Легендарная ИТ-специалист обличила недостатки Windows 10 в открытом письме руководству Microsoft

Патчер со стажем, имеющая статус Microsoft MVP и репутацию «легенды» среди администраторов обновлений, написала открытое письмо руководству Microsoft, в котором откровенно рассказала о проблемах с обновлениями Windows 10. По ее словам, обновления системы мешают нормально работать другим продуктом самой же Microsoft. Автор письма провела опрос среди администраторов, который подтверждает ее точку зрения.

Письмо «легенды»

ИТ-специалист Сьюзан Брэдли (Susan Bradley) написала открытое письмо руководству Microsoft, в котором высказывает недовольство качеством обновлений Windows 10 и приводит результаты собственного исследования, подтверждающие, что это недовольство разделяет большинство администраторов. Полный текст письма опубликовал ресурс ComputerWorld. Оно адресовано гендиректору Microsoft Сатье Наделле (Satya Nadella), корпоративному вице-президенту Карлосу Пикото (Carlos Picoto) и вице-президенту по разработке Скотту Гатри (Scott Guthrie).

Брэдли профильно занимается проблемами патчей и патчевого менеджмента Windows, и уже 18 лет имеет статус Microsoft MVP (Most Valuable Professional — наиболее ценный специалист) в этой сфере. Ресурс BleepingComputer называет ее «чем-то вроде легенды» среди тех, кто занимается поддержкой продукции Microsoft.

Чем недовольна Брэдли

В письме Сьюзан обращает особенное внимание на обновление, которое было выпущено 10 июля 2018 г. По ее словам, оно поставило пользователей перед выбором: установить обновление и столкнуться с проблемами в работе приложений, или не устанавливать, и оставить устройство уязвимым для атак.

Брэдли отмечает, что за один только июль 2018 г. накопилось 47 бюллетеней информационной базы данных с проблемами работы Windows 10 после обновления. Некоторые из них описывали стоп-ошибки, но наибольшие опасения внушает влияние платформы .Net на работу платформы для организации совместной работы SharePoint, инструмента управления бизнес-процессами BizTalk, решения для обмена сообщениями Exchange и других продуктов самой Microsoft.

«Специалисты центра обеспечения безопасности Microsoft говорят, что лучшей практикой является немедленная установка обновлений, но в реальности здравомыслящий патчер ждет как минимум неделю, если не больше, прежде чем их установить. Я надеюсь, вы посчитаете эту тенденцию такой же настораживающей и тревожной, как я считаю», — пишет она в письме.

Сьюзан пишет, что лично знает несколько крупных предприятий, которые в настоящий момент сознательно работают в Windows 10 без нескольких последних обновлений функциональности.

Microsoft MVP Сьюзан Брэдли

«Я вижу, что администраторы Server говорят, что Server 2016 хорош, кроме тех случаев, когда вы хотите систему, которая не перезагружается. Я вижу, как пользователи Surface получают разбитые машины из-за побочных эффектов 1803 для SSD-накопителей. Я вижу, как все больше и больше людей говорят, что необходимо подождать, прежде чем устанавливать обновление. Все это недопустимо», — поясняет Брэдли свои мотивы в комментарии ресурсу BleepingComputer.

Исследование среди администраторов

Сьюзан является модератором рассылочного сообщества по вопросам управления патчами patchmanagement.org. Видя недовольство участников рассылки обновлениями Windows 10, она провела среди них опрос, в котором приняло участие более 1 тыс. консультантов и администраторов обновлений.

На вопрос, насколько они довольны обновлениями Windows вообще, от седьмой до десятой версии этой ОС, 31,7% респондентов ответили, что очень недовольны, а 37,3% — что просто недовольны. 12,8% опрошенных придерживаются нейтральной позиции, 15,9% оказались до некоторой степени довольны обновлениями, и 2,3% остались ими очень довольны.

На вопрос, как они оценивают именно патчи Windows 10, 32,7% участников исследования ответили, что очень ими недовольны, а 31,6% — что просто недовольны. Нейтрально к патчам отнеслись 19,1% респондентов, 13,1% в определенной мере довольны патчами, и 3,5% очень ими довольны.

По просьбе Брэдли респонденты также оценили, насколько функции Windows 10, которые содержатся в обновлениях, полезны для нужд их бизнеса. 35% сообщили, что вообще бесполезны, а 34,5% ответили, что изредка бывают полезны. Нейтральную позицию заняли 18,8% респондентов, еще 9,7% посчитали обновления довольно полезными, и чуть менее 2% — очень полезными.

На вопрос о желаемой частоте обновлений с новыми функциями 39,3% опрошенных ответили, что их можно выпускать раз в два года, а еще 39,2% сообщили, что раз в год вполне достаточно. У 8,9% нет мнения на этот счет, 11,2% считают, что обновление функций следует выпускать два раза в год, и только 1,4% полагают, что это следует делать чаще, чем сейчас.

На вопрос, отвечает ли вообще Windows 10 потребностям их бизнеса, 52,5% опрошенных ответили, что да, 32,7% — что нет, и 14,7% дали свой собственный ответ.

Сьюзан также провела опрос среди примерно 800 обычных пользователей, результаты которого оказались похожи на результаты интервьюирования консультантов и администраторов.

Причины несостоятельности обновлений

В качестве одной из причин несостоятельности обновлений Windows 10 Брэдли называет тестирование в кругу инсайдеров, которое не позволяет обнаружить проблемы. Это приводит к тому, что обновления одних продуктов Microsoft нарушают работу других продуктов компании. В пример Сьюзан приводит коннект между недавней .Net 4.7.2 и Azure AD, который стал причиной побочных эффектов и проблем с высокой загрузкой процессора.

Брэдли отмечает, что помимо инсайдерской программы Microsoft позволяет тестировать свои обновления безопасности до релиза сторонним фирмам под подписку о неразглашении. Сьюзан считает, что эту программу следует расширить.

Другие проблемы

Также Брэдли затрагивает широко известную проблему внезапных перезагрузок, к которым приводит установка обновлений Windows 10, и отмечает, что многие пользователи просто отключают обновления, чтобы их избежать. Кроме того, администраторов смущают новшества типа Dual Scan — механизма, который заставляет устройства обновляться не по желанию администратора в обход локальных настроек.

Помимо этого, по мнению Сьюзан, Microsoft предоставляет недостаточно информации об обновлениях, в связи с чем администратором приходится искать ее в различных блогах и соцсетях. Отдельно она отмечает недостаток коммуникации и согласованности действий с другими вендорами во время выпуска обновлений против уязвимостей Spectre и Meltdown.

Также проблемой является то, что устранение некоторых неполадок требует нескольких обновлений, и то, что виртуальные машины Windows 10 в облаке Azure, которые пользователи закачивают и разворачивают у себя, часто построены на релизе ОС давностью в несколько месяцев, что не мешает им испытывать такие же проблемы при обновлениях.