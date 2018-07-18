Биткоин внезапно вырос на 10% за ночь. Причины

За последние сутки биткоин вырос на 10%, преодолев отметку в $7,5 тыс за монету. Среди причин называют назначение поклонника криптовалют гендиректором Goldman Sachs и открытие сразу нескольких криптовалютных бирж.

Биткоин пошел в рост

Вчера вечером был отмечен резкий скачок курса биткоина, который торговался на уровне $6791 и внезапно менее чем за час вырос до $7386. Далее криптовалюта показала более умеренный рост, преодолев в конце концов рубеж в $7,5 тыс. за монету. Таким образом за последние сутки биткоин прибавил 10% стоимости, а за последнюю неделю — около 16%. На момент публикации данного материала криптовалюта торговалась на уровне $7412.

Отметка в $7 тыс. была преодолена биткоином впервые с начала июня. Напомним, в марте курс криптовалюты упал ниже $10 тыс., и с тех пор не смог вновь подняться выше этого уровня.

Рост биткоина спровоцировал увеличение стоимости других криптовалют, входящих в список 100 крупнейших. 24 из них показали за последние сутки двузначный рост, 84 выросли более, чем на 5%.

Основатель Newton Advisors Марк Ньютон (Mark Newton) полагает, что биткоина есть все шансы преодолеть отметку в $8 тыс., причем у роста криптовалюты не обязательно будут ярко выраженные причины.

Возможные причины роста

Одной из возможных причины роста биткоина профильные СМИ называют распространившуюся вчера новость, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США дала разрешение криптовалютной бирже Coinbase торговать токенами как ценными бумагами. Coinbase собирается выкупить инвестиционные компании Digital Wealth, Keystone Capital и Venovate Marketplace, что даст ей статус брокера инвестиционных бумаг. Речь идет не просто о том, что инвесторы смогут покупать токены как ценные бумаги, а о создании альтернативной системы торгов, которая должна объединиться традиционный и криптовалютный рынки.

Еще одной причиной могло стать то, что новым главным исполнительным директором Goldman Sachs был назначен Дэвид Соломон (David Solomon), новость о чем также распространилась вчера. Соломон приступит к новым обязанностям с 1 октября 2018 г. На посту гендиректора он сменит Ллойда Бланкфейна (Lloyd Blankfein).

Впервые с начала июня биткоин преодолел отметку в $7 тысяч

Соломон, который в настоящий момент занимает кресло операционного директора Goldman Sachs, известен своей симпатией к криптовалютам — месяц назад он сообщил, что банк рассматривает возможность внедрения новых биткоиновых и криптовалютных сервисов.

Также на курсе биткоина могло сказаться то, что крупнейшая инвестиционная компания BlackRock сообщила о создании рабочей группы по изучению криптовалютного рынка. Результатом этого может стать то, что компания начнет инвестировать в биткоиновые фьючерсы. Новость стала резонансной потому, что руководство BlackRock, в первую очередь глава компании Ларри Финк (Larry Fink), неоднократно высказывалось о криптовалютах неодобрительно.

Активность японских инвесторов

На рост биткоина могло повлиять и то, что японский мессенджер Line запустил в Сингапуре криптовалютную биржу Bitbox. Торги ведутся на 15 языках, биржа доступна во всех странах, кроме Японии и США. На площадке представлено 28 криптовалют. Биржа интегрирована с мессенджером Line, пользовательская аудитория которого насчитывает 200 млн человек.

Одновременно также японская компания SBI Holdings сообщила о начале работы криптовалютной биржи Vctrade. Фактически биржа работает с январяа, но до сих пор круг клиентов был ограничен. Площадка доступна для жителей Японии старше 20 и моложе 70 лет.