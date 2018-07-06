МТС купила контроль над банком имени себя

МТС увеличила до контрольной свою долю в МТС-Банке, выкупив у АФК «Система» блокирующий пакет акций банка за 8,27 млрд руб. Всего МТС инвестировала в «МТС-Банк» за годы совместного сотрудничества 21,88 млрд руб.

МТС купила «МТС-Банк»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) увеличил до контрольной свою долю в МТС-Банке. Как следует из сообщения МТС, ее «дочка» Mobile Telesystems B.V. выкупила 28,63% акций банка за 8,27 млрд руб. В результате доля МТС в МТС-Банке выросла с 26,61% до 55,24%.

Продавцом выступила АФК «Система», контролирующий акционер МТС. До недавнего времени АФК «Система» контролировала напрямую и МТС-Банк. Теперь доля прямого владения корпорации в банке снизилась с 71,87% до 43,24%.

Как МТС-Банк вливался в МТС

МТС-Банк изначально назывался «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) и принадлежал АФК «Система». В 2011 г. МТС стала сотрудничать с МБРР: была запущена платежная система «МТС-деньги». Тогда же МБРР и МТС договорились о разделе прибыли от «МТС-Деньги» в соотношении 70% к 30%.

В 2012 г. МБРР был переименован в «МТС-Банк». Тогда же была достигнута договоренность о вхождении МТС в капитал банка.

МТС выкупила у АФК «Система» блокирующий пакет акций МТС-банка

В начале 2013 г. МТС приобрела 25,1% акций «МТС-Банка» за 5,09 млрд руб. Впоследствии МТС вместе с АФК «Система» участвовали в нескольких допэмиссиях акций банка. В 2014 г. МТС вложила в банк 3,64 млрд руб.

В начале 2016 г. МТС выкупила часть допэимиссии акций банка за 1,3 млрд руб. В конце того же года МТС поучаствовала в еще одной допэмиссии акций «МТС-Банка», заплатив за это 2,77 млрд руб. После всех этих сделок размер доли МТС в «МТС-Банке» незначительно менялся. Таким образом, всего, начиная с 2013 г., МТС вложила в «МТС-Банк» 21,88 млрд руб.

Сколько МТС зарабатывает на «МТС-Банк»

Согласно отчетности МТС, в 2017 г. оператор заработал на мобильных услугах и сервисах call-центра, предоставляемых совместно с «МТС-Банком», 1,507 млрд руб. Дополнительно оператор заработал на обработке документов для выпуска кредитных карт и выдачи кредитов клиентам банка 372 млн руб.

В то же время МТС-Банк заработал комиссию от платежей абонентов МТС в размере 2,6 млрд руб. Также на конец 2017 г. МТС держала на счетах в МТС-Банке 13,746 млрд руб.

Как МТС помогает АФК «Система»

МТС традиционно выступает в качестве «финансового донора» для АФК «Система». В 2016 г. МТС объявила трехлетнюю программу выкупа собственных акций на сумму до 30 млрд руб. Всего оператор в рамках этой программы приобрел 5,9% собственных акций за 29,8 млрд руб. Из этой суммы 14,5 млрд руб. ушли на выкуп акций у АФК «Система».

Недавно МТС объявила новую двухлетнюю программу по выкупу собственных акций на сумму также до 30 млрд руб. Половина акций, которые выкупит в рамках данной программы МТС принадлежит АФК «Система». То есть корпорация сможет заработать на этом еще до 15 млрд руб.

Поскольку МТС погашает приобретенные акции, у АФК «Система» сохраняется контрольный пакет акций оператора - 50,01%.