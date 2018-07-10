Готовятся к серии промышленные ПК на «Эльбрусах» со встроенной защитой от ошибок ПО

«Ростех» готов к выпуску промышленных компьютеров на основе процессоров «Эльбрус» со встроенной защитой от ошибок программного обеспечения.

Промышленные ПК на «Эльбрусах»

Как стало известно CNews, до конца 2018 г. «Ростех» выпустит промышленные компьютеры на отечественных процессорах «Эльбрус-1С+». Промышленная специфика компьютеров в данном случае означает соответствие изделий повышенным требованиям к специфическим режимам использования, связанным с вибрациями, воздействием температур и пр.

ПК позиционируются как техника, которая должна повысить надежность систем промышленной автоматизации (АСУ ТП). Утверждается, что архитектура российских процессоров такова, что должна позволить снизить количество ошибок, допускаемых при программировании на языке «С» и «С++» и повысить информационную безопасность, благодаря так называемой технологии безопасных вычислений (подробности — ниже).

Комментируя будущие ценовые характеристики ПК, разработчики отмечают, что промышленные компьютеры — это по определению недешевый сегмент техники. «Цена пока не определена, но можно утверждать, что она будет рыночной», — отмечают в «Ростехе». К выпуску готовится пять модификаций компьютера — различных с точки зрения характеристик и форм-фактора, ориентированные на различных заказчиков.

«Ростех» готов к выпуску ПК на «Эльбрусах» для нужд промышленности

«Потенциально заинтересованы железнодорожная и авиационная отрасли, электроэнергетические компании, предприятия нефтегазового сектора (добыча и переработка), а также другие промышленные компании, заинтересованные во внедрении защищенной вычислительной техники в управление технологическими процессами на производстве», — говорят в «Ростехе».

Аспекты защищенности

Создатели новинки отмечают, что языки программирования «С» и «С++» активно используются по всему миру для разработки ПО, являясь одними из самых популярных. На них создаются как ОС, так и прикладные программы, в том числе приложения для встраиваемых систем и АСУ ТП.

Реализованная в ПК технология безопасных вычислений призвана позволить исключить некорректные обращения программ к данным в памяти, что может приводить к их повреждению и открывать возможности для хакерских атак на систему. Благодаря примененной технологии, становится невозможным обращение в память по «сфабрикованному» адресу, говорят разработчики.

«Также обеспечивается невозможность доступа к уже освобожденной памяти и невозможность случайного использования неинициализированной памяти, — отмечают создатели. — Любая попытка выполнить запрещенное действие приводит к немедленной остановке программы. Это не только предотвращает ненормальное функционирование, но и облегчает процесс разработки, так как программисту не приходится искать причины разрушения данных — он сразу видит место, где была допущена ошибка».

Комментарий разработчика

Гендиректор организации-соразработчика «Эльбрусов» ИНЭУМ им. И. С. Брука Александр Ким считает эксплуатацию программных ошибок в двоичном коде одним из основных способов проведения хакерских атак на компьютерные системы. «Уязвимости в программном обеспечении, его недостаточная надежность особенно опасны при управлении производством, на транспорте, в критической информационной инфраструктуре, — говорит он. — Применение технологии безопасных вычислений позволяет строить на платформе “Эльбрус” управляющие вычислительные системы, устойчивые к кибератакам и отличающиеся высокой степенью надежности».