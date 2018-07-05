«Яндекс» выделил новостную ленту «Дзен» в отдельный бизнес

«Яндекс.Дзен» стал самостоятельным подразделением «Яндекса» во главе с Дмитрием Ивановым. Сервис составляет для пользователя ленту интернет-материалов, основываясь на его персональных предпочтениях. Аудитория «Дзена» насчитывает 13 млн человек, это самый быстрорастущий эксперимент «Яндекса».

Самостоятельный «Дзен»

«Яндекс» выделил сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен» в самостоятельное бизнес-направление, о чем компания сообщила в своем блоге. Ранее «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Лончер» вместе составляли общее подразделение Yandex Discovery. Это подразделение возглавлял Дмитрий Иванов, который теперь станет руководителем «Яндекс.Дзен». По данным издания The Bell, должность исполнительного директора займет Виктор Ламбурт.

До этого «Дзен» имел статус экспериментального проекта, но выделение его в самостоятельную единицу означает конец экспериментальной фазы. Из всех экспериментов «Яндекса» этот был самым быстрорастущим и по аудитории, и по выручке, сообщает компания. За последний год его аудитория увеличилась более чем в два раза, и сейчас составляет 13 млн пользователей.

Обычный пользователь уделяет «Дзену» около 20 минут в день, но пользователи мобильных приложений проводят в сервисе 35 минут в день. Для сравнения: согласно прогнозу eMarketer, у Facebook этот показатель в 2018 г. должен составить 42 минуты в день, у Instagram — 26 минут в день. По данным Kleiner Perkins, время, которое средний пользователь тратит в день на социальные медиа увеличилось с 90 минут в 2012 г. до 135 минут в 2017 г.

Run rate (показатель будущего состояния бизнеса при неизменности текущих условий и темпов развития) выручки «Дзена» на год вперед превышает 4 млрд руб., если основываться на выручке за май 2018 г., сообщает компания.

«Телевизор будущего»

Задача «Яндекс.Дзен», тестирование которого было запущено в 2015 г. — проанализировать интересы пользователя и составить для него персональную ленту материалов и публикаций. Анализ осуществляется искусственным интеллектом. В «Яндексе» полагают, что именно так пользователи будут искать полезный контент в будущем, по мере перенакопления информации в интернете.

«Яндекс» выделил «Дзен» в отдельное направление

«Это своего рода «телевизор будущего», который покажет только то, что для вас действительно важно», — пишет компания. Самым успешным в этой сфере станет тот сервис, который точнее определить интересы пользователя. Сложность заключается в том, что в отличие от обычного поиска пользователь не формулирует конкретного запроса, поэтому сервисам и требуется искусственный интеллект, который пока что находится только в начале своего развития в этой сфере, отмечает «Яндекс».

В мае 2017 г. в рамках «Дзена» была запущена платформа для авторов, которые получают доступ к аудитории сервиса. Авторами могут быть СМИ, бренды или частные лица. В «Яндексе» считают, что на этой площадке автор может обрести популярность, получить доход от своего творчества, более того — сделать это своим основным занятием. Но пока что авторы могут только получать быстрый заработок от публикации материалов благодаря автоматической монетизации «Яндекса». В дальнейшем, как предполагается, они смогут получать вознаграждение за нативную рекламу.

Перспективы ньюсфидов

Сервисы типа «Дзена» получили название ньюсфидов. Особенно бурное их развитие отмечается в Китае. Крупнейший китайский ньюсфид Toutiao стоит около $30 млрд., ежедневно его посещает 200 млн пользователей, которые проводят там порядка 75 минут каждый.

В развитии ньюсфидов наблюдается глобальная тенденция к превращению в соцсети за счет добавления обмена сообщениями и других функций, в то время как социальные медиа типа Facebook, Youtube и WeChat, наоборот, вводят в свой инструментарий ленты персональных рекомендаций. «Дзен» также намерен добавить «социальные» функции на платформу для авторов.