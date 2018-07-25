Директором по ИТ в Mail.Ru стал главный по СУБД Tarantool

Mail.Ru Group создала у себя пост CIO и назначила на него человека, который отвечал за развитие СУБД Tarantool.

Назначение CIO в Mail.Ru

На должность Chief Information Officer (CIO) Mail.Ru Group назначен Денис Аникин. Ранее он занимал в компании позицию руководителя проекта развития СУБД Tarantool и технического директора Mail.Ru Cloud Solutions (MCS).

Из сообщения компании можно заключить, что должность CIO в организации новая, и она была создана «в связи с расширением направления e-commerce и появлением новых бизнес-задач».

В зону ответственности Аникина теперь будет входить развитие экосистемы, обеспечивающей обмен технологиями и данными внутри компании. Он станет заниматься построением общей инфраструктуры больших данных и внутренних облачных сервисов.

Одним из приоритетных направлений для Аникина определено совершенствование технологических решений в блоке проектов e-commerce. В частности, он будет помогать в развитии технологической составляющей агрегатора такси «Ситимобил», в который ранее инвестировала Mail.Ru Group.

CIO в Mail.Ru стал главный по СУБД Tarantool

«В задачи CIO входит выстраивание внутренних процессов, расширение технической команды и повышению стабильности и скорости работы сервисов с помощью внедрения современных технологий обработки и анализа данных», — заявляют в компании.

Комментарий Дениса Аникина

«С ростом бизнеса растет и массив данных, технологий и разработок, которые могут найти применение сразу в нескольких направлениях, — говорит Аникин. — Mail.Ru Group развивается, и я очень рад, что у меня будет возможность использовать уже накопленный в компании опыт для лучшего взаимодействия наших бизнесов».

Аспекты трудовой биографии Дениса Аникина

По данным Mail.Ru Group, Денис Аникин работает в компании более семи лет. Он присоединился к команде в 2011 г., заняв должность технического директора сервиса почты Mail.Ru.

По его инициативе в 2013 г. был запущен проект «Облако Mail.Ru», который он возглавил как технический директор параллельно с почтой. Руководителем проекта Tarantool он стал в конце 2015 г. — «превратив внутреннюю технологию в успешный бизнес». В 2017 г. он запустил сервис виртуальной инфраструктуры компании под названием Infra.