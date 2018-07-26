Директором по разработке ПО в «Ланите» стал главный по госпорталам

В «Ланите» движение к консолидации компетенций и активов в области разработки ПО признано стратегическим. Александр Морлок займет должность директора по разработке программного обеспечения.

Новый директор по разработке ПО

«Ланит», российская многопрофильная группа ИТ-компаний, объявила о назначении Александра Морлока на должность директора по разработке программного обеспечения – исполнительного вице-президента компании.

В его задачи входит координирование деятельности всех подразделений и дочерних компаний группы в данной сфере. Кроме того, Морлок будет представлять «Ланит» в организациях, учреждениях и органах власти по вопросам, связанным с реализацией проектов в части разработки и внедрения программного обеспечения.

Комментируя свое назначение, новый директор по разработке ПО обозначил круг задач, которые ему предстоит решить на новой должности.

«Заказчики нам доверяют реализацию крупных проектов, которые до нас не делали не только в России, но зачастую и в мировой практике, – отметил Александр Морлок. – Такие проекты требуют тщательного предварительного аудита, четкой скоординированности действий наших компаний, выработки общих подходов, эффективного использования ресурсов, внимательного контроля и управления рисками. Именно эти задачи, а также выполнение всех принятых нами обязательств приоритетны для меня в новой должности».

Направление разработки ПО становится приоритетным

Филипп Генс, президент ГК «Ланит», назвал направление разработки программного обеспечения одним из важнейших для группы.

«Наша стратегическая задача – движение к консолидации компетенций и активов в области разработки ПО, – сказал Филипп Генс. – Это позволит нам управлять практически любыми проектами без ограничений по масштабу, географии и конкурировать с игроками международного уровня».

Александр Морлок назначен на должность директора по разработке программного обеспечения

В сфере разработки ПО занят целый ряд департаментов, а также дочерние компании Artezio, Cleverdata, Digital Transformation Group, «Ланит – би пи эм, «Ланит-терком», «Норбит», в которых трудятся более 2 тыс. специалистов. Выручка ГК «Ланит» в 2017 г. от разработки ПО выросла на 21% и составила 3,4 млрд руб.

Среди многочисленных выполненных проектов – сложные информационные системы государственного значения. Реализован уникальный для России проект – портал государственных закупок, создана и развивается Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и другие.

О ГИС ЖКХ

ГИС ЖКХ – это система, которая предназначена для информирования граждан России в сфере ЖКХ и осуществления оплаты жилищно-коммунальных услуг. Задача ГИС – сделать данную область более понятной, удобной и прозрачной путем объединения всех участников рынка ЖКХ, в том числе федеральных органов власти и местных администраций, а также непосредственно жильцов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству создание ГИС ЖКХ в октябре 2011 г. Разработанный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (тогда – Минкомсвязь) проект технической концепции системы был одобрен Правительством в конце 2013 г. Проект стартовал в июле 2014 г. и осуществлялся совместно Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минстроем и «Почтой России». Последняя в качестве субподрядчика привлекла компанию «Ланит».

Система была аттестована на соответствия требованиям безопасности 28 апреля 2016 г., а 1 июля введена в промышленную эксплуатацию. Тогда же произошел запуск круглосуточной службы техподдержки.

Краткая биография Александра Морлока

Александр Морлок родился 19 июня 1979 г. В 2001 г. он окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а в 2005 г. – Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

На различных должностях работает в «Ланите» с 2001 г., в том числе руководил проектом по запуску общероссийского портала госзакупок. Награжден почетными грамотами Министерства связи и массовых коммуникаций РФ за развитие информационных технологий и за внедрение ГИС ЖКХ