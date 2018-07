Новый флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в 3 вариантах. Подробности

Юбилейное трио

Компания Samsung планирует представить флагманский смартфон Galaxy S10 в начале 2019 г., который станет годом 10-летнего юбилея для бренда Galaxy, сообщил южнокорейский деловой портал The Bell со ссылкой на собственные индустриальные источники.

По данным источников, семейство смартфонов Galaxy S10, проходящее сейчас под рабочим названием Beyond, будет представлено сразу тремя моделями с различными характеристиками для различных ценовых сегментов.

Ключевым нововведением в смартфонах Galaxy S10 станет так называемая технология FOD (Fingerprint-On Display – биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей). Источники The Bell утверждают, что такой сенсор получит стандартная версия Galaxy S10 (Beyond 1) и старшая модель серии (Beyond 2) Galaxy S10 Plus.

Боковое расположение датчика биометрии у Moto Z3 Play

Бюджетный вариант смартфона, фигурирующий под названием Beyond 0, не получит технологию FOD, его предположительно оснастят боковым сенсором отпечатков – по аналогии с Moto Z3 Play, и он станет первым смартфонов Samsung с датчиком такого типа.



Что еще известно о линейке Galaxy S10

Источники The Bell называют компанию Qualcomm эксклюзивным и единственным поставщиком модулей биометрической идентификации для всех смартфонов семейства Galaxy S10.

Предположительный внешний вид смартфонов Galaxy S10

Различными у разных версий Galaxy S10 будут не только биометрические датчики, но также дисплеи и камеры. Так, базовая недорогая модель Beyond 0 (Galaxy S10?) получит скромный 5-дюймовый экран без «фирменных» загибов по краям. Помимо этого, в составе этой модели ожидается «скромная» по нынешним временам основная камера с единственным сенсором.

В стандартной версии смартфона Galaxy S10 ожидается наличие привычного для флагманов изогнутого 5,8-дюймового дисплея в сочетании со сдвоенной основной камерой.

Возможный дизайн флагмана Galaxy S10 Plus с тройной камерой

Самая дорогая версия – Galaxy S10 Plus, получит огромный 6,44-дюймовый дисплей и – впервые для семейства Galaxy S, тройную основную камеру.

Когда ожидать анонс

По данным источников The Bell, разработчики Samsung еще не закончили работу над спецификациями семейства Galaxy S10, поэтому говорить о финальных характеристиках смартфонов еще рано. Само по себе решение о разбивке линейки Galaxy S10 на три модели с добавлением в нее недорогой версии было принято недавно, так что другие изменения в дизайне и функциях смартфонов вполне возможны, подчеркивают они.

По данным источников, анонс Samsung Galaxy S10 может состояться в начале января в рамках ежегодной выставки CES 2019 в Лас Вегасе. Ранее в Сети также циркулировали слухи о том, что анонс смартфонов Galaxy S10 может состояться в конце февраля на выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне, одновременно с анонсом первого гибкого смартфона компании Galaxy X.