Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс»

Создатели отечественных процессоров «Байкал» решили больше не популяризовывать ОС Debian, сообщив, что, «начиная с июля 2018 г. в средствах разработки для аппаратной платформы MIPS 32 бита процессора BE-T1000 (ранее известного как “Байкал-T1”) используется исключительно дистрибутив “Альт”».

«Байкалы» переходят на российский «Линукс»

Компания-разработчик линейки отечественных процессоров «Байкал» — «Байкал электроникс» — переводит так называемые программные средства разработки под них на российский дистрибутив ОС «Альт линукс», развиваемый компанией «Базальт СПО».

В «Байкале» объяснили CNews, что ранее базовым дистрибутивом для разработчиков ориентированного на процессор ПО был международно развиваемый Debian Linux, но в компании решили поддержать общероссийский курс на импортозамещение и сделать ставку на отечественный продукт. В «Базальте» считают, что за счет этого шага техподдержка пользователей станет оперативнее.

Упомянутые средства разработки подразумевают возможность для сторонних компаний создавать под процессоры ориентированный на конечных пользователей софт. Среди возможных вариантов такого использования в «Байкале» называют ПО для роутеров, принт-серверов и хранилищ данных.

«Байкал электроникс» переводит средства разработки на отечественный дистрибутив «Альт»

Отсутствие ориентации на популярную в мире ОС Microsoft Windows в «Байкале» объяснили тем, что в клиентской нише, для которой предназначен рассматриваемый процессор, упомянутая операционная система не используется.

Комментарии сторон

«Большая ценность решения “Альт” заключается в устранении какой-либо зависимости от зарубежных репозиториев программного обеспечения, — говорит Константин Щербаков, директор по маркетингу и продажам «Байкал электроникс», — Мы намерены продвигать решения “Альт” для разработчиков аппаратных платформ, способствуя миграции на эту платформу и увеличению числа успешных проектов разработки».

В компании при этом напоминают, что данный проект — это не первый опыт сотрудничества «Байкал электроникс» и «Базальт СПО». По заверению гендиректора «Базальта» Алексея Новодворского, компания уже три года ведет работы «по созданию отечественных универсальных аппаратно-программных решений».

В «Базальте» отмечают, что линейка операционных систем АЛЬТ, охватывающая все типы вычислительных систем — от серверов, рабочих станций и офисных ПК до мобильных устройств и контроллеров, создана на базе российского репозитория «Сизиф», сопровождаемого и развиваемого силами отечественных компаний и частных лиц. Это один из немногих независимых репозиториев в мире, в которых поддерживается весь жизненный цикл операционных систем. Независимость от других репозиториев минимизирует риски, неизбежные при использовании «заемных» технологий: разрыв жизненного цикла (изменения в ядре базовой версии могут опережать внесение изменений в приложения для предыдущей версии), риски отсутствия в новых версиях нужного разработчикам функционала, риски информационной безопасности.

Процессоры «Байкал», тиражи выпусков, стоимость разработки, потребители

Рассматриваемый здесь процессор Baikal-T1 представляет собой процессор с архитектурой MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.

Разработка процессора была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передал на фабрику TSMC так называемый GDS-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.

Тогда сообщалось, что разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура «Байкал электроникс»). Конкретной суммы вложений в проект в «Байкал» тогда не раскрыл.

Далее образцы были вручную протестированы, и в «Байкале» убедились в их работоспособности. После этого компания в конце лета 2015 г. подала заявку в экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге на получение тематического займа для продолжения проекта — запуска серийного производства.

В октябре 2015 г. льготный займ на подготовку промышленного выпуска процессора был одобрен. При уровне собственных вложений компании в 288 млн руб. объем этого займа составил 500 млн руб. На эти деньги «Байкал» в декабре 2015 г. разместили заказ на TSMC. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров.

В марте 2017 г. в «Байкал электроникс» объявили о скором выходе 100-тысячной промышленной партии. После этого компания заказывала и другие тиражи, но раскрывать информацию об их объемах пока не готова.

Основными потребителями Baikal-T1 выступают производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках, по оценкам «Байкал электроникс», растет в пределах 7-15% в год.