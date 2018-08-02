Xiaomi выпустит кнопочный телефон с искусственным интеллектом за $30

Xiaomi собрала методом краудфандинга средства на выпуск кнопочного телефона с портом USB-C и искусственным интеллектом, который переводит речь на 17 языков. Базовая версия для сетей 2G стоит всего $30.

Первый кнопочный телефон Xiaomi

Xiaomi выпустит первый в истории компании кнопочный телефон, средства на который собираются методом краудфандинга. Новинку под названием Xiaomi Qin AI можно заказать на краудфандинговой платформе Youpin компании в Китае.

Отгрузка телефона начнется с 15 сентября. В успехе краудфандинга сомневаться не приходится: компания должна была преодолеть порог в 1 тыс. заявок, чтобы начать производство, но в настоящий момент количество заявок уже приближается к 5 тыс., хотя осталось еще 13 дней до конца сбора средств.

Чем примечателен Qin AI

Особенностью телефона является поддержка голосового общения с искусственным интеллектом. Производитель обещает, что это даст возможность осуществлять голосовой перевод между 17 языками в реальном времени. Кроме того, искусственный интеллект сможет отвечать на вопросы, а также рассказать историю или прочитать стихотворение ребенку.

У Qin AI нет фронтальной камеры, зато есть инфракрасный сенсор, который даст возможность использовать устройство в качестве пульта для управления домашними системами, например, телевизионной или кондиционирования.

Кнопочный телефон от Xiaomi будет стоить всего 199 юаней

Кроме того, у Qin AI есть порт USB-C. Профильные СМИ отмечают, что это первый кнопочный телефон с разъемом USB-C.

Технические характеристики

У Xiaomi Qin AI Phone будет две версии: базовая Qin1 и Qin1s с более высокими характеристиками. Обе версии получили экран с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320 x 240 пикселей (стандарт QVGA). В обоих случаях емкость аккумулятора составляет 1480 мАч, производитель обещает 7 часов разговора или 15 дней в режиме ожидания без подзарядки.

Также обе версии получили модуль Wi-Fi и аудиопорт 3,5 мм. Размер корпуса составляет 132 х 53,8 х 8,5 мм, доступны черное и белое цветовые решения. Смартфон поддерживает две SIM-карты.

Кнопочный телефон Xiaomi будет доступен в черном и белом цветовом решении

Базовый Qin1 выполнен на базе процессора MediaTek MT6260A, объем оперативной памяти составляет 8 МБ, объем постоянной — 16 МБ. Эта модель поддерживает только связь 2G. В качестве операционной системы используется Nucleus OS. Цена заявлена на уровне 199 юаней, то есть около $29.

Qin1s получил в качестве аппаратный основы процессор Spreadtrum SC9820E, дополненный оперативной памятью на 256 МБ и постоянной на 512 МБ. Это модель будет поддерживать связь 4G и VoLTE, также здесь имеется в наличии GPS-модуль и возможность расширить память за счет карты microSD. В качестве операционной системы будет использоваться Mocor 5 OS, основанная на Android. Стоимость телефона составляет около $44.