Apple выпустит новые iPad, MacBook и Mac mini, который не обновляла 4 года. Какими они будут?

Согласно свежему прогнозу, осенью Apple представит новый Mac mini, последняя модель которого была выпущена в октябре 2014 г. Также появятся два безрамочных iPad с функцией Face ID, три iPhone, в том числе один недорогой, будут обновлены MacBook, MacBook Pro и iMac, улучшены AirPods и Apple Watch, а также наконец поступит в продажу зарядка AirPower.

Обновление ПК

В 2018 г. Apple обновит линейки Mac и MacBook, включая модель Mac mini — самый дешевый Mac, который не получал обновлений почти четыре года. Такие сведения предоставил аналитик инвестиционной компании TF International Securities Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими прогнозами относительно продукции Apple.

Помимо Mac mini будут выпущены новые модели MacBook, MacBook Pro и iMac, утверждает Куо. Предположительно, они будут базироваться на процессорах Intel Core восьмого поколения. Также есть информация, что будет выпущена новая модель бюджетного ноутбука MacBook Air, однако данных о его характеристиках пока нет, а название может быть изменено, считает Куо.

Долгожданное обновление Mac mini

Последний раз линейка Mac mini получала обновления в октябре 2014 г. Mac mini — это компактный настольный ПК, первую модель которого Apple представила в январе 2005 г. Далее компания последовательно выпускала новые модели Mac mini в 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2014 г. Затем последовал перерыв, который длится по сей день. Его продолжительность заставила пользователей предположить, что модель 2014 г. станет последним Mac mini.

Модель 2014 г. базируется на двухъядерном Intel Core i5 и имеет 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR3 SDRAM — в предыдущих моделях такая память не использовалась. Также, в отличие от моделей 2010-2012 гг., эту память невозможно заменить или расширить. Объем постоянной памяти может составлять 500 ГБ, 1 ТБ или 1,12 ТБ комбинированного Fusion Drive, с возможностью расширения до 1 ТБ SSD. За графику отвечает процессор Intel HD Graphics 5000 или 5100. В зависимости от характеристик цена на Mac mini 2014 г. при запуске на рынок составляла $499, $699 и $999.

iPhone и iPad

Прогнозы Куо относительно новых iPhone повторяют информацию из предыдущих утечек. Компания готовит к выпуску три новых iPhone, в том числе обновленную модель iPhone X с OLED-экраном на 5,8 дюйма, новую модель iPhone X Plus с OLED-экраном на 6,5 дюйма и новую более бюджетную модель с LCD-экраном на 6,1 дюйма, которая тем не менее будет иметь безрамочный экран и функцию разблокировки путем распознавания лица пользователя Face ID.

Mac mini представляет собой компактный настольный ПК

Кроме того, Apple готовит две новых модели iPad, каждая из которых будет иметь безрамочный экран и поддерживать Face ID. У этих iPad не будет кнопки Home. Запланированные размеры экранов — с диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма. Новая модель с диагональю экрана 11 дюймов должна заменить модель с 10,5 дюйма.

Другие продукты

Умные часы Apple Watch получат дисплеи большего размера, утверждает Куо. Модель размером 38 мм будет оснащена экраном с диагональю 1,57 дюйма вместо 1,5 дюйма. Модель размером 42 мм сменит экран с диагональю 1,65 дюйма на 1,78 дюйма. Кроме того, в Apple Watch будет улучшено отслеживание сердечного ритма.

Куо также сообщает об обновлении наушников AirPods, в которых будет улучшена работа по беспроводной связи, появится возможность общаться с голосовым помощником Siri, не задействуя руки, и будет добавлена возможность подзарядки от универсального устройства для беспроводной зарядки AirPower. Сам аксессуар AirPower, анонсированный осенью 2017 г., должен наконец поступить в продажу осенью 2018 г., уверен аналитик.