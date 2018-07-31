«Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены

Сайт «Связного», где с мая можно купить электромобиль Tesla, теперь предлагает также взять такую машину напрокат. На заявки, оформленные до конца лета, распространяются специальные цены.

Tesla напрокат

На сайте ритейлерской сети «Связной» появилась возможность взять напрокат электромобиль Tesla. Арендовать можно две модели: седан бизнес-класса Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X с дверями «Крылья сокола» (Falcon Wing). Проект осуществляется совместно с Moscow Tesla Club — компанией, которая занимается продажей и обслуживанием в России автомобилей Tesla с 2013 г.

Moscow Tesla Club утверждает, что все предложенные на прокат авто находятся «в идеальном состоянии». Перед тем, как передать Tesla арендатору, компания проверяет автомобили и инструктирует пользователя. Если по ходу эксплуатации Tesla у клиента возникают вопросы, он может в любой момент позвонить консультанту Moscow Tesla Club.

Цены

Для заявок на аренду Tesla, оформленных на svyaznoy.ru в течение лета, будут действовать специальные цены, даже если непосредственное использование авто по условиям заявки будет происходить в другой период.

По этой акции Tesla Model S можно взять напрокат на три дня за 120 тыс. руб., на семь дней — за 220 тыс. руб., а на 30 дней — за 395 тыс. руб. Стоимость аренды включает в себя страхование КАСКО. Цены на прокат Tesla Model X определяются индивидуально для каждого клиента. Tesla можно арендовать с личным водителем.

Кому это нужно

Авторы идеи полагают, что аренда Tesla будет востребована среди пользователей, которые уже задумываются о приобретении электромобиля, но пока не приняли окончательного решения. По словам Алексея Еремчука, гендиректора Moscow Tesla Club, обычный тест-драйв обеспечивает слишком короткое и поверхностное знакомство с особенностями электромобиля, в то время как аренда дает возможность познакомиться с ним лучше.

На странице svyaznoy.ru, посвященной Tesla, появился пункт меню «Аренда»

Также услуга проката может быть востребована среди клиентов, которые желают сделать кому-либо подарок или сюрприз, или просто удивить окружающих, или же решили лично испытать широко известный автомобиль, чтобы «окунуться в мир технологий», по выражению гендиректора объединенной компании «Связной-Евросеть» Александра Малиса.

Tesla на продажу

Напомним, в мае на сайте «Связного» появилась возможность купить онлайн электромобили Tesla, которые импортирует в Россию Moscow Tesla Club. Заказчику нет необходимости посещать салон для выбора автомобиля — это делается онлайн. С помощью конфигуратора на сайте svyaznoy.ru заказчик может выбрать подходящую модификацию той или иной модели, а также дополнительные опции. Покупатель может забрать машину в выставочном зале Moscow Tesla Club. При необходимости «Связной» доставляет машины в любой город России, где он присутствует.

Как пояснила CNews директор по маркетингу Moscow Tesla Club Александра Киркина, у Tesla нет представительства в России, и компания пока не планирует его открывать. Moscow Tesla Club импортирует электромобили Tesla из Европы. Ремонтом автомобилей занимаются собственные сервисные центры Moscow Tesla Club — за исключением гарантийных компонентов, таких как батареи и двигатели.

Как пояснила по просьбе CNews коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова, «Связной» будет сотрудничать с Moscow Tesla Club по модели распределения прибыли, то есть будет получать долю от продаж, которые он помог осуществить. Это не новая модель для ритейлера — таким же образом он продает часть устройств и услуг, например, страхования.

По состоянию на май месяц, по данным Moscow Tesla Club, в России насчитывалось около 300 автомобилей производства Tesla. Moscow Tesla Club ежегодно реализует в России примерно 100 таких авто. В будущем году импортер ожидает роста продаж в связи с выпуском недорогой модели Model 3.