Samsung объединит легендарные линейки Galaxy S и Galaxy Note

Samsung подумывает об объединении своих важнейших линеек Galaxy S и Galaxy Note, рассчитывая, что один дорогой флагман будет продаваться лучше, чем любой из двух его предшественников по отдельности, а компания при этом будет тратится на разработку только одного продукта. Предположительно, объединенный смартфон будет называться Galaxy S10, его старшая модель получит стилус и большой экран.

Объединение линеек

Руководство Samsung намерено объединить популярную флагманскую линейку смартфонов Galaxy S с не менее известным семейством устройств Galaxy Note. О том, что у вице-председателя компании Джея Ли (Jay Lee) есть такие планы, сообщает корейское издание The Bell. Источники The Bell однако оговаривают, что окончательное решение еще не принято, и руководство пока что взвешивает все «за» и «против», поскольку у каждой из двух линеек сформировалась большая база преданных фанатов, которых Samsung не хочет разочаровать.

Профильные СМИ видят несколько причин для объединения двух легендарных семейств. Во-первых, один продукт флагманского класса и верхнего ценового сегмента будет раскупаться лучше, чем каждый из двух его предшественников по отдельности, что особенно важно на фоне конкуренции со стороны китайских вендоров, предлагающих более бюджетные устройства. При этом компания будет тратиться на разработку и производство только одного продукта, что обещает существенную экономию, пишет издание GSM Arena.

Ожидания от продаж Note 9

В случае объединения линеек продажи одного устройства не будут негативно сказываться на продажах другого, как это было с Note 8, на который не спешили переходить пользователи, уже купившие Galaxy S8+. Та же ситуация ожидается с Note 9 и S9+. Предположительно, Samsung поняла это, в связи с чем компания поставила цель достичь уровня годовых продаж в 12 млн устройств для Note 9, что не так много, если учитывать планку в 11 млн для Note 8.

Samsung намерена объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note

С июля по сентябрь 2018 г. Samsung намерена произвести 7,5 млн Note 9, а с октября по декабрь — 4,5 млн. То есть, производство будет снижено с 2,5 млн в месяц до 1,5 млн в месяц. Отгрузки в конце года будут рассчитываться уже исходя из результатов начальных продаж — такую картину рисуют источники The Bell в цепочке поставок компонентов Samsung.

Пренебрежимые различия

Информация об объединении линеек логически согласуется с циркулирующими в медиа слухами, что компания намерена выпустить три версии Galaxy S10 и S10+ с дисплеем большего размера. В таком случае, вероятно, S10+ будет поддерживать стилус S Pen, которые является основным отличием семейства Note от линейки S.

Еще одним существенным отличием является диагональ экрана, которая больше у семейства Note. Но Galaxy S9+ получил экран с диагональю 6,22 дюйма, вплотную подобравшись к Galaxy Note 8 с диагональю экрана 6,3 дюйма, что практически нивелирует разницу между дисплеями. Предполагается, что у S10+ будет экран с диагональю 6,4 дюйма.