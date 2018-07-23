В АНБ США создано киберподразделение для борьбы с Россией

Во главе нового подразделения по борьбе с киберугрозами из России стал шеф АНБ - по совместительству командующий кибервойсками США.

«Русские идут»

Пол Накасонэ (Paul Nakasone), возглавляющий Агентство национальной безопасности (National Security Agency, NSA) и одновременно занимающий пост руководителя кибервойск США, официально подтвердил новостному агентству Bloomberg факт создания отдельного спецподразделения «для отражения российских угроз в киберпространстве».

«Я сформировал группу по России – Russia Small Group, - заявил Накасонэ. – Это то, что разведывательное сообщество действительно должно было сделать после [событий] 2016 года 2017 года».

На прошлой неделе издание The Washington Post впервые сообщило, что АНБ США и входящие в него кибервойска намерены противодействовать «российским угрозам безопасности США» на промежуточных выборах в ноябре, в рамках которых будет переизбрана палата представителей Конгресса США (нижняя палата) 35 сенаторов и 39 губернаторов штатов.

«Россия обладает значительными возможностями, и мы, безусловно, должны быть готовы к такому вызову, - заявил Пол Накасонэ на прошедших выходных во время своего выступления в рамках ежегодного форума по безопасности (Aspen Security Forum) в г. Аспен, Колорадо. – И если такой вызов последует, полагаю, вне всяких сомнений мы будем готовы противодействовать».

Усиление инфраструктуры кибервойск АНБ

В июне 2018 г. газета The New York Times писала о том, что Пентагон за последние несколько месяцев значительным образом расширил возможности кибервойск при АНБ США, предоставив им, в том числе, право взлома сетей противника для защиты американских сетей. Такие полномочия действительно значительно расширяют поле для маневра кибервойскам АНБ, поскольку ранее им было разрешена главным образом лишь защита сетей США. Также повышение статуса, по всей вероятности, также открыло дополнительные возможности «для защиты от России», отмечают в Bloomberg.

Пол Накасонэ, директор АНБ и глава кибервойск США

По мнению главы АНБ, ставшего в 2010 г. одним из создателей американских кибервойск, эффект от зарубежных кибератак не стоит в целом оценивать в качестве уровней военного противостояния.

«Они крадут интеллектуальные ценности, они крадут персональные данные, они содействуют раздорам в соцсетях или даже пытаются подорвать наши выборы, однако все это ниже уровня военной угрозы», - заявил Пол Накасонэ. – Именно поэтому я убежден, что наши спецподразделения должны быть задействованы на постоянной основе».

Тем не менее, по словам, Накасонэ, нацеленность на критическую инфраструктуру США будет расценена как «атака выше этого уровня».

Список важнейших государственных учреждений, критичных к кибератакам, был составлен еще в январе 2017 г. Джеем Джонсоном (Jeh Johnson), последним из директоров АНБ в пору президентства Барака Обамы (Barack Obama). В список критичной инфраструктуры, помимо финансовых, энергетических структур и аварийных служб были, в частности, внесены избирательные инфраструктуры, в том числе, системы голосования, базы данных регистрации избирателей и места для голосования.

Ключевые противники США в киберпространстве

Пол Накасонэ, четырехзвездный армейский генерал, сменивший на посту главы АНБ и руководителя Кибернетического командования США адмирала Майкла Роджерса (Michael Rogers) в мае 2018 г., занимает достаточно жесткую позицию по поводу противодействия внешним кибератакам. Именно Россию и Китай он считает «противниками, на которых мы должны сосредоточить свое внимание сейчас и на перспективу – с точки зрения стран, которые будут устанавливать правила на новой арене конфликта».

«Если мы будем бездействовать на обочине без противодействия всеми силами против наших противников в киберпространстве – это станет больше чем «кибер» - это риск потерять все. В таком случае, полагаю, именно наши противники будут хозяйничать в этой области».