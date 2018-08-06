Единственный производитель процессоров для новых iPhone остановил сборку из-за кибератаки

Тайваньская TSMC, которая является эксклюзивным производителем чипов для iPhone 2018 г., остановила 80% производственных линий из-за компьютерного вируса. Вирус не был запущен хакером — он попал в сети во время установки нового ПО для оборудования. Инцидент должен снизить квартальную выручку компании на 3%.

Сбой в TSMC

Из-за компьютерного вируса нескольким фабрикам Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) пришлось остановить работу в ночь с пятницы на воскресенье. Сбой, парализовавший 80% производственных линий, мог затронуть в том числе производство процессоров для следующего поколения iPhone, которые больше нигде не изготавливаются.

Компания сообщает, что вирус парализовал работу некоторого количества производственных установок. TSMC смогла сдержать распространение проблемы и частично возобновить производство, однако на некоторых фабриках рабочий процесс будет возобновлен только в понедельник, 6 августа.

Вирус не был запущен хакером, сообщает TSMC. Он проник в систему во время установки ПО для нового оборудования. Когда оборудование было подключено к компьютерной сети компании, вирус смог распространиться повсеместно. Системы разных фабрик TSMC были поражены в разной степени.

Как сообщила финансовый директор TSMC Лора Хо (Lora Ho) изданию Bloomberg News, компания и раньше переживала вирусные атаки, но это первый раз, когда подобная атака остановила работу продуктовых линий.

Оценка потерь

Хо не уточнила, сколько компания потеряет в результате происшествия, и были ли затронуты непосредственно производственные процессы, относящиеся к изготовлению чипов для iPhone. Однако инцидент станет причиной задержки отгрузок и дополнительных расходов, признает компания.

TSMC является эксклюзивным производителем чипов для iPhone 2018 года

В частности, он на 3% снизит выручку за третий квартал 2018 г., и на 1 процентный пункт понизит маржу. Нагнать поставки TSMC рассчитывает уже в четвертом квартале, сейчас компания работает над изменением графиков отгрузок для каждого конкретного партнера.

Компания также сообщила, что ее данные, включая конфиденциальные, не были скомпрометированы.

Чем занимается TSMC

Основанная в 1987 г., TSMC занимается производством компонентов не только для Apple, но и для Advanced Micro Devices, Nvidia, Qualcomm и других компаний. В настоящий момент является самым крупным в мире контрактным производителем полупроводников с годовой чистой прибылью $11,6 млрд по состоянию на 2017 г.

Для Apple TSMC сейчас производит по эксклюзивному соглашению чипы серии A, которые используются в iPhone и iPad, включая 7-нанометровый A12, который будет представлен в грядущих iPhone в сентябре 2018 г.

Выручка TSMC во втором квартале 2018 г. составила $7,85 млрд, продемонстрировав годовой рост на 11%. Чистая прибыль достигла $2,36 млрд, что на 9% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Росту компании способствует спрос на чипы, который подогревается развитием искусственного интеллекта и распространением майнинга криптовалют.

Ранее CNews писал, что в 2020 г. TSMC намерена начать строительство завода, где чипы будут изготавливаться по техпроцессу 3 нм. По расчетам компании, завод обойдется ей в $20 млрд и начнет работу в 2022 г. TSMC является поставщиком Apple и Qualcomm, которые активно работают над внедрением искусственного интеллекта в свою продукцию, в частности, на мобильные устройства. Чтобы продолжать сотрудничать с ними, TSMC должна удерживать позиции в конкуренции с Intel и Samsung, на что компания тратит ежегодно около $10 млрд.