Виртуальная среда: московские школьники будут учиться на VR-роликах

В столице запускается первая городская VR-лаборатория, где будут создавать школьные уроки. Как работает виртуальная реальность и что о ней думают ученики?

Первые опыты

Эксперименты по погружению школьников в виртуальное пространство начались весной 2017 года. Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ) протестировал VR-контент на уроках физики и биологии в столичной школе №627.

При помощи смартфонов и специальных очков школьники выполняли лабораторные в виртуальной реальности и проводили опыты с интерактивным контентом. На уроках физики изучали электромагнитное поле, электрический ток, деление ядра атома урана и цепную реакцию изнутри. А на биологии рассматривали строение вирусов, структуру РНК, ДНК и внутренние органы лягушки.

В результате 84% опрошенных учеников и преподавателей поддержали идею включать в уроки контент виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, 5% хотели бы использовать эти технологии только на дополнительных уроках и лишь 1% оказался против. По мнению 51% школьников, VR/AR-контент удобно усваивается, а 46% отметили увлекательную подачу информации.

Хорошо в меру

Уроки с использованием виртуальной и дополненной реальности соответствовали санитарным нормам. Дети занимались до 10 минут и чередовали виды деятельности.

«Этого более чем достаточно для 45-минутного урока. Таким образом, учителя используют возможности VR/AR-разработок как дополнение к сценарию урока», – отметила Светлана Романова, руководитель направления «Информационные технологии в образовании» ДИТ.

Что дальше?

Осенью 2018 года в столице на базе АО «Электронная Москва» откроется VR-лаборатория, которая займется созданием специальных программ. Например, московские пятиклассники на погрузятся в историю Древнего Египта.

«Для того чтобы переместиться на несколько веков назад, ученикам достаточно будет надеть очки виртуальной реальности. Находясь в классе, они своими глазами увидят фараонов, познакомятся с бытом древних египтян и узнают, как строились пирамиды», —рассказал руководитель отдела компьютерных и визуальных технологий АО «Электронная Москва» Артур Газиев.

Вместе со школьниками в путешествие во времени отправится виртуальный гид-учитель. Он задаст контрольные вопросы и предложит выполнить практические упражнения. Разработчики уверены, что таким образом дети лучше усвоят учебную программу.

Виртуальное будущее

«Мы надеемся, что городская виртуальная лаборатория станет флагманом по созданию VR-продукции в столице», — добавил Артур Газиев.

VR станет неотъемлемой частью цифрового будущего столицы. Технология проникнет во все сферы жизни. Например, в школе виртуальная реальность поможет детям разбираться в сложных научных процессах, проектировать дома или в виртуальных очках изучать строение бактерий.