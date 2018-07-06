Как Россия будет бороться с киберпреступностью. Путин назвал 5 шагов

На Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве Владимир Путин озвучил список мер по киберзащите страны, которые намерено принять правительство. В список вошли международное сотрудничество, создание системы обмена информацией о кибератаках, использование отечественного ПО и подготовка квалифицированных кадров.

Программа киберобороны

Президент России Владимир Путин огласил программу по борьбе с киберпреступностью в России, которая включает в себя пять первоочередных шагов. Программа была озвучена на Международном конгрессе по кибербезопасности, который проходит сейчас в Москве. Текст выступления Путина на пленарном заседании конгресса приводит сайт kremlin.ru.

Во-первых, в России должны быть выработаны новые комплексные решения, направленные на борьбу с преступлениями против граждан в цифровой среде, сообщил президент. Эти решения должны способствовать более эффективной работе спецслужб по реагированию на киберугрозы. Для этого должны быть созданы необходимые правовые условия, при которых гражданам и госструктурам будет удобно взаимодействовать друг с другом.

Вторым шагом станет создание системы автоматизированного обмена информацией об угрозах — такую инициативу выдвинул бизнес. Через эту систему будет происходить координирование действий операторов связи, банков и интернет-компаний с правоохранителями в процессе отражения кибератак. Благодаря улучшению координации усилий угрозы можно будет отражать более оперативно.

В-третьих, государство будет стремиться к тому, чтобы используемые в России ПО и инфраструктура связи базировались на сертифицированных российских решениях. Президент отметил, что имеются в виду конкурентоспособные продукты высокого качества, и что такая политика не должна нанести ущерба конкуренции.

Четвертой мерой станет повышение уровня подготовки российских ИБ-специалистов, для чего будут интенсивнее внедряться методики, ориентированные на практику, а также будет использоваться передовой отечественный и зарубежный опыт.

В качестве пятой меры Россия намерена улучшить систему обмена данными о киберугрозах с другими странами. По словам Путина, в ближайшем будущем правительство примет решение, какое ведомство будет за это отвечать.

Международное сотрудничество

Президент также сообщил, что международному сообществу следует выработать единые для всех государств «правила игры» в сфере цифровых технологий, универсальный и общий для всех международный стандарт, который будет максимально учитывать интересы каждой страны.

Путин отметил, что деятельность государств, которые руководствуются только своими интересами, подрывает информационную стабильность в мире, и что у мирового сообщества уже были случаи в этом убедиться. Кроме того, президент подчеркнул важность свободы общения и коммуникаций, а также беспрепятственного обмена опытом и идеями в цифровую эпоху, и акцентировал внимание на том, что меры безопасности не должны приниматься в ущерб прогрессу и инновациям.

Владимир Путин изложил пять пунктов программы киберобороны России

Путин привел пример успешного международного сотрудничества в цифровой сфере — речь шла о согласованных действиях России и европейских стран по введению единых норм защиты персональных данных в рамках Совета Европы. Он уточнил, что имеет в виду в том числе запрет на передачу персональных данных россиян в другие страны.

«Отмечу также, что Россия выдвинула ряд инициатив, которые касаются правил ответственного поведения государств в информационной сфере, правовых механизмов противодействия информационной преступности, а также международного регулирования интернета», — сообщил президент. Он уточнил, что Россия намерена в будущем продвигать эти инициативы в ООН.

Проблема кибербезопасности

Путин заявил, что по итогам I кв. 2018 г. был зафиксирован рост количества хакерских атак на российские ресурсы на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В связи с этим он отметил, что считает противодействие таким атакам и обеспечение кибербезопасности вообще задачей государственного уровня.

Решить эту задачу необходимо общими усилиями правоохранителей, бизнеса, общественных организаций и граждан, полагает президент. Также он привел данные Всемирного экономического форума, согласно которым ущерб от хакерских атак в мире составил по итогам 2017 г. около $1 трлн. Путин предостерег со ссылкой на экспертов, что в отсутствие необходимых мер этот показатель будет расти.

Цифровизация страны

Кроме того, президент отметил успехи в цифровизации страны, сообщив, что в России насчитывается более 90 млн пользователей интернета, что обеспечивает стране первое место в Европе по этому показателю. Также он упомянул рост в сфере электронной коммерции и внедрение технологий в банках, страховых компаниях и логистике. Отдельно Путин остановился на электронных госуслугах и тех удобствах, которые они привносят в жизни граждан. Президент сообщил, что создание цифровой среды в России будет продолжено последовательно и системно.

«Эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе: на свободе для бизнеса, общественных организаций, для граждан, на снятии барьеров, которые сдерживают, ограничивают прогресс. Но при этом, конечно же, всем нам нужно понимать и свою ответственность, и потенциальные риски, угрозы, вызовы в цифровой сфере», — отметил Путин.

«Цифровая экономика»

Президент рассказал присутствующим о программе «Цифровая экономика», направленной на повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, госуправления и социальной сферы, которая осуществлялся в России с 2018 г. Президент уточнил, что приоритетом программы является создание гибкого правового регулирования, которое не будет тормозить развитие технологий.

Также в рамках программы идет работа над созданием инфраструктуры для передачи, обработки и хранения данных. Инфраструктура планируется с учетом постоянного роста объемов данных, то есть таким образом, чтобы вмещать на несколько порядков большие объемы, чем те, которые существуют сейчас. Планируется также внедрение национальной российской системы оценки ЦОДов.

Путин сообщил, что программа поможет всем медицинским и образовательным учреждениям, а также отдаленным населенным пунктам в России получить доступ к современной связи. Одновременно он пообещал развивать спутниковые системы связи. Кроме того, в числе приоритетов президент назвал совместную с бизнесом и научным сообществом исследовательскую работу в сфере сквозных цифровых технологий, которая позволит продвигать российские разработки и создавать на их основе жизнеспособные продукты.

Международный конгресс по кибербезопасности

Первый Международный конгресс по кибербезопасности, который проходит 5-6 июля в Москве, в конгресс-центре Центра международной торговли, привлек 2200 участников из 51 страны мира. Организатором мероприятия является Сбербанк, поддержку в организации также оказали АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России.

В панельных дискуссиях и сессиях конгресса принимают участие представители российских госорганов, руководители российских и зарубежных технологических компаний, а также компании и эксперты, работающие в сфере обеспечения информационной безопасности. Запланировано проведение тематических и технических сессий от компаний Microsoft, Cisco, Huawei, IBM, «Лаборатории Касперского», BI.ZONE, а также от Интерпола.

В числе прочих в конгрессе принимают участие глава Интерпола Мэн Хунвей (Meng Hongwei), российский вице-премьер Максим Акимов, гендиректор IBM Security Марк ван Задельхоф (Marc van Zadelhoff), вице-президент Visa Пенни Лейн (Penny Lane), вице-президент Huawei Technologies Мика Лауде (Mika Lauhde) и глава центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Оертинг (Troels Oerting).