В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы

Суд оштрафовал на 15 тыс. руб. двух жителей Магадана за распространение оскорблений в адрес мэра их города в группах WhatsApp. В ходе расследования правоохранители отбирали мобильные телефоны ни в чем не повинных граждан, что вызвало волну различных догадок в соцсетях и резонанс в СМИ.

Штрафы за оскорбления

Два пользователя интернета из Магадана оштрафованы судом на 15 тыс. руб. за оскорбление мэра города Юрия Гришана в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Магаданской области на своем сайте. Решение суда пока не успело вступить в законную силу.

Оба пользователя — мужчины, 1979 г. и 1987 г. рождения. Оскорбления в адрес мэра они размещали с 31 января по 4 февраля 2018 г. в нескольких группах WhatsApp, используя для этого различные псевдонимы. Группы, в которых действовали злоумышленники, называются «Мэру — отставку» и «Снежные дороги Магадана». Темой для оскорблений послужила работа Гришана на его посту. Сообщения размещались с мобильных телефонов.

После возбуждения уголовного дела в феврале 2018 г. оба пользователя признали свою вину и в письменном виде извинились перед Гришаном. Мэр принял извинения и не возражал против прекращения уголовного преследования и назначения штрафа.

Как у магаданцев забирали телефоны

Следственное управление поясняет, что в ходе расследования его сотрудники изъяли мобильные телефоны у нескольких жителей Магадана, и эти инциденты получили широкий резонанс в соцсетях. В ходе обсуждения высказывались различные мнения о цели изъятия телефонов, которые управления называет «далекими от истины». Управление сообщает, что все изъятые телефоны уже возвращены законным владельцам. Содержащиеся на них данные, которые не касались непосредственно уголовного дела, следствием не изучались, уверяет Следственный комитет.

В марте 2018 г. ряд СМИ действительно привлекал внимание общественности к тому факту, что правоохранители Магадана отбирают у граждан мобильные телефоны и SIM-карты. Телефоны изымались у участников движения за отставку нынешнего мэра и возврат прямых выборов на этот пост.

Двух пользователей оштрафовали за оскорбления в WhatsApp

Некоторые граждане жаловались, что не являются активными участниками движения, но тем не менее телефоны были у них изъяты, пишет издание «Весьма». Правоохранители не скрывали, что речь идет об оскорблении мэра, но отказывались показать материалы дела, когда их просили об этом владельцы изъятых устройств. Приходившие за телефонами полицейские сообщали, что являются сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом. Как минимум в одном случае для изъятия устройства правоохранители без предупреждения пришли к гражданке домой.

Возможное наказание

Уголовное дело против двух оскорбителей было возбуждено по статье 319 Уголовного кодекса России, которая предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти.

Согласно этой статье, за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением полагается штраф в размере до 40 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех месяцев. Как вариант, возможно назначение обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до года.