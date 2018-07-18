Смягчен шокирующий закон о «Яндекс.Маркете»

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об агрегаторах товаров и услуг в интернете, смягчив первоначально заложенные в нем требования. Теперь в случаях, когда агрегатор не изменял полученную от продавца информацию о товаре или услуге, ему не придется нести ответственность за убытки покупателя и возвращать ему предоплаченные денежные средства.

Госдума одобрила законопроект о товарных агрегаторах

Государственная Дума одобрила во втором чтении законопроект об агрегаторах товаров и услуг в интернете. Речь идет о поправках в Закон «О защите прав потребителей». Они предполагают регулирование организаций, которые предоставляют возможность изучить информацию о товарах и услугах в интернете, продаваемых различными поставщиками, с их одновременной оплатой.

Длительные споры вокруг законопроекта

Первоначально данный документ начал разрабатываться Роспотребнадзором еще несколько лет назад. Идея регулирования деятельности агрегаторов встречала сопротивление «Яндекса», владеющего крупнейшим в Рунете товарным агрегатором «Яндекс.Маркет».

В 2017 г. законопроект был одобрен правительством, а затем и Госдумой в первом чтении. Тогда предполагалось, что агрегатор будет нести ответственность за убытки покупателя в случае предоставления недостоверной информации о товарах или услугах, а также будет обязан вернуть покупателю сумму предоплаты.

При одобрении законопроекта сразу же было заявлено о необходимости его доработки ко второму чтению. После этого правительство занялось поправками в собственный законопроект, но данный процесс затянулся.

Законопроект об агрегаторах товаров и услуг в интернете смягчен по сравнению с прошлогодней версией

Летом 2017 г. Роспотребнадзор представил проект поправок, согласно которому агрегатор освобождается от ответственности за убытки покупателя от предоставления недостоверной информации о товаре/услуге, если агрегатор самостоятельно не менял ее либо если он вернул покупателю сумму предоплаты.

Такая версия поправок не устроила Минкэономрзавития. Ведомство указало, что в предложенных формулировках агрегатор будет нести ответственность даже в случае, когда потребитель, получив информацию о товаре на сайте агрегатора, затем самостоятельно купил данный товар на сайте соответствующего продавца.

В итоге в правительстве пришли к консенсусу, что агрегатор будет нести ответственность только за те сделки, которые были осуществлены на его сайте вместе с онлайн-оплатой товара/услуги. Соответствующие поправки были внесены в Госдуму, которая и утвердила их во втором чтении.

Что такое агрегатор товаров и услуг в интернете

В итоговой версии документа изменен понятийный аппарат. Теперь в законопроекте используется понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах) в интернете». Таковым считается организация или индивидуальный предприниматель, которые владеют программами для ЭВМ и/или сайтами/страницами в интернете.

Владелец агрегатора предоставляет потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг), заключения соответствующего договора и осуществления предварительной оплаты заказанного товара (услуги) в рамках безналичных форм расчета.

Владельцы агрегаторов, также как и уполномоченные организации и уполномоченные индивидуальные предприниматели, должны предоставить потребителям следующую информацию о себе: фирменное наименование, адрес нахождения, режим работы, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или ФИО и номер его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Аналогичная информация должна быть предоставлена также о продавцах предлагаемых товаров и исполнителях предлагаемых услуг. Указанная информация может доводиться до потребителя посредством ее размещения в интернете.

Со своей стороны, продавцы товаров и исполнители услуг должны размещать данную информацию на своих сайтах в сети интернете. В случае изменения указанной информации продавцы товаров (исполнители услуг) в течение одного рабочего дня должны проинформировать об этом владельца агрегатора. А владелец агрегатора - также в течение одного рабочего дня – должен внести соответствующие изменения на своем сайте.

В каких случаях агрегатор будет отвечать за недостоверную информацию о товарах

В случае предоставления недостоверной или неполной информации о товаре или услуге владелец агрегатора будет нести ответственность за убытки, причиненные потребителю, который на основании данной информации приобрел соответствующий товар (услугу). Но если владелец агрегатора не изменял предоставленную продавцом (исполнителем) информацию о товаре (услуге), то он не будет нести за нее ответственность.

Кроме того, ответственность за исполнение договора с продавцом (исполнителем), заключенной на основании информации от владельца агрегатора, лежит на продавце товара (исполнителе). Аналогичным образом обстоит дело с соблюдением прав потребителей, нарушенных в результате передачи товара ненадлежащего качества или обмена непродовольственного товара на аналогичный. Но иное может быть указано в договорах между владельцем агрегатора и продавцом (исполнителем) или «вытекать из существа отношений между ними».

В случае, если поставщик товара (исполнитель услуг) в указанный в договоре срок не доставил клиенту соответствующий товар (не оказал услугу), потребитель вправе уведомить продавца (исполнителя) об отказе от исполнения договора и потребовать от владельца агрегатора возврата предоплаченной суммы.

Возврат суммы должен быть осуществлен в течение 10 календарных дней. При этом потребитель, если иное не было предусмотрено в пользовательском соглашении, вправе направить уведомление о расторжении договора о покупке товара (услуги) владельцу агрегатора.

В то же время, владелец агрегатора вправе отказать в возвращении сумму предоплаты, если он направит потребителю доказательства принятия им товара (услуги). Если потребитель с такими доказательствами не согласится, он будет вправе обратиться в суд.

Как депутаты пошли навстречу владельцам агрегаторов

Таким образом, по сравнению с первоначальной версией законопроекта, владелец агрегатора будет нести ответственность за недостоверную информацию о товаре (услуге) только в том случае, если он изменил информацию, полученную от поставщика товара (исполнителя услуги). Также владелец агрегатора не должен будет возвращать предоплату за товар (услугу) в случае предоставления недостоверной информации о них.

В то же время не прошли ранее звучавшие предложения о том, что владелец агрегатора должен нести ответственность перед потребителем только в пределах суммы, внесенной этим потребителем в качестве предоплаты, а также об освобождении агрегатора от ответственности в случае возврата им суммы предоплаты.