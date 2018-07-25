Xiaomi выпустила мощные смартфоны «на чистом Android». Россия в первой волне продаж
Вторая волна смартфонов Xiaomi под «чистой» ОС Android
Китайская компания Xiaomi официально представила в серии Mi A второе поколение смартфонов на базе «чистой» операционной системы Google Android, без предустановленной кастомной надстройки MIUI.
Смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite получили большие экраны с разрешением Full HD+, процессоры Qualcomm Snapdragon «среднеценовой» серии 600, а также сдвоенную основную камеру и софт для обработки фотографий с функциональностью искусственного интеллекта.
В рамках анонса двух новых смартфонов Xiaomi также озвучила список стран «первой волны», в которых новинки появятся в первую очередь. Продажи Xiaomi Mi A2 стартуют одновременно в 39 странах шести различных регионов мира, модель Mi A2 Lite появится только в 36 странах. Оба списка включают Россию, Белоруссию, Казахстан и Украину.
Особенности смартфона Xiaomi Mi A2
С точки зрения аппаратной платформы, смартфон Mi A2 представляет собой глобальную версию представленного в апреле смартфона Xiaomi Mi 6X, ключевым отличием которого является работа под управлением «чистой» ОС Android 8.1 Oreo.
Смартфон выполнен в металлическом корпусе и оснащен крупным 5,99-дюймовым дисплеем на базе матрицы IPS с разрешением Full HD+ (2160 × 1080 точек), контрастностью 1500:1 и соотношением сторон 18:9. Экран Mi A2 цельный, без каких-либо вырезов, и защищен стеклом Gorilla Glass 5.
Xiaomi Mi A2 выполнен на базе нового 8-ядерного процессор Qualcomm Snapdragon 660 (восемь ядер Kryo 260 2,2 ГГц плюс графический ускоритель Adreno 512). Аппарат будет доступен в версиях с оперативной памятью LPDDR4 объемом 4 ГБ или 6 ГБ, и встроенным накопителем eMMC 5.1 емкостью 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ.
Основная тыльная камера Mi A2 выполнена на базе сенсора Sony IMX486 с разрешением 12 МП (пиксель 1,25 мкм), оснащенного объективом с апертурой f/1.75, и вспомогательного сенсора Sony IMX376 с разрешением 20 МП для захвата информации о глубине изображения при съемке портретных сцен с последующей обработкой алгоритмами искусственного интеллекта.
Фронтальная селфи-камера выполнена на таком же сенсоре Sony IMX376 с разрешением 20 МП и оснащена светодиодной вспышкой и алгоритмами обработки ИИ.
Особенностью использования фронтального и тыльного сенсоров 20 МП является технология комбинирования пикселей, когда данные от четырех соседних пикселей обрабатываются как один большой пиксель размером 2,0 мкм.
Смартфон Xiaomi Mi A2 оснащен слотами под две SIM-карты, сенсором отпечатков пальцев, симметричным портом USB Type-C с поддержкой аудио, интерфейсами Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 LE, GPS/ГЛОНАСС и инфракрасным портом.
Емкость встроенной батареи составляет 3010 мАч. Габариты смартфона 158,7 х 75,4 х 7,3 мм, вес 168 г.
Особенности Xiaomi Mi A2 Lite
Смартфон Mi A2 Lite обладает более скромными характеристиками: меньше диагональ экрана (5,84 дюйма, IPS 2280 × 1080 точек, 19:9, «монобровь»); попроще процессор: 8-ядерный Snapdragon 625 (восемь ядер Cortex-A53 2,0 ГГц и графическое ядро Adreno 506).
В рознице Xiaomi Mi A2 Lite будет доступен в вариантах с оперативной памятью 3 ГБ или 4 ГБ, накопителем емкостью 32 ГБ или 64 ГБ.
Смартфон Mi A2 Lite также оснащен сдвоенной основной камерой, но также с более простыми характеристиками: 12 МП и 5 МП, с апертурой f/2,2. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 5 МП.
Смартфон оснащен интерфейсами Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, традиционным портом Micro-USB и дактилоскопическим датчиком.
Емкость встроенной в Mi A2 Lite батареи составляет 4000 мАч, габариты 149,3 х 71,7 х 8,8 мм при весе 178 г.
Цены и доступность
Согласно официальным данным, старшая модель Xiaomi Mi A2 будет представлена вариантами в голубом, золотистом и черном цветах корпуса. Рекомендованная цена на самую доступную версию (ОЗУ 4 ГБ плюс накопитель 32 ГБ) заявлена на уровне 249 евро ($291). Вариант с накопителем 64 ГБ обойдется в 279 евро ($326), старшая модель (ОЗУ 6 ГБ плюс накопитель 128 ГБ) обойдется в 349 евро ($408).
Смартфон Mi A2 Lite появится в рознице в тех же вариантах расцветки корпуса. Рекомендованная цена новинки начинается от 179 евро за версию с ОЗУ 3 ГБ и накопителем 32 ГБ.
Начало продаж смартфонов Xiaomi Mi A2/A2 Lite в странах «первой волны» запланировано на ближайшие две-три недели.