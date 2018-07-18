«Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud

От Excel к Oracle Cloud за пять месяцев

«Росгосстрах», одна из крупнейших и старейшая Российская страховая компания, автоматизировала процессы бюджетирования при помощи публичного облачного сервиса Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (OPBCS). Об этом CNews сообщила пресс-служба компании.

Финансовый блок компании осуществляет планирование в облаке с детализацией до каждой из почти 1,6 тыс. точек продаж и планирует расширить детализацию до 32 тыс. страховых агентов. Бюджетирование плана продаж на 2018 г. ведется в Oracle Cloud.

Весь бюджетный процесс формируется в облачной системе Oracle Planning and Budgeting Cloud Service. Она стала единым инструментом для автоматизации задач финансовых подразделений с возможностью моделирования различных бюджетных сценариев, как сверху-вниз, так и снизу-вверх.

Инициатором внедрения выступила новая команда финансового блока страховщика. Современные требования, которые ставят перед руководством компании акционеры, нуждаются в фундаментальном подходе к бюджетированию на «правильном» программном обеспечении. По словам Евгения Ильина, заместителя финансового директора «Росгосстраха», вся компания чувствовала потребность в инструменте, который позволил бы планировать, контролировать планы конкретных подразделений и достигать поставленных целей.

Процесс настройки контура бюджетирования в Oracle Planning and Budgeting Cloud Service занял пять месяцев. Ресурсы, которые были задействованы в этом проекте, – один архитектор-разработчик и несколько бизнес-заказчиков. За это время был внедрен полный контур бюджетного процесса, но компании еще предстоит большой путь по доработкам и усовершенствованию.

У команды «Росгосстраха» уже был опыт внедрения Oracle Hyperion – это дало ей возможность уложиться в такие короткие сроки и с небольшими ресурсозатратами. Благодаря этому факту и облачной инфраструктуре удалось почти не привлекать сотрудников департамента информационных технологий. К настоящему моменту 300 сотрудников компании приступили к расчету бюджета на 2018 г. в облаке.



В дальнейших планах «Росгосстрах» – увеличение числа пользователей, непосредственных участников процесса бюджетирования до 500, углубление детализации до каждого агента, число которых, согласно стратегии компании, вырастет до 50 тыс. за три года, автоматизация планирования на основе нормативов и другие возможности.

Как сообщили CNews в «Росгосстрахе», до внедрения Oracle Planning and Budgeting Cloud Service в компании использовали Excel, возможностей которого оказалось недостаточно.

«Для больших компаний, для специфических требований именно по бюджетированию, когда необходима глубокая аналитика, Excel не подходит, – сказал Евгений Ильин. – Поэтому было принято решение, что такой большой компании, как "Росгосстрах", необходимо быть современной и, в том числе, с точки зрения инструментов по бюджетированию».

Подробнее об OPBCS

Сервис Oracle Planning and Budgeting Cloud Service является частью портфолио облачных сервисов Oracle Cloud. OPBCS предоставляется по модели SaaS (Software as a Service – программное обеспечение как услуга), поэтому не требует дополнительного локального оборудования, программного обеспечения или особой настройки имеющейся инфраструктуры. Таким образом, процесс развертывания системы отнимает значительно меньше времени и денежных средств по сравнению с локальными приложениями, а ее масштабирование в случае необходимости осуществляется быстрее и без колоссальных трудозатрат.

OPBCS построен на платформе Hyperion Planning, представляющей собой веб-ориентированное решение, которое позволяет реализовать задачи поддержки процессов планирования, разработки и контроля исполнения бюджетов.

Решение помогает создавать целевые и адаптируемые планы, отчеты и информационные панели, получать представление о состоянии бизнес-планов, используя информационные панели и отчеты, которые оперативно обновляются с использованием вычислений в памяти и быстрого сведения.

Панель управления Oracle Planning and Budgeting Cloud

При помощи OPBCS возможно планирование и прогнозирование сложных альтернативных бизнес-сценариев с использованием специального сценария моделирования, среды тестирования и прогнозирующих функций. Пользователь может создавать альтернативные версии и разделять данные на основе различных допущений.

Модели планирования могут быть определены как для конкретных подразделений, так и носить универсальный характер и определяться для компании в целом. Сервис позволяет организовать совместную работу для разных регионов и групп пользователей с одновременным обновлением данных и оперативными отчетами.

Стоит также отметить, что стандартная функциональность OPBCS обеспечивает интеграцию с Microsoft Office, в том числе с Excel, Word, PowerPoint и Outlook. Пользователю предоставляется возможность создавать шаблоны ввода данных в Excel с применением привычных формул и форматов Excel. Отчеты и слайды могут быть экспортированы в PowerPoint.

Стоимость пользования OPBCS определяется числом пользователей и может составлять от $120 (около 7 409 руб. по курсу на момент публикации этого материала) в месяц за одного пользователя. Минимальное число пользователей системы – десять человек. Бесплатной пробной версии для тестирования не предусмотрено.