Аналитики объявили взрывной рост мобильного интернета вещей

Объем мирового рынка сотового интернета вещей в денежном выражении увеличится в 6,6 раз к 2026 г., сообщается в исследовании компании Persistence Market Research. Согласно другому исследованию, проведенному ABI Research, число устройств, подключенных через мобильную связь к интернету, в Европе вырастет впятеро до 2023 г.

Драйверы рынка

Объем мирового рынка сотового интернета вещей составит $7,6 млрд к 2026 г. Такие данные приводятся в отчете консалтинговой компании Persistence Market Research. Для сравнения, по оценке аналитиков в 2017 г. объем рынка сотовых технологий интернета вещей равнялся $1,145 млрд. С 2018 г. по 2026 г. темпы его роста составят по 26,7% в год.

Согласно другому аналитическому отчету, созданному аналитиками, европейский рынок сотовой связи для межмашинных коммуникаций (M2M), если измерять его в количестве подключенных устройств, увеличится почти в пять раз до 2023 г.: с 86 млн в конце 2017 г. до 416,5 млн подключений к 2023 г.

Рост подключений во многом обязан появлению новых законодательных инициатив Евросоюза. В частности, 67,4% всех М2М подключений в странах ЕС связаны с телематическими службами для транспорта. Во многом они относятся к системе eCall, которая теперь в обязательном порядке должна устанавливаться на всех новых автомобилях. Эта система похожа на российскую «ЭРА-ГЛОНАС» и передает сигнал бедствия экстренным службам, когда получает оповещение от датчика удара и сработавших подушек безопасности.

Интернет вещей сэкономит $11 трлн

Как показало исследование «Интернет вещей: от теории к реальности», проведенное Forbes Insight и Hitachi Vantara, интернет вещей сегодня оказывает существенное влияние на бизнес. Почти две трети (64%) респондентов, опрошенных в ходе исследования, считают, что интернет вещей имеет важное значение для их текущей бизнес-деятельности, и более 90% уверены, что эти технологии будут важны для будущего развития бизнеса.

«Умные» устройства, в том числе и мобильные, использует каждый 4-й человек на планете

Согласно прогнозам, из всех появившихся в последнее время технологий именно интернет вещей окажет наиболее значимое влияние на развитие экономики. Ожидается, что годовая экономия в 2025 г. благодаря его повсеместному внедрению достигнет $11 трлн, а к 2022 г. технологии интернета вещей позволят повысить прибыль компаний на 21%. Более того, интернет вещей считают базовой технологией, способной обеспечить рост инноваций в области искусственного интеллекта, робототехники, и ряда других направлений.

«Раньше интернет вещей в большей степени обсуждался в контексте создание новых предложений на рынке бытовых услуг. Это не удивительно, так как «умные» устройства – в частности, мобильные – в той или иной мере использует каждый 4-й человек на планете. Теперь же внимание на интернет вещей обратил бизнес. Оказалось, эти технологии могут применяться практически в любом секторе, и представляют из себя исключительную ценность, поскольку способствуют снижению операционных затрат, развитию новых источников дохода, а также освобождает сотрудников от выполнения рутинных задач, – отмечает Юрий Скачков, генеральный директор компании Hitachi Vantara в России и странах СНГ. – Можно высоко оценить и потенциал промышленного интернета вещей, который лежит в основе «Индустрии 4.0». Все это поддерживает интерес бизнеса к технологии, мотивируя на создание новых предложений на рынке программных продуктов, а также сказывается на появлении и развитии масштабных проектов в области интернета вещей как в финансовом секторе, так и в различных производственных сферах».

Операторы превращаются в интеграторов

«Однако среди новейших технологий именно интернет вещей может стать и самой переоцененной. Специалисты, которые принимают ответственные решения – руководители, уполномоченные внедрить в своих компаниях технологии интернета вещей – зачастую не могут отличить громкие обещания от реальности. И еще труднее может оказаться наметить практические шаги, необходимые для реализации задуманного», – приводится в исследовании цитата Умешвара Дайала, старшего вице-президента Hitachi America.

Разделяя эти опасения, сотовые операторы, обслуживающие интернет вещей, стараются диверсифицировать свой бизнес. Они осознают, что простое обслуживание подключений приносит слишком скромные прибыли из-за низкой маржинальности. Поэтому операторы начинают развивать более высокодоходные сервисы параллельно своему основному бизнесу. Так Vodafone активно предлагает пользователям собственные облачные сервисы, а Deutsche Telekom и Orange открыли лаборатории интернета вещей для разработки и тестирования прототипов собственных приложений для мобильного интернета.