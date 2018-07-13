Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж

CNews выяснил, как в непризнанной республике Нагорный Карабах работает единственный местный оператор фиксированной и мобильной связи «Карабах-Телеком». Компании приходится действовать в условиях различных препятствий со стороны властей Азербайджана. В России роуминг с Карабахом решился сделать только «Мегафон».

Конец монополии в Нагорном Карабахе

Власти непризнанной республики Нагорный Карабах приняли решение о демонополизации телекоммуникационного рынка. Это означает прекращение монополии «Карабах-Телеком» - единственного местного оператора услуг фиксированной и мобильной связи. Корреспондент CNews посетил республику и выяснил на месте, как обстоит дело с услугами связи.

История конфликта

В советское время Нагорный Карабах был автономной областью (НКАО) в составе Азербайджанской СССР, причем населенной преимущественно армянами. С началом Перестройки и эпохи гласности общественность как в НКАО, так и в Армянской ССР начала кампанию за присоединение автономии к Армении.

Борьба превратилась в вооруженный конфликт, который перерос в армяно-азербайджанскую войну и привел к взаимным этническим чисткам в Армении и Азербайджане. Победу в войне фактически одержала Армения: большая часть территории НКАО оказалась под контролем армянских сил. В том числе войскам Армении удалось взять под контроль коридор между Арменией и НКАО (в советское время у них не было общей границы) и часть прилегающих к автономии азербайджанских районов, которые сейчас выполняют роль буферов.

Жители непризнанной Республики Нагорный Карабах имеют паспорта Армении,

а местной валютой является армянский драм

В результате образовалась непризнанная республика Нагорный Карабах, тесно связанная с Арменией. Жители республики имеют паспорта Армении, а местной валютой является армянский драм.

Азербайджан, со своей стороны, закрыл границу не только с Нагорным Карабахом, но и вообще с Арменией. Более того, въезд в Азербайджан закрыт для граждан Армении, этнических армян из других стран и лиц, когда-либо посетивших Нагорный Карабах.

Дружелюбная армянская сотовая связь

Соответственно, въезд в Нагорный Карабах возможен только через Армению. Прилетев в столицу Армении Ереван, корреспондент CNews был приятно удивлен. Прямо в зоне прилета продавались SIM-карты всех трех армянских сотовых операторов: «Веон Армения» (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon), «МТС-Армения» (торговая марка «Vivacell-МТС», «дочка» российского МТС) и Ucom.

В аэропорту SIM-карты можно приобрести без паспорта, тогда как в самой Армении для заключения контракта с сотовым оператором требуют паспорт. Расплатиться можно в российских рублях, а описания тарифов были доступны на русском языке.

Было решено приобрести SIM-карту армянского Beeline. Тариф был весьма щедрый: за 2,5 тыс. драм (323 руб.) можно получить почти неограниченное эфирное время внутри сети Beelline (10 тыс. минут), 150 SMS и 3 ГБ интернет-трафика. Девушка на стойке оператора сама вынула специальным приспособлением SIM-карту из смартфона, вставила туда новую SIM-карту и настроила мобильный интернет.

«Мегафон» - единственный роуминговый партнер «Карабах-Телекома» в России

После длительного автопутешествия по Армении автор репортажа добрался до Нагорного Карабаха. На границе досмотра не было - нужно было только заполнить миграционную карту. А вот с сотовой связью начались проблемы.

«Мегафон» единственным из российских операторов поддерживает роуминг

в Нагорном Карабахе, но считает его территорией Азербайджана

Российские SIM-карты перестали работать. Позднее экспериментальным путем выяснилось, что российский роуминг у «Карабах-Телекома» все-таки есть, но только с «Мегафоном». Интересно, что если на сайте «Мегафона» в разделе роуминг ввести «Нагорный Карабах», то в результатах поиска появится название данной республики, однако будет указано, что это территория Азербайджана.

