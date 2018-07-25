У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта

Неизвестные шантажисты прислали в «Домодедово» письмо, в котором вымогают несколько сотен биткоинов в обмен на нормальную работу систем аэропорта. Если выкуп не будет уплачен, хакеры грозятся удаленно вмешаться в работу систем уже к выходным.

Письмо с угрозами

Аэропорт «Домодедово» получил по электронной почте письмо от неизвестных лиц с требованием уплатить им несколько сотен биткоинов, иначе они нарушат нормальное функционирование навигационных систем аэропорта. Письмо пришло на почтовый ящик контакт-центра, передает информационное агентство «Интерфакс».

Источник «Интерфакса» в аэропорту сообщил, что злоумышленники назвали сроки своего вмешательства в работу систем — к ближайшим выходным. По словам шантажистов, у них есть необходимые технические средства, чтобы удаленно помешать нормальной работе навигационной аппаратуры «Домодедово».

После получения письма руководство аэропорта ввело усиленные меры безопасности на терминале и летном поле. Источник называет принятые меры «исчерпывающими», пресс-служба «Домодедово» также сообщила «Интерфаксу», что опасности для работы аэропорта нет. В аэропорту существует набор стандартных процедур обеспечения безопасности, который задействуется в случае получения анонимных угроз — именно эти меры и были реализованы.

Рост биткоина

На момент публикации этого материала 25 июля курс биткоина на ресурсе Coindesk составлял $8165,59. С 23 июля криптовалюта показала значительный рост с уровня $7394,66. До этого резкий скачок курса биткоина был отмечен неделю назад: он торговался на уровне $6791 и внезапно менее чем за час вырос до $7386. Отметка в $7 тыс. была преодолена биткоином впервые с начала июня. Напомним, в марте курс криптовалюты упал ниже $10 тыс., и с тех пор не смог вновь подняться выше этого уровня. Однако до максимума в $19,78 тыс., который был достигнут биткоином в декабре 2017 г., криптовалюте пока далеко.

Аэропорт «Домодедово» столкнулся с шантажом со стороны хакеров

Одной из возможных причины роста биткоина профильные СМИ называют то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США дала разрешение криптовалютной бирже Coinbase торговать токенами как ценными бумагами. Еще одной причиной могло стать то, что новым главным исполнительным директором Goldman Sachs был назначен Дэвид Соломон (David Solomon), известный своей симпатией к криптовалютам.

Также на курсе биткоина могло сказаться то, что крупнейшая инвестиционная компания BlackRock сообщила о создании рабочей группы по изучению криптовалютного рынка. Результатом этого может стать то, что компания начнет инвестировать в биткоиновые фьючерсы.

На рост биткоина могло повлиять и то, что японский мессенджер Line запустил в Сингапуре криптовалютную биржу Bitbox. Одновременно также японская компания SBI Holdings сообщила о начале работы криптовалютной биржи Vctrade.