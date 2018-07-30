«1С» и «Галактика» объединили силы ради российской оборонки

«1С» и «Галактика» создали совместное предприятие, с помощью которого планируют осуществлять техподдержку своих систем, работающих параллельно на оборонных предприятиях.

СП «1С» и «Галактики»

Российские разработчики корпоративных информационных систем, фирма «1С» и корпорация «Галактика», создали совместное предприятие (СП) с равными долями владения. Основной задачей созданного СП указано желание организаций «более эффективно удовлетворять потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Партнеры отмечают, что часть этих структур считает целесообразным одновременно использовать системы и «1С», и «Галактики». Конкретные названия оборонных структур не уточняются.

Причины создания

В «1С» пояснили CNews, что здесь мы имеем дело не с попыткой передела рынка. Партнеры преимущественно намереваются заниматься не новыми внедрениями, а поддержкой своих систем, которые уже и так развернуты.

«1С» и «Галактика» объединились для работы с оборонными предприятиями

«Создание СП не означает, что “1С” или “Галактика” переведут в него свою текущую деятельность, — добавляют в компании. — Основную часть работы с клиентами мы будем вести самостоятельно, как и ранее».

Юридические подробности

Анализ ЕГРЮЛ показывает, что ООО «1С-Галактика» было зарегистрировано 25 июля 2018 г. Гендиректором заявлена Ирина Степанова — заместитель директора направления корпоративных проектов в «Галактике». Номинальные стоимости долей партнеров составляют 1 млн руб. у каждого.

Ситуация на рынке

Напомним, по итогам 2017 г. объем российского рынка ПО систем управления предприятием (ERP, ИСУП) составил $819,27 млн, продемонстрировав годовой рост на 29,6%. Рост рынка корпоративных приложений составил в рублях 12,8%.

Лидирующее положение на рынке удерживают компании SAP и «1С», на продукты и услуги которых российские организации тратят 80% всех расходов на ПО управления предприятием. Выручка SAP в 2017 г. показала рост на 33,2% в долларах и 16% в рублях, обеспечив таким образом компании лучшие показатели на российском рынке за последние пять лет. Продажи «1С» выросли на 30% в долларах и 13,2% в рублях.

Аналитики IDC отмечали, что в 2017 г. рассматриваемое ПО было по-прежнему востребовано в основном на производственных предприятиях и в розничной торговле. В первом случае оно помогает повысить эффективность и безопасность производства, во втором — решить проблему адаптации бизнеса к росту онлайн-продаж.

В «Галактике» считают, что занимают на рынке пятое место среди всех представленных поставщиков, а также второе место среди российских разработчиков — после «1С».

Некоторые факты о партнерах

«Галактика» позиционирует себя как разработчика национальной платформы цифровизации для крупных предприятий, холдингов и госкорпораций, а также бизнес-приложений по планированию и управлению производством, активами и надежностью. В 2017 г. компания показала рекордный рост выручки, который составил 47% по отношению к предыдущему году.

За свою тридцатилетнюю историю «Галактикой» было реализовано более 6,5 тыс. проектов для 1,2 клиентов из различных отраслей. Среди них «Транснефть», «Роснефть», «Газпром», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Энергомаш», КБП им. академика А. Г. Шипунова («Ростех»), «Тольяттиазот», «Башкирская химия», «Первая грузовая компания», «Сибирский деловой союз» и др.

Что касается «1С», то фирма отмечает, что специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ, работая с пользователями через сеть из 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7 тыс. фирм «1С:Франчайзи», сертифицированных «1С».

Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» — решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на технологической платформе, которая призвана обеспечивает гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, а также работу в режиме облачного сервиса и на мобильных устройствах.

«1С:Предприятие» применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1,5 млн организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест. «По нашим оценкам более 80% рабочих мест ERP в стране автоматизируется на наших системах» — сообщили в компании CNews.