В США обвал акций ИКТ-компаний

Акции крупнейших технологических компаний значительно подешевели по итогам торгов в четверг и пятницу. Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, пострадав от обвала технологического сектора. Список «антирекордсменов» возглавили Facebook и Twitter.

Facebook ставит антирекорды

Капитализация крупнейших технологических компании США существенно снизилась по итогам торгов в четверг и пятницу, 26 и 27 июля 2018 г.

Facebook подешевела более чем на $120 млрд – до $504 млрд (почти на 20%), тем самым установив новый антирекорд за всю историю существования американского фондового рынка.

Фондовый крах одной из крупнейших в мире социальных сетей связан с постоянным снижением рентабельности компании, и прогнозы экспертов в этом отношении неутешительны: с начала года рентабельность Facebook упала на 13% (до 44%), а к его концу может снизиться еще на 9% (до 35%).

Один из наиболее существенных факторов, негативно влияющих на рентабельность, – постоянный рост расходов на развитие платформы. Продолжительный скандал, связанный с Cambridge Analytica, и ужесточение европейского законодательства в результате принятия GDPR (General Data Protection Regulation – общий регламент по защите данных) вынуждает руководство компании тратить миллиарды на повышение уровня безопасности социальной сети.

Основные фондовые индексы США завершили пятничные торги в минусе, пострадав от обвала технологического сектора

Другой немаловажной причиной снижения рентабельности Facebook является существенное замедление темпов прироста новых пользователей. Так, по итогам II квартала среднемесячное число пользователей социальной сети в Европе не только не выросло, но и продемонстрировало тенденцию к снижению: аудитория Facebook уменьшилась на 1 млн пользователей. В США данный показатель оказался близким к нулю. Это не удивительно, поскольку социальная сеть практически полностью захватила рынки развитых стран. В настоящий момент аудитория Facebook в странах ЕС и США составляет более 90% взрослого населения.

Facebook тянет технологический сектор за собой

В пятницу 27 июля 2018 г. ключевые фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне обвала технологического сектора. Трейдеры избавляются от ценных бумаг, предвидя конец эпохи взрывного роста ИТ-гигантов.

Twitter, сервис микроблогов, принял эстафету у Facebook, резко подешевев на 19% по итогам публикации квартальной отчетности. Фактором, «отпугивающим» инвесторов стало снижение среднемесячной аудитории платформы. Так, данный показатель по итогам отчетного периода составил 335 млн пользователей, тем самым зафиксировав падение на 1 млн человек. Cтоль резкое уменьшение числа пользователей может быть связано с кампанией по удалению фальшивых аккаунтов-ботов, недавно проведенной Twitter.

Эксперты склонны полагать, что в распоряжении Twitter банально не осталось способов для наращивания аудитории. Такого мнения, к примеру, придерживается Бенджамин Шактер (Benjamin Schachter), аналитик Macquarie Group.

Акции Intel, американского производителя микроэлектроники, по итогам торгов подешевели на 8,3% на фоне разочаровывающих данных по продажам процессоров для датацентров и по прибыли на акцию. Кроме того, сообщение компании о том, что производство новых микрочипов по десятинанометровому технологическому процессу начнется не раньше второй половины следующего года заставило некоторых аналитиков понизить прогнозы роста активов компании. Так, Credit Suisse понизило годовую цель ценных бумаг Intel на 10,8%, а Stifel – на 13,3%.

В то же самое время акции AMD, другого крупного производителя микроэлектроники и главного конкурента Intel, выросли на 5,2%.

В роли «спасательного круга» технологического сектора выступила компания Amazon, акции которой выросли на 4,23% по результатам публикации прогноза операционного дохода на III квартал в диапазоне $1,4 – 2,4 млрд, который оказался значительно более оптимистичным по сравнению с прогнозами аналитиков.