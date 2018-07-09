Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга

Компания Александра Рязанова, бывшего заместителя председателя правления «Газпрома» и члена совета директоров РЖД, выкупила 50% поставщика оборудования для майнинга New Mining Company. У поставщика заключен контракт с китайской Canaan Creative. Стоимость сделки не раскрывается.

Покупка РХК

ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК) приобрело 50% акций ООО «Центр обработки данных», также известного как New Mining Company, которое занимается поставками аппаратуры для майнинга криптовалют. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», передача акций произошла 25 июня 2018 г.

Согласно странице New Mining Company в соцсети Facebook, соучредителем «Центра обработки данных» является Денис Слабаков. Он подтвердил информационному агентству «Интерфакс» факт продажи акций, но стоимость сделки не назвал.

Чем занимается РХК

РХК примечательна тем, что ее совладельцем и председателем совета директоров является Александр Рязанов, бывший заместитель председателя правления «Газпрома». Компания была создана в 2002 г., Рязанов принимал участие в ее основании. Председателем совета директоров стал в 2007 г.

РХК интересуется не только криптовалютами. Компания является владельцем производителя соков и джемов ЗАО «Русский колос» и крупного элеватора АО «Биотехнологии». Кроме того, РХК заключила соглашение с властями Орловской области о строительстве объездной дороги вокруг Орла. У Рязанова также есть вложения на кондитерском рынке — в компании «Унисервис».

Чем занимается New Mining Company

Судя по регистрационным записям, ООО «Центр обработки данных» было сформировано в июле 2017 г. Сайт компании сообщает, что она имеет дистрибьюторское соглашение с китайской Canaan Creative, в рамках которого занимается прямыми поставками техники для майнинга криптовалют.

Совладелец РХК Александр Рязанов

Кроме того, «Центр обработки данных» владеет ЦОДом в России — на территории Новомосковской ГРЭС в Новомосковске. Также у компании есть ЦОД в Норвегии, в промышленном парке Альвдаль в коммуне Тинсет. Наличие ЦОДов позволяет «Центру обработки данных» оказывать услуги хостинга оборудования для майнинга.

Кто такой Александр Рязанов

Александр Рязанову 64 года. Наиболее он известен как заместитель председателя правления ОАО «Газпром» — занимал эту должность с ноября 2001 г. по ноябрь 2006 г. В 2007 г. продал большую часть своей доли в «Газпроме» стоимостью $13 млн. С 2008 г. является членом совета директоров ОАО «РЖД».

В разное время Рязанов был членом совета директоров ЗАО «Агрохимическая корпорация “Азот”» и совета директоров ОАО «АКС Холдинг», председателем совета директоров Сибирско-уральской нефтегазохимической компании, президентом ОАО «Сибнефть», президентом «Стройтрансгаза».

Рязанов также известен как депутат Госдумы третьего созыва с декабря 1999 г. по ноябрь 2001 г. Состоял во фракции «Единство», был членом Комитета по энергетике, транспорту и связи, зампредом Комитета по собственности, зампредом Комиссии по защите прав инвесторов.

Выпускник МНИ имени И. М. Губкина по специальности «Инженер-электрик» и Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Экономист». Карьеру начинал слесарем цеха подготовки газа в 1979 г., к 1988 г. продвинулся по карьерной лестнице до должности директора Сургутского газоперерабатывающего завода.

Статус майнинга в России

Напомним, Госдума занимается рассмотрением законопроекта «О цифровых финансовых активах», регулирующего статус криптовалют в России. Законопроект закрепляет за криптовалютами и токенами статус цифровых финансовых активов, при этом отказывая им в статусе законного платежного средства. Цифровые активы можно будет обменивать на рубли или иностранную валюту.

Этот же законопроект вводит в обиход понятие майнинга — деятельности по сознанию криптовалюты или получения ее в качестве вознаграждения. «Майнинг признается предпринимательской деятельностью в случае, когда лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные Правительством Российской Федерации», — гласит документ.

Спрос на технику для майнинга

Для добычи криптовалют майнеры используют специально сконструированные аппаратные «фермы», важным компонентом которых являются видеокарты. В июне 2017 г. китайский гигант электронной коммерции AliExpress зафиксировал повышенный спрос на видеокарты со стороны россиян. Поисковый запрос «видеокарта» на сайте AliExpress стал третьим по популярности в разделе с компьютерной техникой после запросов «планшет» и «ноутбук». Компания отметила, что ажиотаж вокруг этих комплектующих может быть вызван желанием покупателей использовать их для добычи криптовалют. Утверждение было основано на том, что пользователи активно искали модели типа GeForce GTX1060 и GTX1070 или Radeon RX480, подходящие для майнинга.

В этот же период повышенный спрос на видеокарты отметили и другие продавцы техники. Магазины сообщали, что покупатели приобретают по 200-300 видеокарт одновременно. Такой спрос вызвал подорожание видеокарт по сравнению с весенними ценами — средняя цена выросла с 9 до 17 тыс. руб. На рынке сформировался дефицит этих комплектующих.

В ноябре 2017 г. Сбербанк заявил, что это он виноват в дефиците видеокарт — они были скуплены банком для лаборатории искусственного интеллекта. Сбербанк извинился за образовавшийся дефицит, и выразил надежду, что вскоре рынок стабилизируется, поскольку банк уже закупил тот объем, который был ему нужен. Проблема с завышенными ценами на видеокарты действительно несколько рассосалась под конец года, однако в январе 2018 г. цены снова поднялись.