У армянских операторов роуминг в Нагорном Карабахе есть. У Beeline, например, роуминговый тариф составляет 45 драм (5,8 руб.) за входящие и исходящие звонки в Армению, столько же за 1 МБ данных и 60 драм (7,76 руб.) за одно SMS-сообщение.

Квест: как узнать APN в Нагорном Карабахе

Роуминговая оценка невысокая, но было решено воспользоваться местной SIM-картой. Тарифы «Карабах-Телекома» заметно выше тарифов в Армении, а уровень сервиса в салонах оператора на порядок ниже. При посещении салона «Карабах-Телекома» в центре Степанакерта описания тарифных планов доступны только на армянском языке. Интуитивно удалось догадаться, каким образом на армянском языке обозначаются мегабайты и гигабайты.

Интересно, что оператор предлагает опции с крайне малым объемом трафика: например, 25 МБ за 500 драм (64,7 руб.). В итоге была выбрана опция с 3 ГБ трафика – аналогично тому объему, который был на подключенном у армянского Beeline тарифе. Она стоит 7,8 тыс. драм (1,1 тыс. руб.) – в три раза дороже аналога в самой Армении.

В отличие от тарифа Beeline, данная опция не предполагает включенных пакетов минут и SMS. Попутно выяснилась еще одна неприятная особенность: пополнять тариф можно только специальными картами. Их номинал – 4,5 тыс. драм (582 руб.). Соответственно, для подключения необходимой опции заплатить пришлось еще больше – 9 тыс. драм (1,16 тыс. руб.).

SIM-карту пришлось вставлять самому, а вместо специального приспособления для извлечения SIM-карт была предложена канцелярская кнопка. Но, самое главное, было не понятно, как настроить телефон для мобильного интернета. Для этого нужно знать значение специального параметра – APN (Access Point Network). На просьбу назвать этот APN сотрудница «Карабах-Телеком» посмотрела удивленными глазами: было видно, что никогда никто ее об этом не спрашивал.

Гендиректор «Карабах-Телекома» Карекин Одабашьян. Автор фото Карен Арзуманян

Сотрудница салона предложила посмотреть APN в интернете. Но доступа в интернет не было, поскольку как раз для и него нужен APN. Просьба автора этих строк посмотреть этот параметр через служебный компьютер сотрудницы «Карабах-Телеком» была также отвергнута. При таком раскладе оставалось только поблагодарить «Карабах-Телеком» хотя бы за то, что SIM-карту в их офисе обрезают до nano-формата.

Вечером корреспондент CNews направился в гости к местной семье. Хозяин семейства не был посвящен в тонкости современных услуг связи, но на просьбу помочь с мобильным интернетом он позвал свою дочку. Дочка, правда, тоже не знала значение APN у «Карабах-Телекома», но зато она знала пароль от их семейной Wi-Fi-точки. Это позволило выйти в интернет, зайди на сайт «Карабах-Телекома», узнать значение APN и получить, наконец, доступ к мобильному интернету.

Московский телефон сообщил о приближении к линии фронта

У «Карабах-Телеком» есть сотовые сети второго и третьего поколений - GSM и UMTS/3G соответственно. В столице республике Степанакерте и других городах республики доступна сеть 3G. При выезде за город остается только сеть GSM, а мобильный интернет работает по технологии EDGE. На подступах к Азербайджану пропадает и EDGE, а мобильный интернет оказывается доступен только по более ранней технологии - GPRS.

При посещении Агдама - азербайджанского города-призрака, полностью разрушенного войной и разоренного мародерами. На выезде из него водитель такси заблудился и ошибочно направился в сторону Азербайджана. Это стало понятно после того, как неожиданно проснулся московский телефон, и, установив соединение с азербайджанским оператором Bakcell, поприветствовал в Азербайджане. Другим признаком приближающейся линии фронта стала установленная у дороги артиллерийская установка.

Какая связь между телекоммуникационными операторами Нагорного Карабах и Крыма

«Карабах-Телеком» был создан в 2001 г. ливанскими бизнесменами Пьером и Мусой Фатушами (Pierre и Mousa Fattouche). Компанию возглавил ливанец армянского происхождения Ральф Йирикян (Ralph Yirikian). Тогда же компания получила эксклюзивное право на оказание услуг сотовой связи в непризнанной республике.

