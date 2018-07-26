Windows 10 перестанет перезагружаться, когда ей вздумается

Microsoft отреагировала на многолетние жалобы со стороны пользователей, касающиеся обновления ОС в неподходящее время. Пользователи свежих тестовых сборок 17723 и 18204 смогут оценить новую логику обновлений на базе алгоритмов машинного обучения.

Новый релиз Windows 10 для тестеров

Microsoft выпустила две новые сборки операционной системы Windows 10 под номерами 17723 (RS5) и 18204 (19H1), которые уже доступны для скачивания участникам программы тестирования Insider Preview.

Одним из наиболее значимых изменений, представленных в патче, является применение усовершенствованной логики обновления системы. При помощи алгоритмов машинного обучения в Microsoft подготовили предиктивную модель для модуля обновления ОС. Данная модель позволяет учесть поведенческие факторы каждого пользователя и определить оптимальное время для перезагрузки компьютера так, чтобы не отвлекать его от работы.

«Мы не только проверим, используете ли вы свой ПК в настоящее время, прежде чем выполнить перезагрузку, но также постараемся предсказать, отошли ли вы от устройства всего на пару минут, чтобы налить себе кофе и сразу же вернуться», – говорится в официальном блоге, посвященном Windows.

Как утверждают в Microsoft, прежде чем выпустить улучшенный модуль обновления в массы, его тщательно протестировали внутри компании. Результаты тестирования оказались многообещающими.

Предиктивная модель системы обновления Windows 10 позволит правильно выбирать оптимальный момент для перезагрузки

Стоит также отметить, что компания в случае необходимости может с легкостью вносить поправки в предиктивную модель, поскольку система обновления функционирует на базе облачной инфраструктуры. Таким образом, модель может совершенствоваться незаметно для пользователя.

Microsoft также призвала участников Insider Preview сообщать о проблемах нового модуля обновления, чтобы на основе отзывов провести дополнительное «обучение» системы.

Краткая история проблемы

Едва ли не с самого релиза Windows 10 критикуют за излишнюю «самостоятельность», в частности за использование агрессивного «добровольно-принудительного» подхода к установке обновлений.

Система могла начать обновление в фоновом режиме, не спрашивая разрешения у пользователя, а затем столь же внезапно перезагрузиться, чтобы произведенные изменения возымели эффект. Подобное поведение Windows не могло не раздражать пользователей, поскольку фоновые процессы системы обновления вызывали замедление работы пользовательских приложений, а перезагрузка часто происходила в самый неподходящий момент, отрывая людей от работы.

Пояснения со стороны разработчиков, что стремление Windows установить свежее обновление как можно скорее продиктовано исключительно заботой о безопасности самих пользователей, удовлетворило далеко не всех.

С выходом Windows 10 Creators Update, увидевшего свет в середине апреля 2017 г., проблема была частично решена – Microsoft сделала шаг навстречу пользователям и расширила возможности настройки модуля обновления. Появилась возможность задавать расписание обновлений и откладывать их установку на срок до 7-ми дней.

Кроме того, в Creators Update разработчики постарались учесть критические замечания в адрес ОС относительно скрытого сбора телеметрических данных о работе системе и отправки их на сервера компании.

В результате настройки конфиденциальности стали более доступными и понятными для пользователей. При установке ОС стал отображаться экран с параметрами конфиденциальности данного конкретного ПК. С его помощью пользователи получили возможность отключить сбор и отправку системных и диагностических сведений, геолокационных данных, а также отключить контекстную рекламу.

Другие значимые изменения в новых сборках

Среди прочих изменений, которые привнесло обновление, следует отметить добавление специального инструмента на панель «параметры», позволяющего без особого труда заставить ПК работать в режиме «киоска» при помощи мастера настройки.

Встроенный в систему браузер Microsoft Edge получил поддержку новых групповых политик, параметры которых позволят включать или отключать полноэкранный режим, печать, панель избранного и сохранение истории; запретить игнорирование ошибок сертификатов, настроить кнопку «домой» и опции автоматического запуска, задать параметры страницы новой вкладки, управлять расширениями.

Игровую панель теперь можно вызвать не только нажатием клавиш Win и G, но и щелчком по соответствующему ярлыку в меню «пуск».

Пользователи гарнитур виртуальной реальности получили возможность не снимать очки, чтобы на короткое время вернуться в реальный мир (например, чтобы сориентироваться в пространстве или пообщаться с кем-либо). В новой сборке предусмотрено открытие «портала» при помощи голосовой команды или нажатия на «горячую» клавишу. Для этого задействуется камера, встроенная в контроллер системы виртуальной реальности.