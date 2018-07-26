Чистая прибыль Mail.Ru Group упала на 76%

В связи с неудовлетворительными успехами игры Armored Warfare компания Mail.Ru была вынуждена ее списать, что обернулось расходами в размере 1,698 млрд руб. В связи с этим чистая прибыль компании за последний квартал снизилась на 76%. Без этого прибыль упала бы на 13%.

Итоги квартала

Во II кв. 2018 г. чистая прибыль Mail.Ru Group составила 633 млн руб, что на 76,4% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. В качестве причины резкого падения прибыли компания называет разовое неденежное списание на сумму 1,698 млрд руб. Речь идет об игре Armored Warfare, которая демонстрировала неудовлетворительные результаты. Без учета этой траты годовое снижение прибыли составило бы 13,1%.

Armored Warfare — это танковый симулятор, похожий на World of Tanks. Игра была создана американской студией Obsidian Entertainment в 2015 г., издателем выступила My.com, дочерняя структура Mail.Ru. В феврале 2017 г. разработка игры была передана в Mail.Ru в связи с неудовлетворительными финансовыми показателями.

Одновременно выручка Mail.Ru Group по итогам квартала достигла 17,077 млрд руб., что на 30,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доналоговая прибыль (EBITDA) составила 3,659 млрд руб., показов годовое падение на 13,3%.

По итогам первого полугодия 2018 г. был отмечен годовой рост выручки на 29% до 33,577 млрд руб., снижение EBITDA на 17% до 7,652 млрд руб. и падение чистой прибыли на 51,2% до 3,039 млрд руб. с учетом указанного неденежного списания. Без него чистая прибыль по итогам полугодия показала годовое падение на 24%.

По состоянию на 30 июня 2018 г. остаток денежных средств на счетах Mail.Ru Group составил 8,565 млрд руб.

Дмитрий Гришин, председатель совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group в России, сообщили, что результаты представлены с учетом показателей киберспортивного холдинга ESforce, который Mail.Ru выкупила в январе 2018 г. за $100 млн и к настоящему моменту уже консолидировала со своим бизнесом.

Выручка от рекламы

Как сообщают Гришин и Добродеев, выручка компании от рекламы составила по итогам квартала 7,294 млрд руб, показав годовой рост на 37%. Если не учитывать рекламу в поиске, монетизация которой проходит с трудностями, поступления от рекламы составили 6,897 млрд руб., показав рост на 45%.

Чистая прибыль Mail.ru сократилась из-за списания убыточной игры

В сфере рекламы продолжается перераспределение бюджетов, в результате которого все больше средств направляется на онлайн-рекламу. В сегменте онлайн-рекламы, в свою очередь, все больше средств направляется на мобильную рекламу, особенно в соцсетях. Самым быстрорастущим сегментом по-прежнему являются мобильные промопосты в соцсетях, в том числе видеопосты. Доля мобильной рекламы в рекламной выручке соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» составляет 64%.

Результаты соцсетей

По итогам квартала выручка от соцсети «ВКонтакте» составила 4,364 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 59%. Компания отмечает, что за год потребление контента в соцсети выросло на 30%. В минувшем квартале был также усовершенствован VK Messenger, в частности, в него были добавлены голосовые и видеозвонки. Mail.Ru утверждает, что пользователи уже начали активно пользоваться этими функциями.

Кроме того, в начале июля компания анонсировала запуск платежного сервиса VK Pay, благодаря которому крупный и малый бизнес может получать платежи через соцсеть, а пользователи могут их совершать. Запуск VK Pay пока что носит тестовый характер. Во втором полугодии 2018 г. компания намерена запустить сервис для максимального числа бизнес-групп и активных сообществ. В настоящий момент «ВКонтакте» насчитывает около 400 тыс. бизнес-групп и 1,8 млн активных сообществ.

Также на второе полугодие запланирован запуск платформы VK Apps, которая должна поспособствовать развитию функциональности соцсети. Согласно уточненному прогнозу, к концу 2018 г. Mail.Ru рассчитывает удвоить выручку «ВКонтакте» по сравнению с 2016 г., хотя раньше таких показателей компания была намерена добиться за 3-4 года

Что касается соцсети «Одноклассники», то она продолжает демонстрировать рост выручки от рекламы, который составил по итогам квартала 29%.

Выручка от продажи виртуальных сервисов в социальных сетях (IVAS) продемонстрировала по итогам минувшего квартала годовой рост на 3%. Рост показали подписочные сервисы, особенно подписка на музыку. Количество подписок на платформах Mail.Ru, включая интегрированное мобильное приложение Boom, перешагнуло в июле порог в 1,5 млн. IVAS показала падение только в десктопной версии «Одноклассников».

Поступления от игр

Выручка Mail.Ru от MMO-игр составила по итогам квартала 5,325 млрд руб., показав годовой рост на 38%. При этом 63% выручки приходится на международный рынок, где самые крупные поступления компания получает из США, Японии и Германии. Доля международной выручки от игр в общей выручке компании достигает 20%.

Компания отмечает хорошие результаты двух своих крупнейших игр — Warface и War Robots, а также рост мобильной игры Hustle Castle, которая занимает третье место. Количество установок игры достигло 17,5 млн, при этом пользователи оставили 500 отзывов в Google Play, оценив игру в среднем на 4,7 балла из 5. Hustle Castle и War Robots присутствуют в списке самых успешных международных игр из СНГ и стран Балтии от компании App Annie. Mail.Ru отмечает рост доли мобильных продуктов среди недавно запущенных игр.

Что касается недавно приобретенной ESforce, то на ее базе Mail.Ru намерена запустить первую профессиональную киберспортивную лигу в СНГ под названием Warface PvP League. Выручку самой ESforce за 2018 г. компания планирует увеличить на 80-100%, а убыток сократить вдвое по сравнению с уровнем 2017 г.

Другие проекты

Mail.Ru также сообщила о росте сервиса доставки еды Delivery Club, активная месячная мобильная аудитория которого увеличилось за год на 30%. Выручка по итогам квартала достигло 442 млн руб, продемонстрировав годовой рост на 26%. Во втором полугодии ожидается годовой рост на уровне 50%. В июне количество заказов в сервисе составило 1,4 млн. У сервиса появился промоцентр, в котором рестораны могут загружать свои специальные предложения.

Выручка сервиса объявлений с привязкой к геолокации «Юла», запущенного в 2015 г., за июнь месяц превысила 100 млн руб.

Торговая площадка Pandao, запущенная в октябре 2017 г., набрала 20 млн загрузок и увеличила месячную активную аудиторию да более чем в 6 млн пользователей. Напомним, на площадке предлагаются товары от китайских продавцов, за что медиа успели прозвать ее «российской AliExpress». В минувшем квартале Mail.Ru начала обеспечивать доставку самых популярных товаров в течение 20 дней. На Pandao в настоящий момент представлено 34 млн товарных позиций.