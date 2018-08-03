Amazon мечтает избавиться от Oracle, но продолжает ее закупать на сотни миллионов долларов

Amazon намерена отказаться от ПО Oracle к середине 2019 г., максимум — к началу 2020 г. Программа миграции с Oracle была запущена пять лет назад, а задумана еще раньше. В ответ на это Oracle сообщает, что всего год назад получила от Amazon за свои продукты $60 млн.

Планы Amazon

Amazon намерена полностью перестать использовать системы управления базами данных (СУБД) Oracle к I кварталу 2020 г., сообщает ресурс CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Пожелавший остаться анонимным источник сообщил, что отход от использования продукции Oracle начался в Amazon около пяти лет назад и в настоящий момент близок к завершению.

Однако, поскольку на ПО Oracle завязаны некоторые ключевые направления бизнеса Amazon, для завершения миграции потребуется еще от 14 до 20 месяцев. Другой источник называет иную дату окончания перехода — середина 2019 г.

Один из источников сообщает, что Amazon замыслила миграцию с Oracle еще раньше — на годы раньше, чем непосредственно приступила к процессу. Однако сначала руководство считало, что это потребует слишком много усилий по разработке, которые, вероятно, плохо окупятся.

Основная причина недовольства продукцией Oracle со стороны Amazon — неспособность СУБД масштабироваться достаточно, чтобы соответствовать объемам работы гиганта электронной коммерции, сообщают источники. Они также отмечают, что используемая в Amazon продукция Oracle не демонстрирует технологического развития уже в течение довольно долгого времени.

Проблемы инфраструктуры в Amazon

В настоящий момент Amazon испытывает постоянную потребность в расширении и обновлении инфраструктуры, которая не справляется с текущими нагрузками, что было доказано в июле во время скидочной акции Prime Day. После начала мероприятия компания столкнулась с наплывом заказов, поскольку у покупателей была возможность по выгодной цене приобрести умные колонки для дома, видеокарты, умные телевизоры, модемы, печи и многое другое.

Prime Day, который компания проводит с 2015 г., длится 36 часов. Он является второй по величине распродажей Amazon, уступая только Cyber Monday. В этом году Prime Day должен принести компании около $3,4 млрд, в прошлом году он принес $2,4.

Сравнительный график роста Amazon и Oracle за последние пять лет

Однако в этом году Prime Day столкнулся с проблемой — 45-минутным сбоем в работе сайта и приложения Amazon вскоре после старта продаж. Как выяснил CNBC, причиной сбоя стал отказ внутреннего ПО для управления хранилищами под названием Sable.

Закупка ПО Oracle продолжается

В декабре 2017 г. на собрании, где обсуждались финансовые показатели Oracle, председатель правления компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) сделал заявление, которое ставит под вопрос планы Amazon по миграции на другие СУБД.

«Давайте я скажу вам, кто точно не мигрирует с Oracle. Одна компания, о которой вы слышали, только что дала нам еще $50 млн на этот квартал, чтобы закупить базы данных и другие технологии Oracle. Эта компания — Amazon», — сообщил Эллисон.

Он также отметил, что «конкуренты, у которых нет причин сильно нас любить, продолжают инвестировать в нас и вести весь свой бизнес в Oracle».

Эту информацию подтвердили CNBC в пресс-службе Oracle — там уточнили, что Amazon потратила «сотни миллионов» долларов на технологии Oracle, включая около $60 млн, которые были уплачены примерно год назад.

«Мы не верим, что Amazon Web Services располагают какой-либо технологией баз данных, которая по своим возможностям приближается к базам данных Oracle», — гласит официальный комментарий.

Война между компаниями

Amazon и Oracle не упускают случая публично уколоть друг друга. Стоило в прошлом году руководству Oracle похвастать, как экономно в использовании их ПО для баз данных, как уже через несколько недель гендиректор AWS Энди Джесси (Andy Jassy) упомянул в интервью, что Oracle «сильно отстала в облаках».

Противостояние обострилась в 2014 г., после того как Amazon представила сервис реляционных баз данных Aurora, нацелившись таким образом на ключевой рынок Oracle. С тех пор в число пользователей Aurora успели войти такие крупные компании как Capital One, Expedia, GE и Verizon.

У AWS также есть инструмент, который позволяет бизнесу перенести базы данных в облако — Database Migration Service, поддерживающий технологию Oracle. По словам Джесси, по состоянию на июль 2018 г. с помощью этого сервиса был осуществлен перенос 80 тыс. баз данных.

На встрече с аналитиками в 2016 г. Эллисон высказался в том духе, что облака Amazon еще не готовы к серьезной борьбе за этот рынок, и что если крупные клиенты Oracle решат мигрировать в облако, то они воспользуются сервисами самой Oracle. Однако с тех пор роста доли Oracle в облачной инфраструктуре не наблюдается, отмечает CNBC. Лидером рынка является AWS, за ней идут Microsoft, Google, Alibaba и IBM.

Кроме того, экспансия AWS позволила Amazon сообщить о росте выручки на 49% по итогам второго квартала 2018 г. В марте компания стала второй по стоимости публичной компанией в мире с капитализацией $768 млрд, обогнав Google, в то время как Oracle остается примерно на том же уровне, что и четыре года назад.