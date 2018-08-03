В России создана сверхскоростная космическая система передачи данных

«Роскосмос» приступил к экспериментальным испытаниям сверхскоростной радиолинии, которая позволит получать от орбитальных спутников большие объемы данных в рекордно короткие сроки. Благодаря этой линии российские спутники-зонды смогут «конкурировать с лучшими зарубежными аналогами».

Сверхскоростная радиолиния

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС), который входит в состав «Роскосмоса», начали экспериментальное тестирование сверхскоростной радиолинии, которая даст возможность передавать данные с орбитальных космических аппаратов в большом количестве со скоростью до 10 Гбит/с.

Данные можно будет передавать по спутниковым радиоканалам в Х-диапазоне частот со скоростью до 3 Гбит/с, чего удалось добиться благодаря применению поляризационной развязки, и до 10 Гбит/с в Ка- диапазоне, за счет дальнейшего частотного уплотнения.

По словам инженера-исследователя Центра перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры РКС Алексея Петрова, на данный момент завершена стендовая отработка экспериментальной системы, при этом достигнута скорость передачи данных с орбиты до 1,5 Гбит/с. Одновременно идет работа над возможностью практической реализации в нескольких каналах скорости до 10 Гбит/с.

Создание линии сверхскоростной передачи данных является частью Федеральной космической программы России на 2016-2025 гг. В основу технологии легли разработки самого РКС.

Зачем нужна линия

В будущем линия понадобится для приема данных со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) нового поколения, поскольку требования к разрешению снимков с таких спутников постоянно растут, что увеличивает объем данных. При этом время передачи этих данных ограничено длительностью сеанса связи.

В России создана сверхскоростная линия передачи данных со спутников

Проблема затрагивает в первую очередь малые космические аппараты, на которые нельзя установить камеры высокого разрешения, если скорость передачи данных недостаточно велика. С помощью новой линии на Землю можно будет быстро передавать снимки с разрешающей способностью до 1 м и большой полосой обзора, в том числе многоспектральные изображения высокого разрешения.

По словам Петрова, возможности новой радиолинии «позволят российским спутниковым системам ДЗЗ конкурировать с лучшими зарубежными аналогами».

Другие ИТ-проекты в космосе

В июне РКС сообщал, что разработал методику управления малыми космическими аппаратами через интернет, которую авторы проекта называют «уникальной». Методика тестировалась на спутнике ТНС-0 №2, который сейчас находится на орбите Земли. Напомним, это первый российский наноспутник, запущенный в космос.

На борту ТНС-0 №2 установлен модем системы спутниковой связи «Глобалстар», который обеспечивает передачу данных в обе стороны. Отсылая по «Глобалстар» команды на модем, можно управлять спутником. Поскольку к системе можно подключиться через интернет, то ТНС-0 №2 в результате можно управлять из любой точки планеты, где есть доступ ко всемирной паутине.

Управление осуществляется через программу «Виртуальный ЦУП», загруженную в облако. К программе может подключаться множество пользователей одновременно, что обеспечивает возможность совместного управления спутником. В результате, если у пользователя в какой-либо точке земного шара возникнет необходимость задействовать спутник в научных или технологических экспериментах, ему достаточно иметь выход в интернет, чтобы подключиться к программе. Таким же образом можно получить результаты эксперимента со спутника. При таком подходе затраты будут минимальными, считают авторы проекта.