Обременением за эксклюзивную лицензию стало обязательство «Карабах-Телекома» обеспечить сотовую связь стандарта GSM во всех населенных пунктах республики. В министерстве экономики и промышленного развития Нагорного Карабаха пояснили CNews, что срок действия эксклюзивного права на оказание соответствующих услуг связи должен был истечь в 2022 г.

Несколько лет назад «Карабах-Телеком» купил и конкурирующего интернет-провайдера – «Арминко-НК». В результате сейчас в телекоммуникационной секторе у «Карабах-Телеком» есть конкуренты только в области телерадиовещания: это государственный оператор эфирного ТВ «Арцахкап» и частный оператор «Пейс» (предоставляет услуги эфирного и кабельного телевещания).

Отметим, что исторически и в самой Армении была телекоммуникационная монополия. В 1998 г. греческая OTE приобрела монополиста фиксированной телефонной связи «Арментел», после чего компания получила эксклюзивные права на целый ряд услуг связи, включая сотовую связь, пейджинг и трансграничную передачу данных.

В 2004 г. власти лишили «Арментел» эксклюзивных прав на сотовую связь. Вторым мобильным оператором в республике стал «К-Телеком» (торговая марка Vivacell), созданный все теми же Пьером и Мусой Фатушами. Компанию возглавил Ральф Йирикян. В 2006 г. российский «Вымпелком» приобрел «Арментел», переименовав его впоследствии в «Веон Армения». В 2007 г МТС купила контрольный пакет «К-Телеком», переименовав его в «МТС-Армения».

У Фатушей может быть еще один телекоммуникационный бизнес на постсоветском пространстве. В 2014 г. после воссоединения Крыма и России, на полуострове заработал первый российский оператор - «К-Телеком». Источники на российском телекоммуникационном рынке полагают, что за ним стоят как раз Фатуши.

В пользу этой версии говорит и созвучность названий крымского и армянского сотового оператора, и тот факт, что оба «К-Телекома» связаны МТС. В частности, крымский «К-Телеком» развернул свою сеть на инфраструктуре «МТС-Украина» - украинской «дочки» российского МТС, которая вынуждена была покинуть Крым.

Возглавляет «Карабах-Телеком» канадец армянского происхождения Карекин Одабашьян. Он рассказал CNews, что у него есть опыт работы в телекоммуникационной отрасли с 1972 г. А 2004 г. он с радостью принял приглашение поработать на своей исторической родине - в Армении.

Источник на армянском телекоммуникационной рынке говорит, что выходцы из армянской диаспоры в Канаде входят не только в руководство «Карабах-Телекома», но являются еще и миноритарными акционерами оператора.

Противостояние с Азербайджаном

У «Карабах-Телекома» порядка 100 тыс. абонентов сотовой связи, 25 тыс. абонентов широкополосного доступа в интернет и примерно столько же фиксированной телефонии. Население Нагорного Карабаха составляет 150 тыс. человек.

Для услуг ШПД используются технологии ADSL, FTTB и WiFI, также доступны услуги IPTV. Предоставляется и пакет из четырех услуг (quadruple play): проводной интернет, телевидение, мобильная и фиксированная телефонная связь.

Компания имеет около 70 базовых станций сотовой связи по всей республике. Сети 4G у компании нет и пока «Карабах-Телеком» не планирует ее строить. Интересно, что «Карабах-Телеком» в области сотовой связи обслуживает 97% от местных абонентов сотовой связи. Остальные 3% это жители приграничных с Арменией сел Кашатагского района: они ловят сигнал всех трех армянских сотовых операторов и используют их услуги.

Азербайджан, не признавая независимость Нагорного Карабаха, всячески препятствует жизни республики. Например, так и не заработал построенный в Степанакерте новый аэропорт. Препятствия касаются и телекоммуникационной отрасли.

