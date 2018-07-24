Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским

Сделка на сумму более 3 млрд руб. с передачей доли «Ростеха» в YotaDevices китайскому консорциуму завершена. Госкорпорация оставила за собой право использовать элементы созданной технологии в своих целях.

YotaPhone стал китайским брендом

«Ростех» объявил о завершении сделки по продаже своей доли в компании Yota Devices. По ее итогам доля «Ростеха» в компании отошла консорциуму во главе с китайской инвестиционной группой Trinity World Management (TWM), сообщается на сайте госкомпании.

Сделка была инициирована «Ростехом» в рамках опционного соглашения с TWM. Доля «Ростеха» в Yota Devices составляла 25,1%. По итогам сделки госкорпорация получит денежные средства и ликвидные ценные бумаги на сумму более 3 млрд руб.

Официальной причиной продажи своего пакета в Yota Devices в «Ростехе» называют выход Yota Devices на стадию масштабирования на международных рынках, в связи с чем миссия «Ростеха» как стратегического инвестора, поддержавшего проект на раннем этапе развития, считается завершенной.

Существенный рост стоимости бизнеса, подчеркнули в «Ростехе», состоялся благодаря совместной работе с командой проекта, с инвестором-основателем Telconet и китайским партнером China Baoli.

В результате сделки консорциум, включающий Trinity World Management и China Baoli, получил контрольный пакет акций – его доля в Yota Devices превысила 50%.

Ростех избавился от своего блокпакета в Yota Devices

Структура сделки также предполагает расчет в виде денежных средств и пакета акций China Baoli. Дальнейшее участие «Ростеха» в YotaDevices приобретет характер портфельной инвестиции. В госкорпорации также отметили, что «Ростех» при этом сохраняет за собой ключевые элементы технологии и возможность их использования в стратегически важных для себя направлениях.

Кто инвестировал в Yota Devices на разных этапах

Вплоть до 2011 г. Yota Devices являлась подразделением телекоммуникационного оператора «Скартел» (бренд Yota), в свое время превратившегося из стартапа в крупного провайдера. Специализацией Yota Devices является разработка и производство высокотехнологичных мобильных устройств.

Международную известность Yota Devices приобрела в 2012 г., когда представила на мировом рынке российский смартфон YotaPhone. Его отличительной чертой стало наличие двух экранов, один из которых работает даже при разряженном аккумуляторе.

В 2013 г. 64,9% акций Yota Devices принадлежало фонду Telconet, созданному российскими инвесторами Сергеем Адоньевым и Альбертом Авдоляном, 25,1% принадлежали госкорпорации «Ростех» и оставшиеся 10% числились за офшором MTH, за которым стоял прежний глава Yota Devices Владислав Мартынов.

В конце 2015 г. Telconet договорился о продаже своей доли в Yota Devices китайской корпорации Rex Global (нынешнее название — China Baoli) за $100 млн.

Весной 2016 г. параметры сделки были изменены: Telconet продал китайской компании 30% акций Yota Devices за $46,2 млн, оставшись владельцем 34,9% акций.

Схема владения Yota Devices до продажи доли «Ростеха»

Активы Yota Devices были разделены между двумя офшорами с одинаковым названием Yota, зарегистрированными на Кипре и на Британских Виргинских островах. В рамках сделки над этими офшорами была создана головная структура — еще один офшор с названием Yota, зарегистрированный на Каймановых островах.

«Ростех» владел 25,1% акций в Yota, зарегистрированный на Каймановых островах, через офшор Yota Devices, зарегистрированный на Британских Виржинских островах (BVI). В этой же юрисдикции также зарегистрирован офшор Trinity World Managment (TWM), с которым в конце 2015 г. Yota Holdings заключил опцион типа put на продажу своей доли в Yota (Каймановы острова).

Опцион типа put означает, что «дочка» «Ростеха» обязывает своего контрагента выкупить ее долю в Yota Devices. Согласно выписке из реестра BVI, в рамках гарантии выполнения своих обязательств TWC предоставил Yota Holding («дочке» «Ростеха») залог в виде 99% акций компании Ocean Yield Global.

Владельцем TWC является другой офшор из BVI — Sino Advisor International. Согласно договору о купле-продажи акций Yota Devices между Telconet и China Baoli (имеется в распоряжении CNews), офшор Sino Advisor International владеет 8,8% акций китайской корпорации. Конечным собственником этого офшора является Уинстон Си (Winston Sie), которому в совокупности принадлежат 9,8% акций China Baoli.

После того, как China Baoli вошла в число акционеров Yota Devices, Уинстон Си стал председателем совета директоров производителя смартфонов. Таким образом, пока China Baoli выкупала у Telconet долю в Yota Devices, «Ростех» получил возможность продать свою долю в Yota Devices совладельцу China Baoli Уинстону Си.

China Baoli с 2016 г. является партнером «Ростеха» по проекту Yota Devices, где китайской компании принадлежало 40% акций. В партнерстве было разработано и выведено на рынок третье поколение смартфонов с двумя экранами. Спрос на устройство значительно превышает объем продаж прошлых версий смартфона – объем предварительных заказов только в Китае в первый месяц начала продаж составил свыше 100 тыс. экземпляров.

Согласно имеющимся в распоряжении CNews документам, связанный с Владиславом Мартыновым офшор MTH также имеет put-опцион с TWC на продажу принадлежащих ей 10% акций Yota Devices. Есть ли у Telconet опцион на продажу остающегося у него пакета акций Yota Devices, неизвестно.

Как YotaPhone переезжал в Китай

После того, как China Baoli стал совладельцем Yota Devices, между китайской корпорацией и российским топ-менеджментом начались разногласия.

Разработка YotaPhone была перенесена из России в Китай. Кроме того, Yota Devices отказалась от ранее заключенного соглашения с китайской ZTE на производство смартфонов и вместо этого создало совместное предприятие с другой китайской компанией - Coolpad, входящей в состав холдинга LeeCo. Миноритарии высказали свое недовольство разрывом контракта с ZTE и заменой его значительно менее известным производителем Coolpad.

Презентация YotaPhone 3 в Харбине, июнь 2017 г.

После этого Владислав Мартынов и другие топ-менеджеры Yota Devices покинули компанию.

Весной 2017 г. глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о проблемах с выпуском новой модели смартфона YotaPhone 3, разработанной российской командой. Летом Yota Devices все же анонсировала новую версию YotaPhone 3, но эта модель была разработана уже в Китае.