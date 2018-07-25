Xiaomi выпустила мощные смартфоны «на чистом Android». Россия в первой волне продаж

Российские покупатели одними из первых в мире получат возможность приобрести смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite под управлением «чистой» ОС Android 8.1 Oreo (без надстройки MIUI).

Вторая волна смартфонов Xiaomi под «чистой» ОС Android

Китайская компания Xiaomi официально представила в серии Mi A второе поколение смартфонов на базе «чистой» операционной системы Google Android, без предустановленной кастомной надстройки MIUI.

Смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite получили большие экраны с разрешением Full HD+, процессоры Qualcomm Snapdragon «среднеценовой» серии 600, а также сдвоенную основную камеру и софт для обработки фотографий с функциональностью искусственного интеллекта.

В рамках анонса двух новых смартфонов Xiaomi также озвучила список стран «первой волны», в которых новинки появятся в первую очередь. Продажи Xiaomi Mi A2 стартуют одновременно в 39 странах шести различных регионов мира, модель Mi A2 Lite появится только в 36 странах. Оба списка включают Россию, Белоруссию, Казахстан и Украину.

Особенности смартфона Xiaomi Mi A2

С точки зрения аппаратной платформы, смартфон Mi A2 представляет собой глобальную версию представленного в апреле смартфона Xiaomi Mi 6X, ключевым отличием которого является работа под управлением «чистой» ОС Android 8.1 Oreo.

Смартфон Xiaomi Mi A2 в корпусе синего цвета

Смартфон выполнен в металлическом корпусе и оснащен крупным 5,99-дюймовым дисплеем на базе матрицы IPS с разрешением Full HD+ (2160 × 1080 точек), контрастностью 1500:1 и соотношением сторон 18:9. Экран Mi A2 цельный, без каких-либо вырезов, и защищен стеклом Gorilla Glass 5.

Xiaomi Mi A2 выполнен на базе нового 8-ядерного процессор Qualcomm Snapdragon 660 (восемь ядер Kryo 260 2,2 ГГц плюс графический ускоритель Adreno 512). Аппарат будет доступен в версиях с оперативной памятью LPDDR4 объемом 4 ГБ или 6 ГБ, и встроенным накопителем eMMC 5.1 емкостью 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ.

Смартфон Xiaomi Mi A2 в корпусе золотистого оттенка

Основная тыльная камера Mi A2 выполнена на базе сенсора Sony IMX486 с разрешением 12 МП (пиксель 1,25 мкм), оснащенного объективом с апертурой f/1.75, и вспомогательного сенсора Sony IMX376 с разрешением 20 МП для захвата информации о глубине изображения при съемке портретных сцен с последующей обработкой алгоритмами искусственного интеллекта.

Фронтальная селфи-камера выполнена на таком же сенсоре Sony IMX376 с разрешением 20 МП и оснащена светодиодной вспышкой и алгоритмами обработки ИИ.

Особенностью использования фронтального и тыльного сенсоров 20 МП является технология комбинирования пикселей, когда данные от четырех соседних пикселей обрабатываются как один большой пиксель размером 2,0 мкм.

Xiaomi Mi A2 в черном корпусе

Смартфон Xiaomi Mi A2 оснащен слотами под две SIM-карты, сенсором отпечатков пальцев, симметричным портом USB Type-C с поддержкой аудио, интерфейсами Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 LE, GPS/ГЛОНАСС и инфракрасным портом.

Емкость встроенной батареи составляет 3010 мАч. Габариты смартфона 158,7 х 75,4 х 7,3 мм, вес 168 г.

Особенности Xiaomi Mi A2 Lite

Смартфон Mi A2 Lite обладает более скромными характеристиками: меньше диагональ экрана (5,84 дюйма, IPS 2280 × 1080 точек, 19:9, «монобровь»); попроще процессор: 8-ядерный Snapdragon 625 (восемь ядер Cortex-A53 2,0 ГГц и графическое ядро Adreno 506).

В рознице Xiaomi Mi A2 Lite будет доступен в вариантах с оперативной памятью 3 ГБ или 4 ГБ, накопителем емкостью 32 ГБ или 64 ГБ.

Смартфон Mi A2 Lite также оснащен сдвоенной основной камерой, но также с более простыми характеристиками: 12 МП и 5 МП, с апертурой f/2,2. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 5 МП.

Особенности дизайна смартфона Xiaomi Mi A2 Lite

Смартфон оснащен интерфейсами Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, традиционным портом Micro-USB и дактилоскопическим датчиком.

Емкость встроенной в Mi A2 Lite батареи составляет 4000 мАч, габариты 149,3 х 71,7 х 8,8 мм при весе 178 г.

Цены и доступность

Согласно официальным данным, старшая модель Xiaomi Mi A2 будет представлена вариантами в голубом, золотистом и черном цветах корпуса. Рекомендованная цена на самую доступную версию (ОЗУ 4 ГБ плюс накопитель 32 ГБ) заявлена на уровне 249 евро ($291). Вариант с накопителем 64 ГБ обойдется в 279 евро ($326), старшая модель (ОЗУ 6 ГБ плюс накопитель 128 ГБ) обойдется в 349 евро ($408).

Список стран первой волны продаж Xiaomi Mi A2

Смартфон Mi A2 Lite появится в рознице в тех же вариантах расцветки корпуса. Рекомендованная цена новинки начинается от 179 евро за версию с ОЗУ 3 ГБ и накопителем 32 ГБ.

Начало продаж смартфонов Xiaomi Mi A2/A2 Lite в странах «первой волны» запланировано на ближайшие две-три недели.