Как уже отмечалось, у «Карабах-Телеком» мало с кем из зарубежных операторов установлены роуминговые соглашения. Азербайджан преследует компании, которые оказывают услуги роуминга на территории непризнанной республике.

Например, в 2005 г. свой протест по данному поводу азербайджанские власти направляли украинскому оператору «Киевстар». В 2014 г. Азербайджан предъявил претензии группе Vimpelcom (прежнее название Veon) из-за того, что «Арментел» оказывает услуги роуминга в непризнанной республике при том, что российская «дочка» группы «Вымпелком» роумингового соглашения с «Карабах-Телекомом» не имеет.

Министр экономики и промышленных инфраструктур Нагорного Карабаха Левон Григорян в разговоре с CNews сообщил, как недавно он ездил на международную выставку в ОАЭ. По приезду местный оператор сообщил, что он более не может поддерживать роуминг с «Карабах-Телекомом».

В то же время власти Нагорного Карабаха через Международный союз электросвязи отстаивают позицию, что политика не должна мешать оказанию услуг связи, говорит Григорян. Со своей стороны, Одабашьян ограничился констатацией факт, что одни иностранные операторы игнорируют требования властей Азербайджана и имеют роуминговые соглашения с его компанией, а другие нет.

Проблемы возникали и в области международной связи. Нагорный Карабах использует внутри кода Армении «374» собственный префикс «97». Азербайджан же, продолжая считать республику своей, выделил для соответствующих территорий внутри своего кода «994» префикс «162» . По понятным причинам данный префикс не работает.

В 2001 г. «Ростелеком» - на тот момент единственный в России оператор услуг дальней связи прекратил осуществление звонков в Нагорный Карабах по армянским кодам. Но после протестов армянской общественности это решение было отменено. Азербайджан, в свою очередь, в 2004 г. обвинил «Ростелеком» в незаконной деятельности на территории Нагорного Карабаха.

Одабашьян говорит, что на последние шесть лет он не получал жалоб ни от одного абонента «Карабах-Телекома» на трудности со звонками за рубеж. Точно так же ему не известно, чтобы откуда из-за границы нельзя было позвонить в Нагорный Карабах. Правда, на вопрос, можно ли позвонить в Нагорный Карабах из Азербайджана, глава «Карабах-Телеком» ответил, что он этого не знает.

У «Карабах-Телекома» есть несколько магистральных каналов до Армении. Сколько именно и с кем они установлены, Одабашьян не говорит. В то же время, по словам собеседника CNews на армянском телекоммуникационном рынке, у некоторых операторов Армении есть свои магистральные каналы в Нагорном Карабахе. Например, такой канал есть у компании GNC-Alfa, находящейся под контролем «Ростелекома».

Относительно поставщиков телекоммуникационного оборудования Одабашьян был немногословен. «Карабах-Телеком» сотрудничает с различными вендорами, но с каким именно, уточнять не стал. Позиция компании состоит в том, что не следует смешивать бизнес и политику.

В ожидании конкурентов

Карекин Одабашьян считает, что наличие эксклюзивных прав на оказание услуг сотовой связи для его компании это нормально. Рынок Нагорного Карабаха маленький, люди из республики уезжают, при этом компанию, как уже отмечалось, обязали покрыть сотовой связи всю республику. В то время как в Армении местным сотовым оператором никто таких требований не выдвигает.

Но простым жителям Нагорного Карабаха монополизм «Карабах-телеком» не по душе. Как признала в разговоре с корреспондентом CNews сотрудница одного из государственных ведомств республики, качеством работы и уровнем цен компании не доволен никто. Демонолизация рынка должна решить эту проблему. Правда, остается непонятным, будут ли желающие работать на небольшом и одновременно сложном телекоммуникационном рынке.

Но в министерстве экономики и промышленного развития Нагорного Карабаха утверждают, что вопрос с прекращением монопольного положения «Карабах-Телекома» уже решен: приглашения работать в непризнанной республике направлены всем трем армянским сотовым операторам.