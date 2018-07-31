Mail.Ru «убила» свой «зловредный» браузер Amigo

Mail.Ru сообщила об окончании разработки браузера «Амиго» и полном отказе от этого бренда. Свое решение компания объясняет плохой репутации браузера — следствием некорректного продвижения продукта со стороны партнеров. В свою очередь, пользователи вспоминают на форумах, что браузер навязчиво устанавливался и с трудом удалялся.

Конец «Амиго»

Mail.Ru Group прекратила разработку и распространение браузера «Амиго». Как поясняет компания в своем сообщении, при продвижении браузера был допущен «ряд неверных шагов», что вызвало «негативное отношение» к продукту со стороны пользователей, поэтому теперь Mail.Ru полностью отказывается от бренда «Амиго».

Те пользователи, у которых установлены уже вышедшие версии «Амиго», смогут пользоваться браузером и дальше. По данным ресурса «Яндекс.Радар», «Амиго» используют примерно 0,52% пользователей Рунета.

Mail.Ru поясняет, что для продвижения браузера были заключены договоренности с партнерами и рекламными сетями, которые впоследствии повели себя недобросовестным образом — они распространяли «Амиго», руководствуясь «серыми» схемами, и в обход правил, прописанных в контрактах.

При этом Mail.Ru не отказывается от идеи создания и продвижения собственных браузеров, поскольку считает подобные продукты перспективными и «не исключает возможность того, что работа в этом направлении продолжится». При распространении следующих браузеров компания намерена изменить формат с учетом опыта «Амиго».

Реакция пользователей

Сообщение о прекращении разработки «Амиго» появилась в том числе на сайте ИТ-сообщества «Хабр». Комментарии пользователей этого ресурса проливают свет на то, какая именно репутация сложилась у браузера из-за особенностей схемы его распространения. Автор публикации, пользователь с никнеймом Barrayar, проиллюстрировал свое сообщение подборкой мемов, общий смысл которых сводится к тому, что «Амиго» чрезвычайно навязчиво устанавливается на компьютер с другими продуктами, если не обратить внимание на галочку, которую следует убрать.

Mail.Ru сообщила об окончании разработки браузера «Амиго»

«Амиго подвели не рекламные сети, а ребята из Mail.ru, которые вместе с браузером подсаживали пользователю мессенджер, неудалимую обновлялку, меняли поисковую систему во всех браузерах и вообще брали Windows под контроль. Всю эту гадость легко можно было получить просто неосторожно жмакнув ссылку в IE», — так охарактеризовал ситуацию пользователь Expelliamus.

«Серьезно, так это был браузер? Я сто раз удалял его с компа детей вместе с десятком других зловредных приложений и подсознательно полагал, что это какая-то поделка вирусо-писателей, которые добавили в Chromium кучу зловредного кода, рассчитывая на домохозяек, которые не заметят, как им подменили «интернет», — пишет пользователь muhaa.

Непопулярный браузер «Амиго» стал темой множества мемов в интернете

Посетители «Хабра» также критически отнеслись к решению Mail.Ru прекратить разработку «Амиго» и оставить его пользователей без обновлений. «Через пару месяцев нам надо ждать волну взломанных пользователей, которые и так не блещут технической грамотностью (иначе бы «Амиго» не пользовались бы). Очень дальновидное решение для интернет-компании», — предупреждает пользователь dumistoklus.

Другие продукты Mail.Ru

Также некоторые участники дискуссии скептически отозвались о планах компании учесть допущенные ошибки при создании нового браузера и попытались подсчитать, сколько еще браузеров, кроме «Амиго», есть у Mail.Ru. В список вошли браузер для быстрого поиска Go!, Firefox Quantum, который представляет собой версию Firefox с закладками от Mail.Ru, браузер для покупок со скидками Clever и браузер Lite.

Пользователи отмечают, что «Амиго» навязчиво устанавливался на их устройства с другими продуктами

Пользователи высказывают предположения, что будущий браузер компании будет устанавливаться также навязчиво, как «Амиго». Вместе с тем некоторые из них отметили, что у компании есть и удачные продукты — например, СУБД Tarantool.