Случайно рассекретился дизайн будущего iPhone 9

За два месяца до анонса

Согласно данным портала GizmoChina, ссылающегося на информацию от компании Sanfeng – китайского производителя защитных чехлов для мобильной техники, самая доступная по цене модель нового смартфона Apple iPhone, унаследует от нынешнего флагмана iPhone X характерную выемку в верхней части экрана, известную как «монобровь».

Семейство новых смартфонов Apple, анонс которых ожидается по традиции в сентябре, по предварительным данным, будет представлено тремя моделями: самой доступной с условным названием «iPhone 9», оснащенной обычным ЖК-дисплеем, а также «iPhone 11» и флагманским аппаратом «iPhone 11 Plus» – обе с дисплеями OLED.

В качестве подтверждения информации GizmoChina приводит рендеры эксклюзивных чехлов, подготавливаемых к массовому производству компанией Sanfeng и выполненных специально для бюджетной модели «iPhone 9».

Другие подробности дизайна

Источники GizmoChina отмечают, что дизайн с «монобровью» смартфона iPhone X достанется «по наследству» не только самому недорогому iPhone 2018 года. Ожидается, что такая же выемка будет у обоих новых моделей смартфонов iPhone с экранами OLED.

Рендер дизайна нового iPhone 9 с чехлом

Среди других подробностей дизайна нового iPhone 9, очевидных после изучения рендеров, также можно отметить отсутствие сканера отпечатков пальцев с технологией Touch ID. «Монобровь» позволяет предположить, что новый смартфон, по аналогии iPhone X, будет обеспечивать разблокировку экрана и аутентификацию платежей только с помощью технологии 3D-сканирования лица пользователя Face ID.

Фронтальная сторона iPhone 9

Дизайн чехлов также подтверждает, что бюджетный iPhone образца 2018 года получит основную камеру с единственным сенсором, объективом и вспышкой. Таким образом, пользователи iPhone 9 в отсутствие сдвоенной камеры будут лишены ряда «фирменных» фотографических функций флагманских iPhone – таких как, например, масштабирование без потери качества или расширенная функция Potrait Mode.

По аналогии с iPhone X, кнопка питания у нового бюджетного iPhone будет располагаться с правой стороны, в то время как на левой стороне будет находиться переключатель громкости звонка и «качелька» регулятора громкости.

Предполагаемый вид iPhone 9 со всех ракурсов

В нижней части смартфона будут располагаться два динамика, и между ними – разъем Lightning. Ожидаемые габариты iPhone 9 составляют 150,9 x 76,5 x 8,3 мм.

Ранее CNews сообщал что по данным BlueFin Research, бюджетный iPhone 9 получит 6,1-дюймовый ЖК-дисплей с функцией Full Active производства Japan Display, обеспечивающий на пике яркость до 1000 без существенного роста энергопотребления, а также – наравне с старшими моделями с экранами OLED получит процессор Apple A12.

По предварительным оценкам, цена самого доступного смартфона iPhone 2018 года будет начинаться от $650.

По данным BlueFin Research, после анонса новинок – в течение третьего квартала 2018 г., Apple намерена выпустить 28 млн «iPhone 9», 11 и 11 Plus», что значительно превышает прежний квартальный прогноз в 24 млн штук. За четвертый квартал будет выпущено 63 млн новых iPhone, далее в первом и втором кварталах 2019 г. – по 46 млн смартфонов соответственно. Из этого суммарного объема поставок всех моделей iPhone на три новые модели образца 2018 г. за предстоящие четыре квартала придется 20 млн, 60 млн, 45 млн и 40 млн соответственно.

По мнению аналитиков BlueFin Research, самой продаваемой моделью из тройки новинок станет самая дорогая флагманская модель «iPhone 11 Plus» – именно она призвана «удовлетворить тех, кто недоволен iPhone X», в то время как продажи iPhone 9 будут ориентированы на «чувствительных к цене покупателей».

Помимо этого, аналитики BlueFin Research также сообщили, что Apple намерена переключить свое внимание на производство и продвижение трех новых смартфонов iPhone, и по этой причине уже в III кв. 2018 г. планирует полностью отказаться от выпуска нынешнего флагмана iPhone X и «устаревшего» iPhone SE.