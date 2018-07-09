Придуман инструмент, сворачивающий весь сайт в URL
Топ-менеджер Dropbox разработал инструмент, который позволяет свернуть небольшой сайт в URL и делиться им как ссылкой. Преимущество таких микросайтов заключается в том, что им не требуется хостинг.
Сайты размером с URL
Вице-президент Dropbox по дизайну Николас Жидкофф (Nicholas Jitkoff) придумал веб-инструмент, который позволяет создавать сайты, существующие в виде одного только URL и не нуждающиеся в хостинге. Инструмент получил название itty.bitty.site. Открытый код проекта был выложен на ресурсе Github.
С помощью itty.bitty.site можно создать сайт небольшого размера, содержимое которого будет сжато до URL с помощью алгоритма LZMA, который применяется в архиваторе 7-Zip для создания архивов формата 7z. В основе алгоритма лежит схема сжатия данных по словарю. Разработка LZMA продолжается с 2001 г.
Редактировать наполнение сайта можно прямо в itty.bitty.site, если пользователю достаточно простого формата. Если же ему нужны дополнительные возможности, можно использовать форматы HTML или Codepen.
Сжатый контент сайта размещается в URL после символа #. Обычно те данные, которые следуют после этого символа, используются браузером для того, чтобы прокручивать уже загруженную веб-страницу до определенного места. Поэтому эти данные, как правило, не отправляются на сервер, что обеспечивает приватность микросайта.
Когда браузер пользователя, желающего пройти по этой ссылке, открывает ее, itty.bitty.site запускает процесс декомпрессии данных, которая осуществляется полностью на устройстве, и отображает контент в его изначальном виде.
Размеры и возможности применения
Объем контента после сжатия составляет около 2,6 тыс. байт. За счет этого его можно распространять также в виде QR-кода. Точный размер микросайта зависит от того, где пользователь собирается поделиться этой ссылкой. Если в соцсетях типа Twitter или Slack, то в его распоряжении имеется около 4 тыс. байт, в то время как версия Chrome для Mac позволяет рассчитывать на 10 тыс. байт. Однако на большинстве сайтов придется ограничиться 2 тыс. байт. В целом это соответствует примерно одному печатному листу, заполненному простым текстом и эмодзи, пишет издание The Verge.
Сам Жидкофф не может сказать точно, для чего могут быть использованы подобные микросайты. Как вариант, он предлагает делиться в таком формате стихотворениями, которым не хватает лимита по символам в Twitter, или же использовать как умную альтернативу переадресации домена. Профильные СМИ предлагают использовать itty.bitty.site для создания недорогих веб-страниц для нужд среднего и малого бизнеса.
Если говорить о стихотворениях, то «Ворон» Эдгара Аллана По (Edgar Allan Poe) как раз можно разместить в виде itty.bitty-ссылки в Twitter, пишет Жидкофф. Стихотворение насчитывает 18 строф, по шесть строк в каждой.