкономразвития разработают и согласуют проекты нормативных актов о подключении и использовании НСУМД организациями – держателями эталонных моделей мастер-данных и о правилах использовании НСУМД органами госвласти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

1 млрд руб. на создание цифровой аналитической платформы

Еще одно направление документа состоит в создании цифровой аналитической платформы. Ее целями будут предоставления данных, в том числе статистических, административных данных и нормативной справочной информации (НСИ), всем категориям пользователей и загрузка респондентами различных видов отчетности и административных данных для использования органами государственной власти и местного самоуправления.

С этой целью «Ростелеком», «Высшая школа экономики», Минэкономразвития и Росстат проведут анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических, административных данных и НСИ. Соответствующее мероприятие обойдется федеральному бюджету в 120 млн руб.

После этого будет разработана концепция создания соответствующей платформы. Опытная эксплуатация данной цифровой платформы состоится до конца 2019 г., а ввод в промышленную эксплуатацию произойдет до конца 2020 г. За работу цифровой платформы будет отвечать Росстат. Разработка платформы обойдется федеральному бюджету в 880 млн руб., с учетом вышеупомянутого исследования общая сумма затрат составит 1 млрд руб.

Будущая цифровая платформа будет обеспечивать однократность предоставления данных, включая статистических и административных, во все органы государственной власти всех уровней и местного самоуправления. В том числе будет поддерживаться режиме онлайн.

Также будет поддерживаться возможность формирования и использования аналитических показателей для целей государственного управления, включая вопросы формирования традиционных статистических показателей с использованием доступной базы первичных статистических данных в соответствие с меняющимися информационными потребностями.

Кроме того, будет обеспечиваться предоставление всех данных и НСИ (респондентами и по запросам пользователей) исключительно в электронной форме и интеграция бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности экономических агентов.

Также будет поддерживаться одновременное использование данных различной природы, включая данных статистических переписей и обследования, административных данных (ГИС, реестров, регистров) и альтернативных источников информации. Это позволит оперативно управлять бизнес-процессами с учетом всей полноты информации.

Цифровые платформы для защиты интеллектуальной собственности

Еще одно направления плана реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» состоит в обеспечении возможности получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде.

С этой целью Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкультуры и Суд по интеллектуальным правам разработают Открытую общественную сетевую платформу управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающие развитие сервисов управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде.

До конца 2018 г. будет проведено подключение к опытному образцу и апробация данной платформы на не менее чем двух государственных и не менее чем четырех негосударственных систем управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровом виде.

Также будет сформирована «общественно-государственная организация» для управления данной платформой. Ввод самой платформы в промышленную эксплуатацию состоится в феврале 2019 г.

Параллельно Роспатент и Минобрнауки разработают открытую инфраструктуру поиска патентной информации и средств индивидуализации для развития негосударственных сервисов на основе международных источников патентной информации. В том числе будут учитываться их использование в сервисах, создаваемых на основе Открытой общественной сетевой платформы.

Ввод этой инфраструктуры в опытную эксплуатацию состоится в марте 2019 г., в промышленную эксплуатацию – в июне 2020 г. Соответствующие мероприятия обойдутся федеральному бюджету в 462 млн руб.

Другой проект из данной сферы – разработка системы предоставления услуг регистрации на объекты промышленной собственности и средств индивидуализации в цифровом виде, а также ее интеграция с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами.

Этим проектом займутся Роспатент, Минэкономразвития и Минобрнауки. Ввод в опытную эксплуатацию данной системы состоится до конца 2019 г., в промышленную – в августе 2020 г. Федеральный бюджет выделит на соответствующие цели 445 млн руб.

Эти же три ведомства разработают программные средства обеспечения формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии. В том числе будет учитываться необходимость применения в них технологий интеллектуального анализа данных и машинного обучения.

Ввод соответствующих средств в опытную эксплуатацию состоится до конца 2019 г., в промышленную – до конца 2020 г. Затраты федерального бюджета составят 533 млн руб.

Еще один проект, которым займутся эти же три ведомства – это разработка программных средств сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности с применением технологии распределенных реестров (блокчейн).

Опытная эксплуатация соответствующего сервиса начнется до конца 2019 г., промышленная эксплуатация – до конца 2020 г. Затраты федерального бюджета составят 333 млн руб.