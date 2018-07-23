В России разработали «систему для создания суперкомпьютеров в домашних условиях»

«Ростех» создал второе поколение сети «Ангара», предназначенной для объединения обычных компьютеров и серверов в суперкомпьютеры. По сравнению с первым поколением скорость передачи данных выросла в три раза. Разработчики считают, что «Ангара» решит проблему нехватки и дороговизны суперкомпьютеров в России.

«Ангара»: второе поколение

Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», создал второе поколение коммуникационной сети «Ангара», предназначенной для объединения обычных компьютеров в суперкомпьютерные системы. В новой «Ангаре» скорость передачи данных между подключенными компьютерами выросла в три раза по сравнению с первым поколением, что должно существенно ускорить вычисления, сообщают авторы проекта.

Второе поколение «Ангары» позволяет создавать кластеры из серверов и рабочих станций с использованием обычных медных или оптических кабелей. Разработчики утверждают, что подключить таким образом машины сможет «любой подготовленный пользователь». Коммуникационную задержку при обмене данными между узлами удалось сократить до 0,85 мкс.

Разработкой «Ангары» занимается «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», который входит в состав «Росэлектроники». Сама «Росэлектроника» объединяет более 160 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли, их совокупная выручка за год превышает 180 млрд руб.

Возможности применения

К «Ангаре» можно подключать любые компьютеры с поддержкой шины PCI Express в количестве «от нескольких единиц до десятков тысяч», сообщают авторы проекта на сайте «Ростеха». Таким образом, все компьютеры на предприятии или в учреждении можно объединить в единый вычислительный кластер «в домашних условиях», считают они.

Плата, которая используется в сети «Ангара»

Этот кластер может осуществлять сложные научные, промышленные и инженерные расчеты, а также использоваться в качестве основы ЦОДа или программно-аппаратного комплекса для работы с большими данными. Разработчики утверждают, что система достаточно отказоустойчива, чтобы применяться в авиации.

По словам Екатерины Барановой, директора «Ростеха» по коммуникациям, суперкомпьютерные вычисления сейчас очень востребованы в России — они нужны для научных исследований, обучения нейросетей, моделирования характеристик промышленной продукции и т. п. При этом время использования суперкомпьютера стоит дорого, поскольку такие компьютеры недешево строить и содержать.

«Наша разработка решает эту проблему, позволяя, к примеру, небольшим лабораториям и конструкторским бюро объединять вычислительные мощности своих рабочих станций в единый кластер и проводить нужные вычисления самостоятельно», — поясняет Баранова. Она полагает, что «Ангара» даст толчок развитию суперкомпьютерных технологий в России, на которую приходится не более 3% суперкомпьютеров мира.

Суперкомпьютеры в России

В Топ-500 самых мощных суперкомпьютеров мира, 51 редакция которого была опубликована в июне 2018 г., попали четыре российских суперкомпьютера. На 72 месте находится система «Ломоносов-2» с заявленной пиковой производительностью 4,9468 петафлопс и максимальной производительностью на тесте Linpack 2,478 петафлопс. В предыдущей редакции рейтинга, выпущенной в ноябре 2017 г., это система занимала 63 строчку.

На 172 месте в июне находился суперкомпьютер Росгидромета с пиковой производительностью 1,293 петафлопс и максимальной производительностью на Linpack 1,2003 петафлопс. На 326 месте в рейтинге находится «Ломоносов» с пиковой производительностью 1,7002 петафлопс и максимальной на Linpack 901,9 терафлопс. На 458 строчке расположился компьютер национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с пиковой производительностью 1,2684 петафлопс и максимальной производительностью на Linpack 755,5 терафлопс.

Напомним, в пятидесятом Топ-500, обнародованном в ноября 2017 г., были представлены три российских суперкомпьютера, как и в предыдущей редакции рейтинга, хотя в ноябре 2016 г. российских суперкомпьютеров в списке было пять. Три системы в рейтингах за 2017 г. — это самый низкий показатель со времен ноября 2006 г., когда отечественных суперкомпьютеров в Топ-500 было всего два.

В тоже время в апреле 2018 г. вышла 28 редакция списка Топ-50 самых мощных компьютеров СНГ. Из рейтинга следует, что всего за полгода суммарная мощность систем из Топ-50 выросла почти на треть, при этом список пополнился девятью совершенно новыми суперкомпьютерами, и семь систем из списка прошли масштабное обновление. Эти показатели, по данным составителей Топ-50, являются рекордом за последние шесть лет.